Валиеву в аэропорту Москвы встретили фанаты. Она прилетела с опозданием и не общалась с журналистами
Камила Валиева стала олимпийской чемпионкой в командном соревновании, но пережила настоящую драму в личном. Она даже не попала в медальную тройку после сложных дней, когда получила обвинение в допинге.
20 февраля на Олимпиаде в Пекине состоятся показательные выступления. Валиева приглашена не была. Международный союз конькобежцев (ISU) объяснил это желанием разнообразить представительство стран.
Поэтому Валиева уже 18 февраля собиралась покинуть Пекин. Вылет был запланирован на 6:40 по московскому времени, но задержался на три часа. Ожидалось, что Валиева прилетит в Шереметьево в 17:00.
Валиеву очень ждали дома. «Встречаем сегодня нашу героиню в Терминале С. Расчетное время прибытия 16:58», – таким был анонс в телеграм-канале аэропорта. Там же – видео подготовки к встрече.
И вот так это произошло:
После прилета Валиева не общалась с журналистами. Она прошло мимо поклонников, села в машину и уехала.
«С министром спорта мы проговорили, что Валиева будет представлена к государственной награде», – ранее заявил депутат Дмитрий Свищев.