GTA VI – что мы уже знаем: играть за брата и сестру, локации на Кубе, возвращение Вайс-Сити, все построено на улучшенном движке

Дата выхода и релиза: возможно, ждать еще дольше, пока нет даже трейлера

Здесь нет единого мнения относительно точной даты выхода. Но надежные информаторы называют примерно одни и те цифры:

• Том Хендерсон. Главный инсайдер по играм от Rockstar, он был одним из первых, кто сказал о выходе GTA VI: «Я по-прежнему считаю, что игра выйдет в 2024–2025 годах. Точной даты у меня нет, но разработчики торопятся представить игру как можно быстрее». В другом посте Хендерсон сказал, что Rockstar ориентируется на скорость, потому что разработки сильно осложнила коронавирусная пандемия.

• Джейсон Шрайер из Bloomberg, инсайдер уровня Хендесрона: «Я слышал, что написал Том. Его прогноз совпадает с действительностью. Шестая GTA выйдет в конце 2024 года».

• Бывший президент Бывший президент Rockstar North Лесли Бензис сразу же после заявлений в феврале сказал, что, по его информации, компания выпустит игру в 2024 году. Но первый огромный официальный пласт информации Rockstar представит под конец 2022-го. Это, возможно, будут какие-то кадры, трейлер, что-то еще.

• Инсайдер Matheusvictorbr, рассказывающий о событиях вокруг игр Rockstar (главное достижение – сливал кадры из игры Red Dead Redemption 2 и рассказывал о сюжете задолго до релиза), тоже подтверждает, что компания запланировала выпуск игры на 2024-й. Но вот важное обновление от него: Rockstar задумалась о каком-то сюрпризе в 2023-м. И Matheusvictorbr предполагает, что он связан с GTA VI.

• Сайт Kotaku, специализирующийся на киберспортивном мире, проанализировал финансовую отчетность и планы компании-разработчика Take-Two Interactive (владеет Rockstar Games, 2K и другими крупными компьютерными фирмами). Kotaku пишет, что Take-Two Interactive рассчитывает на резкий прирост доходов в период с апреля-2023 по март-2024. С чем это связано – не очень ясно. Но редакторы Kotaku предположили, что на это серьезно может повлиять выход мощной и популярной игры.

Пока что пользователи ждут хоть какой-то информации. Но Rockstar еще даже не выпустила трейлер.