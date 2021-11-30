Еще один приз Месси – часы за 26 млн рублей: сделаны из розового золота, внутри – механизм против гравитации (для точности)

Стоимость таких часов – 330 тысяч швейцарских франков (около 26 млн рублей). Всего Purnell выпустила восемь экземпляров таких часов. Одни у Месси, другие – у Алексии Путельяс, обладательницы женского «Золотого мяча». Остальные варианты поступят в свободную продажу.

Что за компания создала эти часы: есть устройство, компенсирующее земное притяжение

Purnell – швейцарская компанию по производству часов, основанная Джонатаном Пурнеллом. Пурнелл назвал ее в честь своего дедушки Сесила Пурнелла, который был британским солдатом и сражался во времена Второй мировой войны. Свой выбор Джонатан Пурнелл объяснил так:

«Так уж получилось, что дедушка оставил огромный след в моей жизни. У него были часы, которые передал ему отец – и это, возможно, были самые качественные часы, которые я когда-либо видел. Он с детства приучал меня: часы – главный аксессуар мужчины. И он говорил, что если покупать часы, то только качественные. Увлечение часами появилось у меня от дедушки».