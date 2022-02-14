Валиева допущена – но мне все равно очень грустно. Независимо от финала истории это пятно для всех

Валиева шла к статусу лучшей фигуристки в истории. А теперь идет?

В 15 лет Камила Валиева была абсолютной чемпионкой и символом доминирования в фигурном катании. Валиева уже собрала все мировые рекорды в женской фигурке, выиграла чемпионат России и чемпионат Европы, приехала на Олимпиаду в статусе основного и чистого фаворита.

Золотой образ Валиевой складывался только из результатов и постоянных тренировок. Она не попадала в скандалы, не уклонялась от налогов, не делала спорных политических высказываний – в этом возрасте вообще сложно накопить шлейф негатива.

После ее истории с допинг-пробой все ее уникальные достижения сохраняются, но общая картина резко меняется.

До 9 февраля она была главной фигуристкой исключительно из-за достижений. Все обсуждали ее через призму результатов. И на ее будущее место в истории спорта (а Валиева уже соревнуется не столько с конкурентками, сколько с вечностью и самой собой) влияли эти результаты.