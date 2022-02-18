Валиеву в аэропорту Москвы встретили фанаты. Она прилетела с опозданием и не общалась с журналистами

Камила Валиева стала олимпийской чемпионкой в командном соревновании, но пережила настоящую драму в личном. Она даже не попала в медальную тройку после сложных дней, когда получила обвинение в допинге.

20 февраля на Олимпиаде в Пекине состоятся показательные выступления. Валиева приглашена не была. Международный союз конькобежцев (ISU) объяснил это желанием разнообразить представительство стран.

Поэтому Валиева уже 18 февраля собиралась покинуть Пекин. Вылет был запланирован на 6:40 по московскому времени, но задержался на три часа. Ожидалось, что Валиева прилетит в Шереметьево в 17:00.

Валиеву очень ждали дома. «Встречаем сегодня нашу героиню в Терминале С. Расчетное время прибытия 16:58», – таким был анонс в телеграм-канале аэропорта. Там же – видео подготовки к встрече.

И вот так это произошло: