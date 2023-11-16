17-летний пацан – новый лидер «ПСЖ»: ловит респекты от Месси, но не может уехать в сборную без разрешения родителей
«В «ПСЖ» революция? Я бы назвал это эволюцией. У нас новая философия, ориентированная на долгосрочную перспективу, а не на отдельных людей. Проект строится медленно. Затем у нас есть новый тренировочный центр, который является лучшим в мире, и это толчок для будущего. Варрен Заир-Эмери вырос здесь, у него хорошая семья и отличное окружение. Он очень зрелый для своего возраста и делает феноменальные вещи».
Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи точно охарактеризовал ситуацию в клубе. Отдельный важный факт – что Аль-Хелайфи отметил заслуги Заира-Эмери. 17-летний парень стал основным игроком при Луисе Энрике и теперь поражает Францию.
Как Заир-Эмери играет в этом сезоне
• Лига 1: третий по проведенным минутам на поле в «ПСЖ». В 11 матчах он сыграл 906 минут, 10 раз вышел в старте, забил 2 гола и сделал 2 ассиста. Третий бомбардир клуба.
• Кстати, в чемпионате у него уже 4 гола и 2 ассиста за всю карьеру. То есть 6 очков по «гол+пас» – рекорд для футболиста, не достигшего 18-летия.
• Стал претендентом на приз лучшему игроку Лиги 1 в ноябре. Но, как и Александр Головин, проиграл в борьбе за это звание Килиану Мбаппе.
• Лига чемпионов: 3 ассиста в 4 матчах. В матче против «Милана» он отдал 2 голевые и стал самым молодым игроком в истории Лиги чемпионов с таким числом ассистов за матч.
• А вот характеристика от Луиса Энрике: «Журналисты критиковали меня, когда Варрен стал чаще появляться в основе. Тогда я объяснял свое решение легкостью его действий: для своего возраста Заир-Эмери невероятен. Он умеет все: опасно пробить, обострить атакующие действия классной передачей. Хочу напомнить, что ему всего 17 лет. В его возрасте 99% футболистов не умеют делать большую часть того, что умеет он. Варрен станет большим игроком и будет олицетворением своего поколения».
Автор «Гола» Валера Полевиков в телеграм-канале писал: «Самый крутой подросток-футболист сейчас – это Заир-Эмери из «ПСЖ». Он дебютировал в Лиге чемпионов в 16 лет, выйдя в основе в матче плей-офф. Меньше чем через полгода, уже у другого тренера, стал железным игроком старта. По сути, Заир-Эмери сменил Верратти – с мячом и без он делает все, что требуется от полузащитника.
В матче с «Миланом» он был на голову выше всех соперников в плане физики, тупо смял итальянцев и сделал два ассиста. В последних пяти играх у него 2+4, и он уже проявляет себя на поле как лидер – подсказывает партнерам, ставит плечи в потасовках, пылает уверенностью».
Кстати, еще ему респектовал Лионель Месси: «На тренировках «ПСЖ» выкладываются, конечно же, все. Но отдельно отмечу – Килиана [Мбаппе]. Из молодых – Варрена Заира-Эмери. Этот парень очень зрелый для своих лет. Думаю, скоро за ним будут гоняться все ведущие клубы мира: «Реал», «Барселона», «Ман Сити». «ПСЖ» сильно повезло, потому что такой талант играет именно за этот клуб».
Заир-Эмери – большой фанат «ПСЖ». В 17 лет уже получил вызов в сборную, но ждал разрешения от родителей
Варрен Заир-Эмери родился в Монтрее, это пригород Парижа. Сперва он пришел в школу «Обервилье», но через три года дорос до академии «ПСЖ». Об этом рассказывает:
«Мне было 8 лет, когда я попал в школу «ПСЖ». Это было невероятно. Все друзья болели за «Реал», «Барселону» и другие гранды. Я же – только о «ПСЖ». В 7 лет я впервые пришел на фанатскую трибуну: орал и ругался так, что сорвал голос. Через год – стал членом команды. Вы представляете, что это значило для меня тогда? В 8 лет я уже знал всю историю клуба и мечтал стать его частью.
Для меня «ПСЖ» – это больше, чем просто клуб. Я начал подтягиваться к основе в 15 лет. Вокруг меня Месси, Неймар, Мбаппе, Вератти. Это было похоже на какой-то яркий сон. Очень благодарен «ПСЖ» за предоставленный шанс. Надеюсь, что однажды стану легендой клуба».
Легендой пока что Заир-Эмери не стал, но к 17 годам основным игроком – да. Кстати, благодаря выступлениям в этом сезоне Заир-Эмери получил вызов в сборную Франции. Только, как пишет RMC, с его выездом в Грецию на матч отбора к Евро-2024 возникли сложности: по закону, он не смог бы выехать за пределы страны без письменного разрешения родителей. Судя по словам Дидье Дешама, что все игроки будут доступны к этой встрече, разрешение Варрен все же получил.