«Золотой мяч» создает семья, которая уже пятнадцать поколений делает украшения для королей, дворян и влиятельных организаций

Семья Меллерио запустила дело по производству ювелирных украшений еще в XVI веке. В 1515 году она создала небольшое предприятие по реставрации, а в 1613-м открыла фирму Mellerio dits Meller. Изначально семья специализировалась на починке и чистке украшений для отдельных дворян. Дальше расширила влияние до королевских дворов.

С 1815 года Меллерио перевезли фирму в Париж, где открыли офис в 9-м доме на улице Рю-де-ла-Пэ (он стоит до сих пор).

За 400-летнюю историю (в семье считают историю именно с момента основания фирмы), семья Меллерио пробовала все: от диадем, полностью покрытых бриллиантами, до обложек книг с римско-католической литургией.

Прикосновение семьи Меллерио к спорту впервые произошло, когда организаторы Открытого чемпионата Франции по теннису заказали ей производство Coupe des Mousquetaires. Дальше к Меллерио обращались различные спортивные федерации Франции, Бельгии и Италии. С 1956 года Меллерио сотрудничает с France Football в вопросе производства «Золотого мяча».

Сейчас фирма все так же занимается производством украшений. На официальном сайте Coupe des Mousquetaires минимальная стоимость продукции – от 500 евро. Бизнес ведет уже пятнадцатое поколение семьи.