Кто и как создает приз «Золотого мяча»: бригада из одиннадцати человек от семьи ювелиров из XVI века
«Золотой мяч» создает семья, которая уже пятнадцать поколений делает украшения для королей, дворян и влиятельных организаций
Семья Меллерио запустила дело по производству ювелирных украшений еще в XVI веке. В 1515 году она создала небольшое предприятие по реставрации, а в 1613-м открыла фирму Mellerio dits Meller. Изначально семья специализировалась на починке и чистке украшений для отдельных дворян. Дальше расширила влияние до королевских дворов.
С 1815 года Меллерио перевезли фирму в Париж, где открыли офис в 9-м доме на улице Рю-де-ла-Пэ (он стоит до сих пор).
За 400-летнюю историю (в семье считают историю именно с момента основания фирмы), семья Меллерио пробовала все: от диадем, полностью покрытых бриллиантами, до обложек книг с римско-католической литургией.
Прикосновение семьи Меллерио к спорту впервые произошло, когда организаторы Открытого чемпионата Франции по теннису заказали ей производство Coupe des Mousquetaires. Дальше к Меллерио обращались различные спортивные федерации Франции, Бельгии и Италии. С 1956 года Меллерио сотрудничает с France Football в вопросе производства «Золотого мяча».
Сейчас фирма все так же занимается производством украшений. На официальном сайте Coupe des Mousquetaires минимальная стоимость продукции – от 500 евро. Бизнес ведет уже пятнадцатое поколение семьи.
Как собирается «Золотой мяч»: молоток, горячая смола и таблички сразу с тремя разными именами
В создании «Золотого мяча» участвуют 11 человек. Главные люди: сам ювелир, гравировщик, сотрудник, который нарезает трафареты, полировщик.
Процесс создания награды такой:
1. «Золотой мяч» на раннем этапе – две полусферы из латуни. Сначала им молотом выбивают форму.
2. После конструкция переходит резчику, который заполняет шар горячей смолой и вырезает очертания мяча. Когда резчик завершает работу, он очищает сферу от смолы.
3. После всех работ мяч получает ювелир – он выбивает надпись Ballon D’or.
4. Дальше ювелир отправляет мяч в сосуд с жидким золотом.
5. Дальше трофей полируют, покрывают специальным веществом и снова отправляют к ювелиру. Он объединяет мяч с основанием, покрытым золотыми камнями и бриллиантами.
6. До пункта пять основание находилось у резчика трафаретов. До начала десятых ювелиры знали победителя заранее. Сейчас – нет: они готовят таблички с тремя главными номинантами и крепят их прямо во время церемонии награждения. Это чтобы не было сливов информации. Все из-за истории в 2011 году, когда медиа за пару дней до церемонии награждения назвали топ-3.
Важная деталь. У семьи Меллерио нет форм для создания мяча. Каждый раз они следуют определенным пропорциям (31 см в высоту, 23 см в ширину), но подбивают дизайн самостоятельно. У Меллерио есть принцип: каждый мяч должен быть по-своему уникальным. Для этого они даже каждый год немного меняют состав латуни.
«Золотой мяч» нельзя купить, но однажды France Football назвал его примерную рыночную стоимость – 30 тысяч евро.
А ведь в истории были разные «Золотые мячи». У Яшина был небольшой мяч на подставке
С 1956-го (первый год вручения «Золотого мяча») и по 1983-й награда была совсем небольшой – маленькая подставка с маленьким мячом. Например, такой был у Льва Яшина.
В 1983 году Мишель Платини получил награду, которая стала намного больше и внушительнее. Тогда France Football объяснил изменение тем, что лучший игрок мира достоин огромного и яркого трофея. Платини же говорил: «Я не видел до церемонии вручения, какой «Золотой мяч» получу. Когда его представили мне, я очень сильно удивился. Он огромен, он сильно отличается от того, что было раньше. Это та награда, за которую хочется бороться».
С того момента «Золотой мяч» радикально не менялся. Главные нововведения касались дизайна подставки и узора на мяче. У Платини была относительно гладкая подставка. Уже со следующего года Меллерио дробили ее на камни.
Еще на «Золотом мяче» Платини был традиционный узор настоящего футбольного мяча. Его Меллерио убрали в 2003 году, когда победителем стал Павел Недвед.