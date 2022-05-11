Почему EA Sports и ФИФА разорвали отношения после 30 лет вместе

Так почему FIFA больше не FIFA? Они поругались? Не поделили деньги?

Последнее продление контракта о сотрудничестве состоялось в 2012 году. Изначально ФИФА и ЕА хотели продлевать его дальше. Но прошлой осенью между ними начались первые сложности – об этом пишет New York Times со ссылкой на источники в ФИФА.

Ежегодно EA выплачивает ФИФА 150 млн долларов – за право на использование товарного знака и размещение рекламы во всех турнирах, контролируемых ФИФА, и право внедрения дополнения с ними. Но после сентябрьской встречи запросы организации по ежегодным выплатам стали значительно выше. NYT и The Telegraph пишут, что теперь ФИФА просила 300 млн долларов в год. Times говорил, что ФИФА хотела получать от этого партнерства до миллиарда долларов в год.

Новые запросы объясняются высокими финансовыми показателями игры. За последние 20 лет серия игр FIFA принесла более 20 млрд долларов дохода. И ведущие аналитики прогнозировали продолжающийся и непрерывный рост дальше. При этом сама ФИФА из-за четко обговоренной цены этого роста не почувствует. Плюс, по данным все того же NYT, ФИФА планировала ограничить эксклюзивность в развитии симулятора со стороны EA. Electronic Arts через FIFA планировала осваивать новые области – создавать новые киберспортивные турниры и цифровые продукты (такие как NFT) с участием FIFA. ФИФА это не нравилось: она хотела дополнительные выплаты за выход бренда на новые площадки.

У EA Sports были ответные претензии. Например, недавно ФИФА разрешила использовать товарный знак разработчикам игр Fortnite и Roblox. EA Sports увидела в этом нарушение этики эксклюзивности в сегменте игр.