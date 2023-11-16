17-летний пацан – новый лидер «ПСЖ»: ловит респекты от Месси, но не может уехать в сборную без разрешения родителей

Автор «Гола» Валера Полевиков в телеграм-канале писал: «Самый крутой подросток-футболист сейчас – это Заир-Эмери из «ПСЖ». Он дебютировал в Лиге чемпионов в 16 лет, выйдя в основе в матче плей-офф. Меньше чем через полгода, уже у другого тренера, стал железным игроком старта. По сути, Заир-Эмери сменил Верратти – с мячом и без он делает все, что требуется от полузащитника.

В матче с «Миланом» он был на голову выше всех соперников в плане физики, тупо смял итальянцев и сделал два ассиста. В последних пяти играх у него 2+4, и он уже проявляет себя на поле как лидер – подсказывает партнерам, ставит плечи в потасовках, пылает уверенностью».

Кстати, еще ему респектовал Лионель Месси: «На тренировках «ПСЖ» выкладываются, конечно же, все. Но отдельно отмечу – Килиана [Мбаппе]. Из молодых – Варрена Заира-Эмери. Этот парень очень зрелый для своих лет. Думаю, скоро за ним будут гоняться все ведущие клубы мира: «Реал», «Барселона», «Ман Сити». «ПСЖ» сильно повезло, потому что такой талант играет именно за этот клуб».

Заир-Эмери – большой фанат «ПСЖ». В 17 лет уже получил вызов в сборную, но ждал разрешения от родителей

Варрен Заир-Эмери родился в Монтрее, это пригород Парижа. Сперва он пришел в школу «Обервилье», но через три года дорос до академии «ПСЖ». Об этом рассказывает:

«Мне было 8 лет, когда я попал в школу «ПСЖ». Это было невероятно. Все друзья болели за «Реал», «Барселону» и другие гранды. Я же – только о «ПСЖ». В 7 лет я впервые пришел на фанатскую трибуну: орал и ругался так, что сорвал голос. Через год – стал членом команды. Вы представляете, что это значило для меня тогда? В 8 лет я уже знал всю историю клуба и мечтал стать его частью.

Для меня «ПСЖ» – это больше, чем просто клуб. Я начал подтягиваться к основе в 15 лет. Вокруг меня Месси, Неймар, Мбаппе, Вератти. Это было похоже на какой-то яркий сон. Очень благодарен «ПСЖ» за предоставленный шанс. Надеюсь, что однажды стану легендой клуба».