Самая сложная и обсуждаемая игра года – гонконгский боевик Sifu. Все бесятся, что игра наказывает за ошибку – и надо постоянно начинать сначала
Sifu – самая обсуждаемая игра начала 2022 года. За три дня ее купили полмиллиона человек, хотя версии для ПК нет в Steam, она продается в Epic Games за 899 рублей. Еще есть версии для четвертой и пятой PlayStation.
Sifu – игра о мести, которая не прощает ошибок. Ваш персонаж стареет, очень часто придется все перепроходить
Сюжет игры такой: молодой ученик школы боевых искусств наблюдает из шкафа, как убивают главного мастера школы. Ученика тоже замечают и убивают, но благодаря магии он выживает, вырастает и идет на месть.
Но сюжет в игре – не очень важный элемент. Главная фишка – особенность геймплея. Sifu – это файтинг, где очень опасно умирать. После каждой смерти возраст героя увеличивается: сначала на год, потом на семь, а после 70 смерть откинет вас в начало игры. С возрастом шкала здоровья падает, но увеличивается сила удара. И если вы прошли трех боссов и умерли на четвертом, то да – начинать надо с первого уровня.
Игру хвалят за то, что она учит постоянно находить новые фишки в бою, а не просто пробегать уровень. Повторное прохождение – увлекательно, потому что Sifu оригинально делает уровни (они не похожи друг на друга) и поддерживает драйв гонконгских боевиков саундтреком и темпом, который постоянно создает напряжение – это игра не для расслабления.
Сложность Sifu – новый мем. Игровые журналисты страдают, но уже есть человек, который все прошел за 40 минут (и ни разу не умер!)
У Sifu везде хорошие оценки, но при этом встречаются радикально плохие отзывы с основным посылом – невозможно играть из-за сложности. Sifu всю игру требует заучивать правильный набор ударов и просто тратит ваше время, постоянно откидывая в начало игры.
Например, издание медиа об играх iXBT сначала писало о том, что все журналисты не будут проходить игру из-за адской сложности, но потом все же они выпустили обзор, где раскритиковали Sifu. Журналист медиа Stopgame в своем обзоре сказал, что прошел игру всего на треть, хотя в редакции не принято делать обзор, если журналист прошел не всю игру.
В соцсетях все тоже обсуждают, насколько сложной получилась Sifu.
«Я после пяти минут игры в Sifu».
Сейчас в игре всего одна сложность, но разработчики обещают добавить еще несколько: попроще и еще более хардкорный режим.
На второй день после выхода Sifu уже появился спидраннер, который прошел всю игру за 40 минут и ни разу не умер.
Еще Sifu много хвалят за визуальный стиль и атмосферу.
В одной драке Sifu отсылает к культовому корейскому фильму «Олдбой».
И еще в русскоязычных соцсетях шутят про сифу – ага, ту самую игру из детства.