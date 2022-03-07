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Лига чемпионов
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#Лига чемпионов #Реал #ПСЖ

Лига чемпионов: во сколько начало матча «Реал» – «ПСЖ», 9 марта 2022 года

07 марта, 21:20

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, где «Реал» сыграет против «ПСЖ», состоится в Мадриде 9 марта. Начало – в 23:00 по московскому времени.

«Матч ТВ» покажет прямую трансляцию игры.

«Реал» лидирует в Примере с восьмиочковым преимуществом. «ПСЖ» – лидер Лиги 1, у него 13 очков отрыва от ближайшего преследователя.

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uioi78
08 марта, 09:45
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