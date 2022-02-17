Провал Валиевой лишил Россию истории – до этого фигуристки никогда не занимали весь пьедестал на Олимпиаде
Какими получились результаты женского фигурного катания на Олимпиаде-2022
Итоги женского турнира по фигурному катанию на Олимпиаде-2022:
- 🥇 Анна Щербакова (Россия) – 255,95
- 🥈 Александра Трусова (Россия) – 251,73
- 🥉 Каори Сакамото (Япония) – 233,13
Еще никогда в истории Россия не получала все медали в женских соревнованиях на Олимпиаде. Не будет этого и на Олимпиаде-2022. Камила Валиева стала только четвертой, хотя лидировала после короткой программы. Так у России распределялись олимпийские медали у женщин в предыдущие годы (учитываем только историю России):
- 2002: 🥈 Ирина Слуцкая;
- 2006: 🥉 Ирина Слуцкая;
- 2014: 🥇 Аделина Сотникова;
- 2018: 🥇🥈 Алина Загитова, Евгения Медведева.
В 1984 году Кира Иванова получила бронзу на Олимпиаде в Сараево. Она представляла СССР и стала первой советской фигуристкой с олимпийской медалью.
Теперь Щербакова и Трусова повторяют результат 2018 года. В произвольной программе на Олимпиаде-2022 Трусова первой из всех женщин прыгнула пять четверных прыжков.
Для двух призеров Олимпиада-2022 стала дебютной в карьере. Анна Щербакова и Александра Трусова теперь имеют медали всех возможных турниров. Они проводят на взрослом уровне уже третий сезон. Камиле Валиевой только 15 лет. За полгода взрослой карьеры она выиграла чемпионат России, чемпионат Европы и предварительно заработала золото Олимпиады в командном турнире.
Что еще надо знать: Щербакова поменяла коньки, Трусова пришла к истории
Личные турниры на Олимпиаде проходят сразу после командного. Там из девушек участвовала только Камила Валиева. Она принесла России максимальные 20 баллов. По регламенту Россия имела возможность заменить двух спортсменов, но отказалась от этого. Награждение командного турнира не состоялось из-за допингового разбирательства по Камиле Валиевой.
Сама Валиева получила допуск к личному турниру в последний момент – это решалось на отдельном слушании в CAS. Валиева по-прежнему владеет всеми мировыми рекордами в женском фигурном катании, но до своих лучших баллов на Олимпиаде не дотянула. Ее общий результат (224,09) был почти на 50 баллов хуже рекорда. Японка Сакамото обогнала Валиеву даже без сложных прыжков.
Ключевой сюжет вокруг программ Трусовой – ее великий заход на пять четверных прыжков. Она приземлила все, но один – со степ-аутом. Даже это не лишило Трусову исторического достижения. Если Валиева выйдет допинг-разбирательство, все фигуристки из России получат медали Олимпиады: два золота и серебро.
За время тренировок в Пекине Анна Щербакова поменяла коньки. Для фигуристов это важно: накатывать новые бывает больно и сложно. У Щербаковой даже были слезы, но публично она не выдавала слабости: «Да, я плакала на тренировках. Я просто очень эмоциональная, это довольно типичное для меня состояние. Главное – собраться в нужный момент».
Повторить и даже улучшить медальный результат женщин на Олимпиаде-2022 еще могут пары. У них соревнования пройдут 18 и 19 февраля. В танцах на льду серебро получили Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Мужчины на Олимпиаде-2022 остались без личных медалей. Там лучшим стал Евгений Семененко, который занял итоговое восьмое место.
Три медали России у женщин на других турнирах уже не считаются сенсацией. Валиева, Щербакова и Трусова вошли в тройку на чемпионате Европы-2022. Общее количество медалей России на ЧЕ-2022 – девять. На ЧМ-2021 с медалями оказались Щербакова, Туктамышева и Трусова. На Олимпиаде-2022 повторить это не удалось.