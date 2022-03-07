Лига чемпионов
Реал
ПСЖ
Лига чемпионов: во сколько начало матча «Реал» – «ПСЖ», 9 марта 2022 года
07 марта, 21:20
Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, где «Реал» сыграет против «ПСЖ», состоится в Мадриде 9 марта. Начало – в 23:00 по московскому времени.
«Матч ТВ» покажет прямую трансляцию игры.
«Реал» лидирует в Примере с восьмиочковым преимуществом. «ПСЖ» – лидер Лиги 1, у него 13 очков отрыва от ближайшего преследователя.
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (1)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
08 марта, 09:45
0
Комментарий скрыт модератором
ответить