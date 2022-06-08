Как дела у Блаттера и Платини: они отбыли срок бана, но до сих пор судятся и не вернулись в футбол

В Швейцарии идет суд над Мишелем Платини и Зеппом Блаттером. Скандалу вокруг них уже настолько много лет, что можно забыть, с чего все началось.

В чем обвинялись Платини и Блаттер

Вспоминаем:

👑 Блаттер был президентом ФИФА с 1998 по 2015 год.

👑 Платини был президентом УЕФА с 2007 по 2015 год.

В 2015-м в их отношении началось расследование о коррупции. Причина:

⚔️ Стало известно, что Платини получил от Блаттера два миллиона швейцарских франков (1,8 млн евро) по устному соглашению сторон. Письменного соглашения не было.

⚔️ Платеж предназначался Платини за работу между 1998 и 2002 годами, а был осуществлен в феврале 2011-го.

⚔️ Платини и Блаттер подтвердили, что договоренность была устной.

⚔️ Возбуждение уголовного дела возникло по швейцарскому законодательству. согласно которому работник должен получить средства по договору в течение пяти лет со дня исполнения обязательств.

⚔️ Что смутило: Платини раздумывал над тем, чтобы баллотироваться на пост президента ФИФА, но потом передумал. И еще поддержал Блаттера, который в итоге и был переизбран в 2011 году. Платеж как раз состоялся незадолго до выборов.

Платини рассказывал, что сразу за свою работу он получал лишь часть суммы, остаток – позже, так как ФИФА не могла выплатить всю сумму сразу. Но финансовые отчеты ФИФА говорят об обратном – она легко могла себе позволить такой платеж.