GTA 6 точно выйдет (мы ждали 9 лет!): какие новости, про что сюжет, будут ли персонаж-женщина и криптовалюта
Шестая часть GTA официально находится в разработке. Об этом сообщила Rockstar Games:
«Поскольку GTA V существует уже много лет, многие из вас задавали вопросы о выходе новой части серии Grand Theft Auto. С каждым новым проектом, за который мы беремся, наша цель – значительно выйти за рамки того, что мы выпускали ранее. И теперь мы рады сообщить, что следующая часть серии Grand Theft Auto уже находится в разработке!»
Но других подробностей Rockstar не предоставил: «Мы с нетерпением ждем момента, когда мы будем готовы и сможем рассказать вам больше».
И новая игра – не главная новость от разработчиков. В первую очередь, Rockstar GTA V обновится для новых консолей. И будет доступна для PlayStation 5 и Xbox Series.
Какой будет GTA 6? Главный герой – женщина, выход в 2025 году (но это еще слухи)
Rockstar Games традиционно работает очень скрытно, не допускает утечек. О новой части GTA можно рассуждать только на основе инсайдов – но надежные источники есть. Например, журналист Bloomberg Джейсон Шраер (один из главных инсайдеров игровой индустрии) подтверждал в прошлом году инсайды о GTA 6 другого журналиста – Тома Хендерсона.
- Сюжет развернется во Флориде. Еще игра вернется в Вайс-Сити.
- Открытый мир будет не такой большой, как сейчас принято делать в играх. Но будет много онлайн-активности.
- Снова можно сыграть за несколько персонажей. Появится «яркий женский персонаж».
- Будут новые средства передвижения. Например, костюм-крыло, предназначенный для планирующих полетов.
- У игры будет своя криптовалюта.
Когда выйдет GTA 6 – неизвестно. Но Хендерсон говорит, что игра выйдет не раньше 2024 года. Разработчики Rockstar Games перегорели после выхода Red Dead Redempiton 2. Из студии ушел главный сценарист игры и сооснователь Rockstar Games Дэн Хаузер.
Последняя, пятая GTA вышла еще в 2013 году. Но игра живет благодаря активности людей в режиме онлайна. Например, в 2020 году GTA V принесла $911 млн прибыли.
Как же они ... со своими перевыпусками 5 части. И ведь кто-то приобретёт это, ужасно. С 3 на 4 переход был оправдан, тк игра вышла на стыке двух поколений консолей. Но подобных ремастер - плевок в лицо фанатам, ни грамма уважения к Рокстар. А 6ую часть ждём конечно :)