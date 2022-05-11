Почему EA Sports и ФИФА разорвали отношения после 30 лет вместе
Что будет с фифой дальше
10 мая EA выпустил заявление о будущем проекта. Вот основные пункты:
- В этом году выйдет их последняя совместная игра;
- Дальше EA поменяет ее название на EA Sports FC;
- В игре сохранятся режимы Ultimate Team, Career Mode, Pro Clubs и VOLTA;
- Вот цитата о лицензиях: «Наше уникальное лицензионное портфолио, включающее более чем 19 000 игроков, более 700 команд, более 100 стадионов и 30 лиг, в которые мы продолжали инвестировать на протяжении десятилетий, по-прежнему будет присутствовать, и только в EA SPORTS FC. Этот список включает в себя эксклюзивные партнерские отношения с Премьер-лигой, Ла Лигой, Бундеслигой, Серией А, МЛС и многими другими [лигами]».
При этом ФИФА будет двигаться в своем направлении и создаст собственную футбольную игру.
Так почему FIFA больше не FIFA? Они поругались? Не поделили деньги?
Последнее продление контракта о сотрудничестве состоялось в 2012 году. Изначально ФИФА и ЕА хотели продлевать его дальше. Но прошлой осенью между ними начались первые сложности – об этом пишет New York Times со ссылкой на источники в ФИФА.
Ежегодно EA выплачивает ФИФА 150 млн долларов – за право на использование товарного знака и размещение рекламы во всех турнирах, контролируемых ФИФА, и право внедрения дополнения с ними. Но после сентябрьской встречи запросы организации по ежегодным выплатам стали значительно выше. NYT и The Telegraph пишут, что теперь ФИФА просила 300 млн долларов в год. Times говорил, что ФИФА хотела получать от этого партнерства до миллиарда долларов в год.
Новые запросы объясняются высокими финансовыми показателями игры. За последние 20 лет серия игр FIFA принесла более 20 млрд долларов дохода. И ведущие аналитики прогнозировали продолжающийся и непрерывный рост дальше. При этом сама ФИФА из-за четко обговоренной цены этого роста не почувствует. Плюс, по данным все того же NYT, ФИФА планировала ограничить эксклюзивность в развитии симулятора со стороны EA. Electronic Arts через FIFA планировала осваивать новые области – создавать новые киберспортивные турниры и цифровые продукты (такие как NFT) с участием FIFA. ФИФА это не нравилось: она хотела дополнительные выплаты за выход бренда на новые площадки.
У EA Sports были ответные претензии. Например, недавно ФИФА разрешила использовать товарный знак разработчикам игр Fortnite и Roblox. EA Sports увидела в этом нарушение этики эксклюзивности в сегменте игр.
Локальные слухи о разногласиях сторон развились в октябре-2021. Тогда генеральный менеджер EA Sports Кэм Вебер заявил: «Заглядывая вперед, мы рассматриваем идею переименования наших глобальных футбольных игр EA Sports. Это означает, что мы пересматриваем наше соглашение о правах на наименование с ФИФА, которое отделено от всех других наших официальных партнерских отношений и лицензий в футбольном мире».
Исполнительный директор Electronic Arts Эндрю Уилсон сообщил, что стороны расстались спокойно. Пока что сотрудничество продолжается, и новая игра, как обещает сам Уилсон, будет в разы превосходить в плане возможностей все предыдущие версии. Но уже во второй половине 2022 года EA Sports запустит разработку новой части уже под новым названием.
Что теперь будет
В своем заявлении EA показала цитаты с обязательством сотрудничества от АПЛ, Примеры, Бундеслиги, УЕФА и КОНМЕБОЛ. Почти сразу же ответное заявление сделал президент ФИФА Джанни Инфантино: «Настоящей и подлинной футбольной игрой может быть только та, что называется FIFA. Она будет лучшей из доступных для геймеров и футбольных болельщиков. FIFA 23, 24, 25, 26 – главное здесь название FIFA, и оно всегда будет лучшим».
VGC со ссылкой на ФИФА пишет, что организация уже занимается производством собственного футбольного симулятора совместно с другим разработчиком. Один будет запущен в третьем квартале 2022 года – перед ЧМ в Катаре. Дополнительные проекты обсуждаются перед женским чемпионатом мира. Конкретики по новым играм нет.
Цель ФИФА – сегментировать разные ячейки аудитории футбола и связать их в одну. Но ведущие аналитики из компании Enders Analysis утверждают, что новому футсиму от ФИФА будет трудно закрепиться или проявить себя на рынке из-за высокой конкуренции. Есть EA Sports, которая фактически контролирует этот рынок, имея контракт на почти 300 крупнейших лицензий. Есть альтернативный вариант – eFootball (бывший Pro Evolution Soccer) от японского разработчика Konami. Этот соперник поменьше (и в плане функционала, и возможностей), но у него: а) Тоже есть лицензии в том числе и на ряд ведущих европейских лиг; б) Узнаваемость на рынке.
С другой стороны, сейчас EA Sports столкнется с очевидными проблемами лицензий. Ей будет недоступны ситуативные обновления для главных турниров под эгидой ФИФА (вроде того, что было бесплатно для пользователей перед ЧМ-2018). Будет проблема с продвижением собственного продукта, потому что ряд пользователей после сообщений от осени 2021 года сказали, что они не хотят играть в футсим от EA Sports, если его название начинается не с FIFA.
В тоже время Уилсон уверен, что будущее футбольных симуляторов останется за EA. Вот его слова: «Мы уверены в силе нашего продукта. Это всего лишь название. Думаю, пользователи привыкнут со временем. В конечном итоге технические аспекты игры не изменятся».