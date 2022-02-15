Валиева плакала и слушала, как ей аплодирует зал. Здесь все эмоции момента
Камила Валиева снова выступила на Олимпийских играх в Пекине. В короткой программе она набрала 82,16 балла и стала лидером.
Когда она выходила на разминку, диктор ее представил. Реакция зала: аплодисменты.
После разминки выступила американка Карен Чен. 26-й по счету на лед вышла Камила Валиева. И услышала, как ее снова приветствует зал.
Валиева ошиблась на тройном акселе, поэтому оценка получилась ниже, чем могла бы быть. В конце программы она сдерживала слезы, но, похоже, не удержалась. Помимо тяжелейших дней, которые ей пришлось пережить в Пекине, изначально сама постановка была посвящена ее умершей бабушке.
Зал аплодировал Валиевой. Выступление вышло лучшим за день. Пусть и не без ошибки.
Потому и оценка вышла самой высокой. Валиева победила в короткой программе. Но Анна Щербакова расположилась недалеко – у нее 80,2. Она откатала программу чисто.
Валиева все же сдерживала эмоции. Но не до конца.
После проката она не стала общаться с журналистами. Об этом сообщил журналист «Матч ТВ» Влад Жуков.
Короткая программа завершилась победой Валиевой (82,16), Щербакова – вторая (80,2), а замкнула тройку японка Сакамото (79,84). У Александры Трусовой – четвертый результат (74,6).