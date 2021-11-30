«Золотой мяч» должен умереть

У тебя тоже пальцы липнут в этой тягучей жиже из зевоты, усталости и раздражения, которую выделяет в медиаполе «Золотой мяч»? Вроде формальный ритуал символа есть, но внутри – пустота. Следить как бы надо, но следить не хочется и не за чем.

Давай чуть разберемся, почему все так.

№1: Кто эти люди

Как France Football отбирает журналистов из разных стран для голосования? Ведь это ого какая тонкость – найти в каждой стране актуального и влиятельного эксперта.

Хм. Кажется, что отбирает не очень.

Раз. Великая история о персонаже из Коморских островов в списке голосующих, чье имя оказалось несуществующим и чье издание – давно закрытым.

Два. Не Коморы, а Англия. Вот как описывает ее представителя автор Sports.ru Вадим Лукомский: «Генри Уинтер – король жанра «обзора со свистком». Суть таких текстов – на два стартовых абзаца красиво расписать главную эмоцию встречи, а потом описать последовательность хайлайтов. Репортеры, которые пишут в этом стиле, смотрят в ноутбук больше, чем на поле (необходимость сдавать материал сразу после свистка), и отвлекаются только на повторы значимых моментов».

Три. Вы знаете, что от России много лет голосует Константин Клещев – безусловно, легенда индустрии и заслуженный дядька. Но что вы знаете о Клещеве сейчас? Я – ничего. Поэтому загуглил и обнаружил его последние тексты на сайте «Царьград».

Серия вопросов. Ты доверяешь выбор лучшего игрока мира только журналистам? Тебе все ясно с тем, как отбираются эти журналисты? У тебя есть хотя бы частичная уверенность, что все две сотни людей в этом списке действительно компетентны и современны?