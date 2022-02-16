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Лионель Месси
Лига чемпионов
Реал
ПСЖ
Тибо Куртуа
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#Лионель Месси #Лига чемпионов #Реал #ПСЖ #Тибо Куртуа

Месси уже четыре года не забивает «Реалу» – и впервые в жизни не забил «Реалу» даже пенальти

2 часа назад
Михаил Морозов

Keystone Press Agency / Global Look Press

«ПСЖ» и «Реал» открыли в Париже плей-офф Лиги чемпионов. В параллельном матче в Лиссабоне веселился «Ман Сити», забивший пять голов «Спортингу». «ПСЖ» и «Реал», напротив, ничего и не забили за 93 минуты, а на 90+4 Мбаппе с паса пяткой Неймара принес французам победу 1:0.

До этого главный шанс для гола упустил Лионель Месси. Пенальти за снос Карвахалем Мбаппе вызвался бить он. Куртуа отразил.

🎲 Последний раз Месси не забивал в Лиге чемпионов тоже в Париже. Только играл он тогда за «Барселону» и не забил «ПСЖ». Было это также на стадии 1/8 финала, но в прошлом сезоне.

🎲 Месси последний раз забивал «Реалу» давно. Еще когда Россия только готовилась к матчам ЧМ-2018. Было это в мае 2018 года, сыграли тогда 2:2. С тех пор было семь игр, а только что прошедшая – восьмая подряд для Месси без гола «Реалу».

🎲 Еще Месси до этого дня никогда не мазал с пенальти в игре с «Реалом». Их было шесть. По два раза Месси забил Касильясу, Диего Лопесу и Навасу. А Куртуа не забил.

Этот матч против «Реала» для Месси был первым не в составе «Барселоны». Результат – победа, но вместе с ним еще и антирекорд Тьерри Анри по незабитым пенальти в ЛЧ – пять. Забил 18.

Матч завершен
ПСЖ
Париж
Мбаппе 90'
1:0
Матч завершен
Реал
Мадрид
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Михаил Морозов
Автор и редактор. Лучшая память на «Голе».
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