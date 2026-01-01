Мишель Платини

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Футбол
Гризманн вошел в топ-3 лучших бомбардиров в истории Евро. Больше него забили только Платини и Роналду
#Антуан Гризманн
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Как дела у Блаттера и Платини: они отбыли срок бана, но до сих пор судятся и не вернулись в футбол
#Йозеф Блаттер
Саркози осужден на 3 года за коррупцию. Это не связано с влиянием на выборы организатора ЧМ-2022
#Николя Саркози
Евро-2020 в десятке стран придумал Платини. Теперь эта идея сама убила турнир
#Евро-2020
В 80-е английские клубы изолировали от Европы за беспорядки фанатов и гибель людей. Это изменило всю историю футбола: от тактики до экономики
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#Англия
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Разбираем финансовый фэйр-плей. Можно ли обойти систему? Почему одни клубы наказывают, а другие − нет? Как «ПСЖ» и «Ман Сити» так много тратят?
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#финансовый фэйр-плей
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Во Франции задержали Платини по делу о выборе хозяйки ЧМ-2022. Ранее его обвиняли Football Leaks
#ЧМ-2022
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