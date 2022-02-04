GTA
GTA VI
Поделиться:
Комментарии:
1
#GTA #GTA VI

GTA 6 точно выйдет (мы ждали 9 лет!): какие новости, про что сюжет, будут ли персонаж-женщина и криптовалюта

04 февраля, 22:16

Keystone Press Agency / global look press

Шестая часть GTA официально находится в разработке. Об этом сообщила Rockstar Games:

«Поскольку GTA V существует уже много лет, многие из вас задавали вопросы о выходе новой части серии Grand Theft Auto. С каждым новым проектом, за который мы беремся, наша цель – значительно выйти за рамки того, что мы выпускали ранее. И теперь мы рады сообщить, что следующая часть серии Grand Theft Auto уже находится в разработке!»

Но других подробностей Rockstar не предоставил: «Мы с нетерпением ждем момента, когда мы будем готовы и сможем рассказать вам больше».

И новая игра – не главная новость от разработчиков. В первую очередь, Rockstar GTA V обновится для новых консолей. И будет доступна для PlayStation 5 и Xbox Series.

Какой будет GTA 6? Главный герой – женщина, выход в 2025 году (но это еще слухи)

Rockstar Games традиционно работает очень скрытно, не допускает утечек. О новой части GTA можно рассуждать только на основе инсайдов – но надежные источники есть. Например, журналист Bloomberg Джейсон Шраер (один из главных инсайдеров игровой индустрии) подтверждал в прошлом году инсайды о GTA 6 другого журналиста – Тома Хендерсона.

  • Сюжет развернется во Флориде. Еще игра вернется в Вайс-Сити.
  • Открытый мир будет не такой большой, как сейчас принято делать в играх. Но будет много онлайн-активности.
  • Снова можно сыграть за несколько персонажей. Появится «яркий женский персонаж».
  • Будут новые средства передвижения. Например, костюм-крыло, предназначенный для планирующих полетов.
  • У игры будет своя криптовалюта.

Rockstar Games

Когда выйдет GTA 6 – неизвестно. Но Хендерсон говорит, что игра выйдет не раньше 2024 года. Разработчики Rockstar Games перегорели после выхода Red Dead Redempiton 2. Из студии ушел главный сценарист игры и сооснователь Rockstar Games Дэн Хаузер.

Последняя, пятая GTA вышла еще в 2013 году. Но игра живет благодаря активности людей в режиме онлайна. Например, в 2020 году GTA V принесла $911 млн прибыли. 

Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (1)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Андрей А
05 февраля, 02:43

Как же они ... со своими перевыпусками 5 части. И ведь кто-то приобретёт это, ужасно. С 3 на 4 переход был оправдан, тк игра вышла на стыке двух поколений консолей. Но подобных ремастер - плевок в лицо фанатам, ни грамма уважения к Рокстар. А 6ую часть ждём конечно :)

ответить
Все теги
#GTA
#GTA VI