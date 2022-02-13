Гугл сделал дудл с игрой к 14 февраля – помогите двум хомякам пройти лабиринт и найти друг друга 🐹
14 февраля – День всех влюбленных. И гугл традиционно выпустит специально к этому событию дудл.
Что такое дудл?
Дудл – это логотип гугла, измененный под какой-либо праздник или событие. Гугл придумывает новый дизайн логотипа, добавляя к нему тематические детали, и иногда меняет его на на flash-игру. Первый дудл появился в 1998 году, когда основатели гугла Сергей Брин и Ларри Пейдж захотели поделиться эмоциями от посещения фестиваля Burning Man в Неваде.
Брин и Пейдж добавили к одной «о» в названии Google специальное изображение, нажав на которое пользователи могли узнать, что Пейджа и Брина нет на рабочем месте. Так выглядел первый дудл:
Следующий масштабный дудл появился в 2000 году, когда Брин и Пейдж попросили веб-дизайнера Денниса Хвана нарисовать что-то к Дню взятия Бастилии.
Сначала гугл создавал дудлы специально под большие праздники, но со временем компания начала отрабатывать с их помощью глобальные события и даты в истории человечества (дни рождения знаменитостей, открытия, культурные моменты и т.д.). На сегодняшний день компания создала более 4 тысяч дудлов.
Что гугл подготовил под День святого Валентина?
Небольшую игру с хомяками. Вот детали:
- Главная задача этого дудла – помочь двум влюбленным хомякам найти друг друга.
- Для этого нужно провести их через лабиринт, двигая специальные рычаги.
- Время для выполнения этого дудла – до тех пор, пока логотип гугла не примет привычный вид. То есть примерно 30 секунд.
Анонс этого дудла:
«Иногда любовь застает врасплох. Она полна поворотов, но, несмотря на все свои взлеты и падения, любовь делает мир теплее. Только взгляните на двух разлученных хомяков, изображенных в сегодняшнем интерактивном трехмерном дудле. Сможете ли вы собрать путь между ними и расчистить его, чтобы хомяки могли броситься в драгоценные лапы друг друга? Как говорится, дом там, где сердце. С Днем святого Валентина!»
А вот скриншоты этого дудла:
Официально он появится только 14 февраля. Но пользователи смогут сыграть в него, перейдя по ссылке. Кстати, у гугла есть архив со всеми дудлами: кликайте сюда и наслаждайтесь.