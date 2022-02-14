Валиева допущена – но мне все равно очень грустно. Независимо от финала истории это пятно для всех
Валиева шла к статусу лучшей фигуристки в истории. А теперь идет?
В 15 лет Камила Валиева была абсолютной чемпионкой и символом доминирования в фигурном катании. Валиева уже собрала все мировые рекорды в женской фигурке, выиграла чемпионат России и чемпионат Европы, приехала на Олимпиаду в статусе основного и чистого фаворита.
Золотой образ Валиевой складывался только из результатов и постоянных тренировок. Она не попадала в скандалы, не уклонялась от налогов, не делала спорных политических высказываний – в этом возрасте вообще сложно накопить шлейф негатива.
После ее истории с допинг-пробой все ее уникальные достижения сохраняются, но общая картина резко меняется.
До 9 февраля она была главной фигуристкой исключительно из-за достижений. Все обсуждали ее через призму результатов. И на ее будущее место в истории спорта (а Валиева уже соревнуется не столько с конкурентками, сколько с вечностью и самой собой) влияли эти результаты.
В фигурном катании Валиева выглядела следующей эволюционной ступенью после Загитовой. В свое недавнее время Загитова выиграла все – такое удавалось всего двум фигуристкам в истории. Валиева шла к этому же, но смотрелась прогрессивнее: больше оборотов, больше рекордов, а в перспективе и больше лет в топе.
После скандала эта линия развития надломилась. Путь Валиевой теперь уже не такой прямой и всем понятный.
Сейчас ее образ складывается не только из тренировок или рекордных баллов. 300 тысяч новых подписчиков в инстаграме Валиевой за время Олимпиады возникли в том числе и на фоне допингового скандала. Это пятно, которое и дальше будет с ней. Даже при полном оправдании.
Пятно на репутации Валиевой важнее, чем итог разбирательства. Даже оправдание ничего не изменит
Дело Валиевой не закончено. Пока это только временная победа ее адвокатов – Валиева получает шанс на эту Олимпиаду и новое доминирующее выступление в личном турнире. Подробное разбирательство пройдет в ближайшие месяцы и завершится уже после олимпийского турнира.
Но история с Валиевой уже не пройдет просто так. Потому что произошла на Олимпиаде и перевернула сознание всех фанатов фигурного катания. Потому что вышла за пределы пусть и раздутого, но все-таки спортивного пузыря. Потому что касается не только Валиевой – задевает весь «Хрустальный». И добавляет новый негатив даже в многогранную личность Тутберидзе.
Любые результаты расследования и новых выступлений Валиевой – это в любом случае нездоровый переход на поле конспирологии.
Из чисто спортивной плоскости Валиева шагнула туда – пусть сама этого никак не хотела. Теперь ее каждое первое место будет подвергаться сомнению, критике и детальному рассмотрению. Вопросы о допинге пойдут за ней в любое новое интервью. Возможно, Валиева не уйдет от них уже на этой Олимпиаде. Нельзя же вечно слушать аплодисменты в микст-зоне.
Для величия мало абсолютной любви России. Нужно еще некое общее отношение всего мира, которое формируется суммарным образом персонажа. Раньше этот котел варился только из побед, рекордов и восхищения Алека Болдуина. Теперь туда жирной чернотой примешивается допинг, которого, возможно, даже нет.
Так работает массовое сознание – если в ореол персонажа запущен тег «допинг», то это уже меняет всю оптику. Люди все равно будут вспоминать эту историю на разном уровне погружения в тему и отношения к ней: «А допинг был или нет?», «А помните ее в допинге обвиняли?», «Рекорды понятно, но что там в итоге с допингом был за шум пару лет назад?»
Например, Месси или Хабиб – оба на пути к величию как раз наоборот натворили разных дел: от неуплаты налогов до очень спорных цитат. И у обоих есть толпы критиков. Но статус обоих никогда не пропускался через призму незаслуженных побед или всей это конспирологии о том, что кто-то что-то подкупил, подстроил или подмешал. Вы можете их не любить, ругать или желать им провалов – но вы не будете обсуждать, что они находятся на местах по ошибке.
Слишком много слов про ребенка тоже не помогают ситуации
Образ Валиевой поврежден не только из-за самого разбирательства, но и из-за ее позиционирования в нем. Кажется, это самое популярное слово во всей истории – ребенок. Неделю все говорили, что нельзя так давить на ребенка. А CAS открыто признал: одним из основных факторов в ее допуске к личному турниру оказался статус защищенной персоны. По регламенту имя Валиевой вообще не должно публично всплывать в подобном деле. Чиновники раскрыли его под влиянием журналистов – те слили информацию первыми.
Почему тут есть проблема?
Одна из частей взрослого соревновательного мира – это иногда в экстренном случае оказываться под взрослым давлением медиа и толпы, под давлением неудобных вопросов, под давлением критики или стихийного хейта. Этот пункт жизни негласно подписывают все, кто вписывается во взрослые соревнования.
Если Валиева соревнуется со взрослыми, то эта часть тоже с ней. Валиева на взрослом уровне и во взрослой Олимпиаде. Почему же тогда глава ОКР и другие чиновники делают акцент на ее возрасте? Никто же не требует от Валиевой более мягкого судейства, потому что она ребенок.
В повторении этого заклинания чувствуется другое неприятное слово – снисхождение. Но если ты претендуешь на вечность (мы уже выяснили, что Валиева претендует), то никакого снисхождения тут не бывает. Это примерно как снисходительно относиться к Месси, потому что у него небольшой рост на фоне партнеров. Или к Роналду, потому что он прошел трудное детство.
Насколько тогда вообще этично и адекватно разрешать 15-летним соревноваться со взрослыми – это уже другой вопрос. Случайно или нет, но скандал с Валиевой происходит прямо на фоне новых подробностей о будущих изменениях возрастного ценза. ISU планирует перемены уже через год – во взрослом катании перестанут появляться 15-летние фигуристки.
Раньше Россия была противником подобных перемен и защищала текущий порядок. Как защищать его теперь, если 15-летняя фигуристка для всех резко оказалась ребенком?
Теперь никто не чувствует себя защищенным и уверенным. Даже обычные зрители Олимпиады
Мы вдруг оказались в мире, где каждый спортсмен может пройти все проверки, получить допуск на все турниры, провести все соревнование. И все равно получить положительную допинг-пробу. Дело Валиевой показывает, что это может быть проба даже полуторамесячной давности. За эти полтора месяца Валиева кроме золота Олимпиады еще стала чемпионкой Европы. И этот результат в ее карьере будем считать сомнительным?
Как вообще дальше оценивать олимпийский результат Валиевой, если его еще могут отменить? Теперь каждый финал и каждая медаль должны восприниматься с дрожью? Как скоро появятся спортсмены, которые на долю секунды побоятся выиграть из-за возможного повышенного внимания? Найти можно у всех, если тщательно искать?
Мы так и не узнали, как и почему запрещенное вещество оказалось в пробе Валиевой. Кто виноват в этом? Получим ли мы точную информацию или в деле победит тот, кто просто будет убедительнее? Очевидно, что 15-летняя Валиева самостоятельно не приняла бы подобный препарат. Теперь ей самой сомневаться в собственном окружении? Или бояться случайности?
Разбирательство в деле Камилы Валиевой влияет на всех. Каждый в этой истории – пострадавший.
Камила Валиева. Виновата она или нет, но уже перенесла больше любого среднестатистического нарушителя. Оказаться в такой ситуации на Олимпиаде, затмить собой все старты и после тренировок получать скандальные вопросы – трагедия. Это тяжело для любого спортсмена. И особенно сложно для спортсменки, которая на своей первой Олимпиаде творила красивое шоу.
Этери Тутберидзе. С 2014 года она постоянно побеждает на Олимпиадах (уже там была Липницкая в команде). Репутация Тутберидзе никогда не была безупречной – сама она добавляла огня острыми цитатами о фигуристках. Теперь все окружение Валиевой попадает под расследование. И Тутберидзе больше не может считаться просто скандальным тренером-победителем.
Фанаты фигурного катания. Как теперь без сомнений оценивать вид спорта, где возник такой уровень конкуренции? Как не подозревать за поражением любимой фигуристки какой-то подвох? Раньше все скандалы сводились только к обсуждению судейских оценок – от них чаще всего шли споры между фанатами. На ментальном уровне будет сложно не приписывать сюда допинг.
Обычные зрители Олимпиады. Хуже всего сейчас тем, кто просто планировал две недели ее смотреть. Олимпиада из соревнований спортсменов превратилась в турнир по медиажонглированию и чемпионат по юриспруденции. Вместо видео с катков и драмы секунд мы вязнем среди комитетов, медицинских терминов, поправок и договоров.
Эта история принесет сплошной негатив. Даже если положительный результат допинг-пробы Валиевой – случайная ошибка или чья-то подстава. Точки возраста уже нет.