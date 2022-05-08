Состав
|Лучшие в составе
|Поз
|Воз
|В
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|
7Килиан Мбаппе К. Мбаппе
|Нап
|23
|32
|21
|14
|9
|0
|
5Маркиньос Маркиньос
|Защ
|27
|29
|4
|0
|4
|0
|
3Преснел Кимпембе П. Кимпембе
|Защ
|26
|27
|1
|0
|6
|0
|
2Ашраф Хакими А. Хакими
|Защ
|23
|27
|4
|5
|3
|1
|
30Лионель Месси Л. Месси
|Нап
|34
|22
|4
|9
|0
|0
Ближайшие матчи
Таблица
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|
1
|35
|24
|7
|4
|79:34
|79
|
2
|35
|19
|8
|8
|56:36
|65
|
3
|35
|19
|5
|11
|77:36
|62
|
4
|35
|18
|8
|9
|57:35
|62
|
5
|35
|18
|7
|10
|44:29
|61
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