Провал Валиевой лишил Россию истории – до этого фигуристки никогда не занимали весь пьедестал на Олимпиаде

Какими получились результаты женского фигурного катания на Олимпиаде-2022

Итоги женского турнира по фигурному катанию на Олимпиаде-2022:

Еще никогда в истории Россия не получала все медали в женских соревнованиях на Олимпиаде. Не будет этого и на Олимпиаде-2022. Камила Валиева стала только четвертой, хотя лидировала после короткой программы. Так у России распределялись олимпийские медали у женщин в предыдущие годы (учитываем только историю России):

2002: 🥈 Ирина Слуцкая;

2006: 🥉 Ирина Слуцкая;

2014: 🥇 Аделина Сотникова;

2018: 🥇🥈 Алина Загитова, Евгения Медведева.

В 1984 году Кира Иванова получила бронзу на Олимпиаде в Сараево. Она представляла СССР и стала первой советской фигуристкой с олимпийской медалью.

Теперь Щербакова и Трусова повторяют результат 2018 года. В произвольной программе на Олимпиаде-2022 Трусова первой из всех женщин прыгнула пять четверных прыжков.