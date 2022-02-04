GTA 6 точно выйдет (мы ждали 9 лет!): какие новости, про что сюжет, будут ли персонаж-женщина и криптовалюта

Шестая часть GTA официально находится в разработке. Об этом сообщила Rockstar Games:

«Поскольку GTA V существует уже много лет, многие из вас задавали вопросы о выходе новой части серии Grand Theft Auto. С каждым новым проектом, за который мы беремся, наша цель – значительно выйти за рамки того, что мы выпускали ранее. И теперь мы рады сообщить, что следующая часть серии Grand Theft Auto уже находится в разработке!»

Но других подробностей Rockstar не предоставил: «Мы с нетерпением ждем момента, когда мы будем готовы и сможем рассказать вам больше».

И новая игра – не главная новость от разработчиков. В первую очередь, Rockstar GTA V обновится для новых консолей. И будет доступна для PlayStation 5 и Xbox Series.