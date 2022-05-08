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Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
7
Килиан Мбаппе К. Мбаппе 		Нап 23 32 21 14 9 0
5
Маркиньос Маркиньос 		Защ 27 29 4 0 4 0
3
Преснел Кимпембе П. Кимпембе 		Защ 26 27 1 0 6 0
2
Ашраф Хакими А. Хакими 		Защ 23 27 4 5 3 1
30
Лионель Месси Л. Месси 		Нап 34 22 4 9 0 0
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Ближайшие матчи
08.05.2022 08 мая 2022 вс 21:45
ПСЖ
-:-
Труа
08.05.2022 08 мая 2022 вс 21:45
Франция. Лига 1 , 36 тур
ПСЖ
-
Труа
-
Франция. Лига 1 , 36 тур
14.05.2022 14 мая 2022 сб 22:00
Монпелье
-:-
ПСЖ
14.05.2022 14 мая 2022 сб 22:00
Франция. Лига 1 , 37 тур
Монпелье
-
ПСЖ
-
Франция. Лига 1 , 37 тур
21.05.2022 21 мая 2022 сб 22:00
ПСЖ
-:-
Метц
21.05.2022 21 мая 2022 сб 22:00
Франция. Лига 1 , 38 тур
ПСЖ
-
Метц
-
Франция. Лига 1 , 38 тур
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Таблица

И В Н П Мячи Очки
1
ПСЖ
35 24 7 4 79:34 79
2
Марсель
35 19 8 8 56:36 65
3
Ренн
35 19 5 11 77:36 62
4
Монако
35 18 8 9 57:35 62
5
Ницца
35 18 7 10 44:29 61
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Результаты
29.04.2022 29 апр. 2022 пт 22:00
Страсбур
3 : 3
ПСЖ
29.04.2022 29 апр. 2022 пт 22:00
35 тур
Страсбур
3
ПСЖ
3
Франция. Лига 1 , 35 тур
23.04.2022 23 апр. 2022 сб 22:00
ПСЖ
1 : 1
Ланс
23.04.2022 23 апр. 2022 сб 22:00
34 тур
ПСЖ
1
Ланс
1
Франция. Лига 1 , 34 тур
20.04.2022 20 апр. 2022 ср 22:00
Анжер
0 : 3
ПСЖ
20.04.2022 20 апр. 2022 ср 22:00
33 тур
Анжер
0
ПСЖ
3
Франция. Лига 1 , 33 тур
17.04.2022 17 апр. 2022 вс 21:45
ПСЖ
2 : 1
Марсель
17.04.2022 17 апр. 2022 вс 21:45
32 тур
ПСЖ
2
Марсель
1
Франция. Лига 1 , 32 тур
09.04.2022 09 апр. 2022 сб 22:00
Клермон
1 : 6
ПСЖ
09.04.2022 09 апр. 2022 сб 22:00
31 тур
Клермон
1
ПСЖ
6
Франция. Лига 1 , 31 тур
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