GTA VI

Инфо
Компьютерная игра из серии Grand Theft Auto
Дата выхода
2023 г.
Лента
Материалы
Материалы
GTA VI – что мы уже знаем: играть за брата и сестру, локации на Кубе, возвращение Вайс-Сити, все построено на улучшенном движке
#GTA VI
GTA 6 точно выйдет (мы ждали 9 лет!): какие новости, про что сюжет, будут ли персонаж-женщина и криптовалюта
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#GTA
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