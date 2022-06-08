Как дела у Блаттера и Платини: они отбыли срок бана, но до сих пор судятся и не вернулись в футбол
В Швейцарии идет суд над Мишелем Платини и Зеппом Блаттером. Скандалу вокруг них уже настолько много лет, что можно забыть, с чего все началось.
В чем обвинялись Платини и Блаттер
Вспоминаем:
👑 Блаттер был президентом ФИФА с 1998 по 2015 год.
👑 Платини был президентом УЕФА с 2007 по 2015 год.
В 2015-м в их отношении началось расследование о коррупции. Причина:
⚔️ Стало известно, что Платини получил от Блаттера два миллиона швейцарских франков (1,8 млн евро) по устному соглашению сторон. Письменного соглашения не было.
⚔️ Платеж предназначался Платини за работу между 1998 и 2002 годами, а был осуществлен в феврале 2011-го.
⚔️ Платини и Блаттер подтвердили, что договоренность была устной.
⚔️ Возбуждение уголовного дела возникло по швейцарскому законодательству. согласно которому работник должен получить средства по договору в течение пяти лет со дня исполнения обязательств.
⚔️ Что смутило: Платини раздумывал над тем, чтобы баллотироваться на пост президента ФИФА, но потом передумал. И еще поддержал Блаттера, который в итоге и был переизбран в 2011 году. Платеж как раз состоялся незадолго до выборов.
Платини рассказывал, что сразу за свою работу он получал лишь часть суммы, остаток – позже, так как ФИФА не могла выплатить всю сумму сразу. Но финансовые отчеты ФИФА говорят об обратном – она легко могла себе позволить такой платеж.
Ранее Блаттер обвинялся генпрокуратурой Швейцарии в подписании невыгодного для ФИФА контракта с Карибским футбольным союзом в 2005 году. Это были продажи телеправ на показ ЧМ-2010 и ЧМ-2014 за 600 тысяч – намного ниже рыночной стоимости.
Вердикт ФИФА:
⛔️ Блаттер был отстранен от футбольной деятельности на восемь лет. В феврале 2016-го срок сократился до шести лет.
⛔️ Платини был также отстранен на восемь лет. Через несколько месяцев срок дисквалификации был сокращен до шести лет. Еще через несколько месяцев – до четырех лет.
В марте 2021 года, когда Блаттеру было уже 85 лет, ФИФА отстранила его еще на шесть лет и восемь месяцев за нарушения кодекса этики и еще повесила штраф в размере одного миллиона швейцарских франков. Дисквалификация вступила в силу в октябре 2021-го. Вместе с ним аналогичное наказание получил бывший генсек ФИФА Жером Вальке.
Как Блаттер и Платини провели время дисквалификации
🔴 Блаттер в 2016 году обвинил УЕФА в фальсификациях при жеребьевках и рассказывал, как это технически возможно: «Шары кладутся в холодильник перед жеребьевкой. Малейшего касания потом хватает понять, нагретый это шар или холодный». Он заверил, что в ФИФА такого точно не было. УЕФА прокомментировал сухо: «Заявления Блаттера абсурдны».
🔴 Позже появилась информация о том, что Блаттер перенес операцию из-за рака кожи – ему удалили часть уха. Рассказывал, что был очень слаб: «Не мог двигаться. Они привезли меня немедленно в больницу в Цюрихе. Они думали, что я собирался умереть в ближайшие часы».
🔴 После избрания президентом ФИФА Джанни Инфантино Блаттер высказывался о нем положительно. Оба встречались и разговаривали о делах. Позже Блаттер обвинил Инфантино в неуважении: «Отправил ему письмо, у меня есть его личный номер, мне сказали, что он верный. Но ответа я так и не получил».
Позже Блаттер говорил, что у Инфантино мания величия, и он высокомерен, а еще хочет превратить футбол в огромную денежную машину.
🔴 Блаттер всячески поддерживал решение провести чемпионат мира в России. По приглашению Владимира Путина он посетил матчи Португалия – Марокко и Бразилия – Коста-Рика.
🔴 Но о Катаре был другого мнения. Знал заранее, что ЧМ-2022 пройдет там, считал, что Катар получил его мошенническим путем. И еще: «Чувствовал, что это плохое решение, но я был связан этим решением».
🔵 Платини постоянно говорил о невиновности. «Если бы я был в чем-то виноват, я был бы в Сибири, чтобы скрыться от позора», – его слова.
🔵 Критиковал введение видеоповторов: «Думаю, это плохое решение. Нет, если тесты покажут, что это хорошо, то почему нет? Но лично я думаю, что это неправильно и что это не будет работать». И объяснил: «Это не должно быть бизнесом компаний, занимающихся видео. Слишком сильное лобби».
И заявил через несколько лет после введения ВАР: «Это красивая хрень, не решает проблемы, а лишь откладывает их».
🔵 Рассказал, как на ЧМ-1998 организаторы «умышленно провернули трюк», чтобы Франция и Бразилия не встретились до финала: французов поместили в группу С, чтобы они не пересеклись с победителем группы А. «Вы думаете, что другие не сделали бы этого для своего чемпионата мира?» – цитата Платини.
🔵 Летом 2019-го Платини был задержан по делу о выборе Катара местом проведения ЧМ-2022. Но позже его освободили. Его адвокат заявил, что Платини ни в чем не подозревается.
🔵 В начале 2020 года Платини стал советником президента Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) Филиппа Пья.
🔵 А весной 2022-го подал заявление о возбуждении уголовного дела против Инфантино. Причина – «торговля влиянием».
Почему Блаттер и Платини судятся
Если ФИФА разобралась с дисквалификацией сразу же, то расследование платежа от 2011 года шло целых шесть лет. В ноябре 2021-го Блаттер и Платини получили обвинения.
⚔️ Блаттер – в мошенничестве, незаконном присвоении средств и подделке документов.
⚔️ Платини – в мошенничестве, в соучастии при незаконном присвоении средств и подделке документов.
Сумма фигурирует все та же – два миллиона швейцарских франков.
🗨️️ Версия Блаттера сейчас: платеж основан на устном контракте – Платини давал консультации для ФИФА в период с 1998 по 2002 год, ФИФА не могла выплатить всю сумму, Платини потребовал ее в 2010-м.
🗨️️ Версия генпрокуратуры Швейцарии: Платини был консультантом ФИФА в период с 1998 по 2002, а ежегодная компенсация в размере 300 тысяч швейцарских франков была согласована в письменном контракте. Платеж для Платини на два миллиона в 2011 году был произведен без законных оснований.
Что будет с судом Блаттера и Платини
86-летний Блаттер и 66-летний Платини предстанут перед судом. Допрос Блаттера был перенесен из-за его проблем с дыханием за час до дачи показаний.
🗓️ Судебный процесс продлится до 22 июня.
🗓️ Вердикт будет вынесен 8 июля.
Если Блаттер и Платини будут признаны виновными, то им грозит до пяти лет тюремного заключения.