Гугл сделал дудл с игрой к 14 февраля – помогите двум хомякам пройти лабиринт и найти друг друга 🐹

14 февраля – День всех влюбленных. И гугл традиционно выпустит специально к этому событию дудл.

Что такое дудл?

Дудл – это логотип гугла, измененный под какой-либо праздник или событие. Гугл придумывает новый дизайн логотипа, добавляя к нему тематические детали, и иногда меняет его на на flash-игру. Первый дудл появился в 1998 году, когда основатели гугла Сергей Брин и Ларри Пейдж захотели поделиться эмоциями от посещения фестиваля Burning Man в Неваде.

Брин и Пейдж добавили к одной «о» в названии Google специальное изображение, нажав на которое пользователи могли узнать, что Пейджа и Брина нет на рабочем месте. Так выглядел первый дудл: