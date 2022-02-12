Самая сложная и обсуждаемая игра года – гонконгский боевик Sifu. Все бесятся, что игра наказывает за ошибку – и надо постоянно начинать сначала

Но сюжет в игре – не очень важный элемент. Главная фишка – особенность геймплея. Sifu – это файтинг, где очень опасно умирать. После каждой смерти возраст героя увеличивается: сначала на год, потом на семь, а после 70 смерть откинет вас в начало игры. С возрастом шкала здоровья падает, но увеличивается сила удара. И если вы прошли трех боссов и умерли на четвертом, то да – начинать надо с первого уровня.

Игру хвалят за то, что она учит постоянно находить новые фишки в бою, а не просто пробегать уровень. Повторное прохождение – увлекательно, потому что Sifu оригинально делает уровни (они не похожи друг на друга) и поддерживает драйв гонконгских боевиков саундтреком и темпом, который постоянно создает напряжение – это игра не для расслабления.

Сложность Sifu – новый мем. Игровые журналисты страдают, но уже есть человек, который все прошел за 40 минут (и ни разу не умер!)

У Sifu везде хорошие оценки, но при этом встречаются радикально плохие отзывы с основным посылом – невозможно играть из-за сложности. Sifu всю игру требует заучивать правильный набор ударов и просто тратит ваше время, постоянно откидывая в начало игры.