«Золотой мяч» должен умереть
У тебя тоже пальцы липнут в этой тягучей жиже из зевоты, усталости и раздражения, которую выделяет в медиаполе «Золотой мяч»? Вроде формальный ритуал символа есть, но внутри – пустота. Следить как бы надо, но следить не хочется и не за чем.
Давай чуть разберемся, почему все так.
№1: Кто эти люди
Как France Football отбирает журналистов из разных стран для голосования? Ведь это ого какая тонкость – найти в каждой стране актуального и влиятельного эксперта.
Хм. Кажется, что отбирает не очень.
Раз. Великая история о персонаже из Коморских островов в списке голосующих, чье имя оказалось несуществующим и чье издание – давно закрытым.
Два. Не Коморы, а Англия. Вот как описывает ее представителя автор Sports.ru Вадим Лукомский: «Генри Уинтер – король жанра «обзора со свистком». Суть таких текстов – на два стартовых абзаца красиво расписать главную эмоцию встречи, а потом описать последовательность хайлайтов. Репортеры, которые пишут в этом стиле, смотрят в ноутбук больше, чем на поле (необходимость сдавать материал сразу после свистка), и отвлекаются только на повторы значимых моментов».
Три. Вы знаете, что от России много лет голосует Константин Клещев – безусловно, легенда индустрии и заслуженный дядька. Но что вы знаете о Клещеве сейчас? Я – ничего. Поэтому загуглил и обнаружил его последние тексты на сайте «Царьград».
Серия вопросов. Ты доверяешь выбор лучшего игрока мира только журналистам? Тебе все ясно с тем, как отбираются эти журналисты? У тебя есть хотя бы частичная уверенность, что все две сотни людей в этом списке действительно компетентны и современны?
Представь такой мир: перед голосованием за лучшего игрока France Football каждый раз сначала объявляет список самих журналистов – почетно, официально, с золотой тесьмой. Список этот собирается так: редакция опрашивает представителей крупных медиа страны: «Как дела, ребята, кто у вас в индустрии в этом году делал самые важные и обсуждаемые материалы? А Нобель – это фамилия или имя?»
Относились бы журналисты к попаданию в такой список как к признанию заслуг за актуальную работу? Хотели бы попасть туда или уже удержаться там, оставаясь шумными из года в год? Доверял ли бы ты списку, собранному и обновляемому таким образом, больше, чем существующему сейчас?
№2: Авторитет самого France Football
Бренд. История. Величина. Тот самый. Стоп. А что вообще из себя представляет France Football на конец 2021 года?
Мы в редакции «Гола» задумались об этом и собрали текст. Ссылка на один абзац ниже, сейчас – кратчайшая выжимка.
France Football в последние годы – это: падение тиража, выход в виде приложения к другой газете, забастовка сотрудников из-за попыток сокращения зарплат и штата, скандал с увольнением главного редактора из-за выпуска комплементарного интервью, остановленные соцсети, которые уже несколько месяцев публикуют посты только о «Золотом мяче».
Как умирает France Football – журнал, который вручает «Золотой мяч». Сотрудники бастуют против сокращения штата, тираж падает
Зная все это, ты еще считаешь бренд France Football органичным распределению наград среди лучших и востребованных? Нет ли более подходящих организаций? Например, другие медиа: ESPN, The Athletic, флагманский проект владельцев France Football L’Equipe? Почему награду лучшего игрока все еще устраивает France Football? Есть ли на прошлый вопрос другой ответ кроме выполняемых на автомате традиций? Нет ли во всем этом пыльного ощущения, что реплики прошлого маскируют дыры настоящего?
№3: Что делать с самой системой голосования
Есть две вечные проблемы. 1. Как определить лучшего между форвардами, вратарями, защитниками, если все они выполняют разные функции? 2. По каким критериям выбирать лучших и почему этих критериев вообще нет?
Любой выбор лучшего футболиста однажды упрется в эти пункты. Людям неуютно – они теряются. Явно нужны хоть какие-то ориентиры. Потому что выбор индивидуально лучшего в командной игре – это уже само по себе трудно.
Какое решение предлагает «Золотой мяч»? Абсолютно никакого.
Система «какие-то мужики выбирают просто по вкусу» появилась в 50-е и существует до сих пор. Только мужиков стало больше. За эти годы футбол оброс датчиками, камерами, продвинутой статистикой и другими примочками сложнее электронной почты с письмом «Здравствуйте. Проголосуйте».
Давай без прописанных реформ и занудства конкретики фантазий – просто прикинем для примера. Что если бы система выбора была другой?
Например, голосование – только один из критериев. Другие – это трофеи и/или голы, и/или количество матчей и тому подобное.
Представь такое: Месси получает 20 баллов за голосование и 2 балла за трофеи, а Жоржиньо получает только 12 баллов за голосование, зато аж 8 баллов за трофеи – и они почти сравниваются. Прибавляем сюда какой-то бонус за частоту матчей – и они прям сравниваются. И сразу интрига, споры, сенсация, мы трясем друг перед другом листами с числами, вырабатываем победные стратегии (например, ругаемся, во что выгоднее вложиться: прокачать медийность или выиграть пару лишних английских кубков) и до последнего лавируем между всеми этими нюансами, сладко зарываясь в них как в отдельную игровую вселенную.
Например, голосование устроено более сложно и ступенчато. Типа так: нельзя голосовать за своих, голос представителя Багамских островов не равен голосу представителя Швеции и умножается на коэффициент силы, а все голосующие получают пдфку с продвинутой статистикой по всяким xG и пробегам, чтобы наглядно осознавать: их внимание к кандидату определяется не только цитируемостью и мемами.
Например, голосование учитывает разницу в позициях. Допустим, начисляет бонусные баллы за голы – и в равной степени начисляет их за отборы, перехваты, отбитые удары, пасы из глубины и все вот это вот. Не знаю, как именно – но раз вы придумали Лигу конференций, то и это сможете.
Например, в голосовании участвуют не только журналисты, но еще тренеры сборных, президенты федераций, прошлые победители «Мяча», актеры сериала «Тед Лассо» и кто-то там еще. Так будет и больше голосов, и глубже интрига, и шире выборка, и влиятельнее статус.
И так далее. Десятки разных вариантов. Короче, любая более живая и сложная схема, чем наскальная сегодняшняя. Еще раз: ни один подобный вариант не решит все сомнения, но точно сделает награду увереннее, доказательнее, понятнее. И просто интереснее.
№4: Календарь
Весь важный футбол живет сезонными циклами от августа до июня/июля, а «Золотой мяч» вручается в конце календарного года? Я тоже страсть как люблю всякие символические новогодние подытоживания и списки – но, ребята, пора это отпустить.
№5: Репутация «Золотого мяча» дискредитирована
France Football отдал премию FIFA, получил ее обратно через шесть лет – и вообще не внес ничего нового. Хотя после эпохи, где дуэль Месси и Роналду заняла 6 из 6 церемоний, перемены явно просились: люди теряли самодостаточную ценность приза без отрыва от конкретных личностей, задавали к структуре все больше вопросов и все чаще выражали недовольство или обеспокоенность.
Система голосования осталась допотопной квадратной механикой из времен черно-белого телевизора. France Football ничего с этим не сделал.
France Football потерял самостоятельность, упал в финансовый кризис, превратился в приложение к LEquipe и фактически живет только ради организации «Золотого мяча». И все равно ничего с этим не делает: не доказывает авторитет голосующих, не отвечает на вопросы о проблематике голосования, не предлагает никаких решений. Он просто живет на наследстве других поколений.
Даже в этих условиях France Football отменил «Золотой мяч»-2020 из-за коронавируса. Со странными аргументами: про чувство неполноценности у победителя такого года (что?) и про недобитый сезон. Хотя все важные чемпионаты и еврокубки карантинного года доиграны. Кроме родного для журнала чемпионата Франции, откуда все равно не было реальных претендентов.
Раньше казалось, что падение авторитета «Золотого мяча» связано с наскучивающим господством Месси и всего одного его конкурента. Но если перенести все главные проблемы: сомнительное голосование, слишком простая схема, игнорирование прогресса, отсутствие понятных критериев, низкий авторитет организаторов – на новые имена футболистов, то эффект угасания останется тем же.
Все это какая-то архаика. «Золотой мяч» растеряет внимание и скоро погибнет. Пусть. На его месте появится другая премия.