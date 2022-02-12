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Sifu
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#Sifu

Самая сложная и обсуждаемая игра года – гонконгский боевик Sifu. Все бесятся, что игра наказывает за ошибку – и надо постоянно начинать сначала

2 часа назад
Дмитрий Проскурин

Sifu – самая обсуждаемая игра начала 2022 года. За три дня ее купили полмиллиона человек, хотя версии для ПК нет в Steam, она продается в Epic Games за 899 рублей. Еще есть версии для четвертой и пятой PlayStation.

Sifu – игра о мести, которая не прощает ошибок. Ваш персонаж стареет, очень часто придется все перепроходить

Сюжет игры такой: молодой ученик школы боевых искусств наблюдает из шкафа, как убивают главного мастера школы. Ученика тоже замечают и убивают, но благодаря магии он выживает, вырастает и идет на месть.

Но сюжет в игре – не очень важный элемент. Главная фишка – особенность геймплея. Sifu – это файтинг, где очень опасно умирать. После каждой смерти возраст героя увеличивается: сначала на год, потом на семь, а после 70 смерть откинет вас в начало игры. С возрастом шкала здоровья падает, но увеличивается сила удара. И если вы прошли трех боссов и умерли на четвертом, то да – начинать надо с первого уровня.

Игру хвалят за то, что она учит постоянно находить новые фишки в бою, а не просто пробегать уровень. Повторное прохождение – увлекательно, потому что Sifu оригинально делает уровни (они не похожи друг на друга) и поддерживает драйв гонконгских боевиков саундтреком и темпом, который постоянно создает напряжение – это игра не для расслабления.

Сложность Sifu – новый мем. Игровые журналисты страдают, но уже есть человек, который все прошел за 40 минут (и ни разу не умер!)

У Sifu везде хорошие оценки, но при этом встречаются радикально плохие отзывы с основным посылом – невозможно играть из-за сложности. Sifu всю игру требует заучивать правильный набор ударов и просто тратит ваше время, постоянно откидывая в начало игры.

Например, издание медиа об играх iXBT сначала писало о том, что все журналисты не будут проходить игру из-за адской сложности, но потом все же они выпустили обзор, где раскритиковали Sifu. Журналист медиа Stopgame в своем обзоре сказал, что прошел игру всего на треть, хотя в редакции не принято делать обзор, если журналист прошел не всю игру.

В соцсетях все тоже обсуждают, насколько сложной получилась Sifu.

«Я после пяти минут игры в Sifu».

Сейчас в игре всего одна сложность, но разработчики обещают добавить еще несколько: попроще и еще более хардкорный режим.

На второй день после выхода Sifu уже появился спидраннер, который прошел всю игру за 40 минут и ни разу не умер.

Еще Sifu много хвалят за визуальный стиль и атмосферу.

В одной драке Sifu отсылает к культовому корейскому фильму «Олдбой».

И еще в русскоязычных соцсетях шутят про сифу – ага, ту самую игру из детства. 

Дмитрий Проскурин
Дружит со Славоем Жижеком и Николой Влашичем.
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