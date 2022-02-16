Месси уже четыре года не забивает «Реалу» – и впервые в жизни не забил «Реалу» даже пенальти

🎲 Последний раз Месси не забивал в Лиге чемпионов тоже в Париже. Только играл он тогда за «Барселону» и не забил «ПСЖ». Было это также на стадии 1/8 финала, но в прошлом сезоне.

🎲 Месси последний раз забивал «Реалу» давно. Еще когда Россия только готовилась к матчам ЧМ-2018. Было это в мае 2018 года, сыграли тогда 2:2. С тех пор было семь игр, а только что прошедшая – восьмая подряд для Месси без гола «Реалу».

🎲 Еще Месси до этого дня никогда не мазал с пенальти в игре с «Реалом». Их было шесть. По два раза Месси забил Касильясу, Диего Лопесу и Навасу. А Куртуа не забил.

Этот матч против «Реала» для Месси был первым не в составе «Барселоны». Результат – победа, но вместе с ним еще и антирекорд Тьерри Анри по незабитым пенальти в ЛЧ – пять. Забил 18.