GTA VI – что мы уже знаем: играть за брата и сестру, локации на Кубе, возвращение Вайс-Сити, все построено на улучшенном движке
Шестая часть GTA точно выйдет на свет. Об этом было известно еще в феврале, когда компания Rockstar Games впервые официально рассказала о проекте. Но сейчас, спустя четыре месяца, игра обросла новой информацией. Что-то рассказывали сами создатели Rockstar и руководители фирм, смежных с ней. Что-то говорили надежные инсайдеры из индустрии.
Дата выхода и релиза: возможно, ждать еще дольше, пока нет даже трейлера
Здесь нет единого мнения относительно точной даты выхода. Но надежные информаторы называют примерно одни и те цифры:
• Том Хендерсон. Главный инсайдер по играм от Rockstar, он был одним из первых, кто сказал о выходе GTA VI: «Я по-прежнему считаю, что игра выйдет в 2024–2025 годах. Точной даты у меня нет, но разработчики торопятся представить игру как можно быстрее». В другом посте Хендерсон сказал, что Rockstar ориентируется на скорость, потому что разработки сильно осложнила коронавирусная пандемия.
• Джейсон Шрайер из Bloomberg, инсайдер уровня Хендесрона: «Я слышал, что написал Том. Его прогноз совпадает с действительностью. Шестая GTA выйдет в конце 2024 года».
• Бывший президент Бывший президент Rockstar North Лесли Бензис сразу же после заявлений в феврале сказал, что, по его информации, компания выпустит игру в 2024 году. Но первый огромный официальный пласт информации Rockstar представит под конец 2022-го. Это, возможно, будут какие-то кадры, трейлер, что-то еще.
• Инсайдер Matheusvictorbr, рассказывающий о событиях вокруг игр Rockstar (главное достижение – сливал кадры из игры Red Dead Redemption 2 и рассказывал о сюжете задолго до релиза), тоже подтверждает, что компания запланировала выпуск игры на 2024-й. Но вот важное обновление от него: Rockstar задумалась о каком-то сюрпризе в 2023-м. И Matheusvictorbr предполагает, что он связан с GTA VI.
• Сайт Kotaku, специализирующийся на киберспортивном мире, проанализировал финансовую отчетность и планы компании-разработчика Take-Two Interactive (владеет Rockstar Games, 2K и другими крупными компьютерными фирмами). Kotaku пишет, что Take-Two Interactive рассчитывает на резкий прирост доходов в период с апреля-2023 по март-2024. С чем это связано – не очень ясно. Но редакторы Kotaku предположили, что на это серьезно может повлиять выход мощной и популярной игры.
Пока что пользователи ждут хоть какой-то информации. Но Rockstar еще даже не выпустила трейлер.
Каким будет сюжет GTA VI: брат и сестра вокруг наркокартеля, остров, действия в наше время
Сразу скажем: история, которая развивается внутри GTA VI, неизвестна. Иностранные медиа стучались в офис Rockstar с вопросами, но ни один из официальных представителей не прокомментировал слитые данные. А президент Rockstar Сэм Хаузер сказал:
«Я читал много слитой информации. Не хочу полностью подтверждать или опровергать ее. Но могу сказать: что-то действительно правдиво, что-то отличается от наших заготовок».
У инсайдера Matheusvictorbr есть такая информация: главные герои – родные брат и сестра (вроде бы даже близнецы), чьи родители погибли от рук картеля в 2003 году. Само действие игры разворачивается в 2020-2021, и в основе – месть брата и сестры тем бандитам. При этом они будут разлучены с детства. Сестра работает в полиции и организовывает огромное расследование вокруг картеля. Ее брат же вертится в преступном мире, но все так же собирается добраться до убийц родителей. Они встретятся, по словам Matheusvictorbr, «при печальных обстоятельствах».
Инсайдер Крис Клиппель, работающий на медиа Rockstar Magazine и Naughty Dog Magazine, подтвердил информацию о двух героях GTA VI (девушке и мужчине) и сказал, что история будет происходить на трех разных локациях:
- Вайс-Сити. Город расширят благодаря проекции на современный Майами. Размер города сравним с размером Лос-Сантоса из GTA V;
- Будет какой-то островной город. Аналог Нью-Йорка, но сильно меньше по масштабам;
- Третья локация – совершенно другая страна. Возможно, что-то напоминающее Кубу или Бразилию (первый вариант, по словам Клиппеля, наиболее вероятен).
На ютуб-канале Rebs Gaming утекли сливы с картой и главными героями. Ролик вы можете посмотреть, перейдя по ссылке. Вот кадры. Три локации, одна из них напоминает Вайс-Сити:
Два героя: девушка и мужчина.
Этим сливам нельзя верить на 100%, но конкретно скриншоты с городом, напоминающим Вайс-Сити, вирусились на Reddit еще в 2021 году.
Какие новые возможности: криптовалюта, новые способы передвижения и плюшки для online-версии
Том Хендерсон рассказал, что, скорее всего, Rockstar не ограничится использованием только двух героев: «Локация будет расти, как в Fortnite. А количество героев – увеличиваться. Правда, я не думаю, что их будет больше четырех. Rockstar не любит создавать слишком размытые сюжеты. Но я слышал, что в новой игре можно выступать от имени правоохранительных органов».
Важно сказать: Rockstar, судя по общей информации от инсайдеров, задумалась над осложнением мира в новой GTA. В игре будет представлены:
- Собственная криптовалюта;
- Новые способы передвижения;
- Также некоторые инсайдеры ожидают введение новых транспортных средств. Это инсайд конкретно Клиппеля. Он сослался на то, что после GTA V пользователи жаловались, что их не впечатлило число способов передвижения. Клиппель сказал, что, возможно, разработчики добавят джетпаки;
- Новое вооружение. Хендерсон: «Rockstar изучает реальное оружие, чтобы впечатлить пользователей многообразием»;
- Тот же Хендерсон сказал, что GTA VI будет игрой, которой прямо сейчас по возможностям нет равных. Для online-версий добавятся новые элементы открытого мира и активности.
Системные требования GTA VI: появится ли игра на ПК
Здесь снова стоит сказать: никакой 100-процентной конкретики, лишь размытые формулировки приближенных к Rockstar и данные экспертов.
С момента выхода GTA V прошло 9 лет. Сразу же после релиза той игры журналисты спросили у разработчиков на пресс-конференции, будет ли шестая часть. Было много уводящих от сути ответов. Но вот один из них, который хоть как-то напоминал на масштаб:
«В планах у нас есть создание продолжения серии игр GTA. Если мы на 100% утвердим этот проект, то это будет что-то большое и грандиозное. Эту игру фанаты точно запомнят на всю свою жизнь».
Намеки на серьезность этой игры есть. В 2018-м году на официальном сайте Rockstar в разделе с вакансиями появился вариант для художников по визуальным эффектам. В описании вакансии было указано: «Нужен человек, который помог бы погрузить игрока в реалистичный мир. От использования эффектов окружения для таких вещей, как насекомые вокруг игрока и дождь, капающий со зданий, до крупномасштабных разрушений, таких как небоскребы, падающие на землю». Сюрприз: Хендерсон и Matheusvictorbr как раз предсказывали появление разрушающихся зданий в GTA VI.
О технологическом и графическом рывках говорит и Крис Клиппель. Клиппель говорит, что Rockstar готовит новую часть GTA на движке RAGE 9. Это движок, который приближает видеоигры по графике чуть ли не к абсолютной реальности. Если это действительно так, то GTA VI точно выйдет на PS и XboxOne. Выход на остальных платформах (в том числе и на ПК) предсказать пока что проблематично, потому что ведущие инсайдеры и журналисты не знают точные системные требования игры.