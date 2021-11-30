Еще один приз Месси – часы за 26 млн рублей: сделаны из розового золота, внутри – механизм против гравитации (для точности)
Лионель Месси – обладатель «Золотого мяча». Но по факту 29 ноября он получил два приза. Первый – сам «Золотой мяч».
Второй – специальные часы, которые были заготовлены для победителя.
Что за часы? Там есть маленькая версия «Золотого мяча»
Эти часы разработаны компанией Purnell и основаны на одной из самой популярной модели Purnell Escape II. Главные особенности часов, которые получил Месси:
- 48-миллиметровый корпус.
- Центральная деталь – маленький «Золотой мяч», выполненный из золота. Он совершает полный оборот вокруг своей оси за 30 секунд.
- Персональная гравировка. Ее выполнила знаменитая французская гравировщица Жюлиан Куле.
- Главный материал, из которого изготовлен корпус и все главные механизмы, – розовое золото.
- Заводная головка тоже выгравирована в форме мяча.
- У этих часов есть внутренний циферблат на первом уровне, совершающий один оборот за 16 секунд. На втором уровне есть побочный циферблат – время его одного полного оборота – 8 секунд. Это сделано для улучшения хронометрического хода часов за счет усреднения позиционных ошибок, вызванных гравитацией.
- 50-часовой запас хода.
- Часы и минуты отображаются на дополнительном циферблате из дымчатого сапфира с помощью отполированных вручную стрелок.
Ролик, представляющий часы:
В инстаграме компании есть кадры, как создавались часы. Так движется основа в виде мяча:
Схема:
Специальная эмблема «Золотого мяча».
Стоимость таких часов – 330 тысяч швейцарских франков (около 26 млн рублей). Всего Purnell выпустила восемь экземпляров таких часов. Одни у Месси, другие – у Алексии Путельяс, обладательницы женского «Золотого мяча». Остальные варианты поступят в свободную продажу.
Что за компания создала эти часы: есть устройство, компенсирующее земное притяжение
Purnell – швейцарская компанию по производству часов, основанная Джонатаном Пурнеллом. Пурнелл назвал ее в честь своего дедушки Сесила Пурнелла, который был британским солдатом и сражался во времена Второй мировой войны. Свой выбор Джонатан Пурнелл объяснил так:
«Так уж получилось, что дедушка оставил огромный след в моей жизни. У него были часы, которые передал ему отец – и это, возможно, были самые качественные часы, которые я когда-либо видел. Он с детства приучал меня: часы – главный аксессуар мужчины. И он говорил, что если покупать часы, то только качественные. Увлечение часами появилось у меня от дедушки».
Пурнелл и его компания выпускают лимитированные часы высокого качества с небольшим тиражом. Главная фишка этих часов – самый быстрый в мире турбийон. Турбийон – механизм, способный компенсировать притяжение Земли. Из-за земного притяжения ухудшается ход обычных часов, и появляется смещение. Обычно оно составляет секунду-чуть больше секунды в сутки. Благодаря турбийона точность хода часов достигает плюс/минус 0,5 секунды в сутки. Джонатан Пурнелл говорил:
«Мы не гонимся за массовой продажей. Мы гонимся за качеством. Мы боремся с настоящей природой, чтобы сделать часы наиболее точными. В этом наша особенность. Конечно, друзья часто говорят мне, что моя продукция не для всех. Это действительно так. Мы знаем себе цену. И она стоит таких денег».
Про турбийон Пурнелл рассказывал: «Это наша основная особенность. Очень здорово, что в нашем распоряжении есть механизм, который в некотором роде побеждает физику».