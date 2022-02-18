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Камила Валиева
Олимпиада-2022
Россия на Олимпийских играх-2022
фигурное катание на Олимпийских играх-2022
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#Камила Валиева #Олимпиада-2022 #Россия на Олимпийских играх-2022 #фигурное катание на Олимпийских играх-2022

Валиеву в аэропорту Москвы встретили фанаты. Она прилетела с опозданием и не общалась с журналистами

час назад

XinHua / Global Look Press

Камила Валиева стала олимпийской чемпионкой в командном соревновании, но пережила настоящую драму в личном. Она даже не попала в медальную тройку после сложных дней, когда получила обвинение в допинге.

20 февраля на Олимпиаде в Пекине состоятся показательные выступления. Валиева приглашена не была. Международный союз конькобежцев (ISU) объяснил это желанием разнообразить представительство стран.

Поэтому Валиева уже 18 февраля собиралась покинуть Пекин. Вылет был запланирован на 6:40 по московскому времени, но задержался на три часа. Ожидалось, что Валиева прилетит в Шереметьево в 17:00.

Валиеву очень ждали дома. «Встречаем сегодня нашу героиню в Терминале С. Расчетное время прибытия 16:58», – таким был анонс в телеграм-канале аэропорта. Там же – видео подготовки к встрече.

И вот так это произошло:

После прилета Валиева не общалась с журналистами. Она прошло мимо поклонников, села в машину и уехала.

«С министром спорта мы проговорили, что Валиева будет представлена к государственной награде», – ранее заявил депутат Дмитрий Свищев.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: Скриншот с видео Ura.ru
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