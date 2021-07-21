PES умерла. Раньше это были магия андеграунда и величие кривой культуры – но игра предала себя ради фастфуда фифы
Что произошло. Компания KONAMI показала трейлер нового симулятора футбола. Теперь это не традиционный Pro Evolution Soccer, а неизвестный eFootball. Игра будет условно бесплатной и на новом движке. Еще в онлайне люди смогут пересекаться с игроками разных платформ (даже мобильных).
Приставка «eFootball» уже пару лет стоит в названии PES, который в прошлом году полноценно даже не выходил – только как дополнение. Окей, маркетолог: люди привыкли и теперь отпустят старое название и подружатся с новым.
Только не в моем случае.
История PES закончилась 21 июля 2021 года. Точнее, точно закончилась сейчас. Переименование серии – это просто финальный шажок марафонца, который давно отстал от главного конкурента. Он начинает новый путь, чтобы этого конкурента снова догнать. Попробовать догнать.
Удачи вам, спасибо за эти 14 лет вместе – но я больше не с вами, KONAMI.
Может ли игра с миллионами игроков дотянуть до контркультурного явления? PES все новое тысячелетие доказывал, что да – реально сразу и продаваться, и быть андеграундом. Просто потому что у тебя в конкурентах FIFA – расчетливый и карикатурный Скрудж, захлебывающийся в монетках детей из Ultimate Team.
Как и любой андеграунд, PES сначала отталкивает. После FIFA 05 (отличной игры, кстати) PES 06 сначала включалась только с одной задачей – собрать аргументы, что твои друзья PES-фанатики – дурачки. Неприветливое меню, уродский шрифт, выдуманные клубы и игроки – это заставляло хитро потирать руки перед самой игрой. Там ведь наверняка неиграбельный адок?
Бабангида − важный персонаж русского рэпа. Как он повлиял на культуру, почему был уникальным и куда исчез
Даже сейчас претензии к философии геймплея PES оправданы. Игра не развлекает новичков. Помню, как я вымучивал гол в первых матчах той самой версии 06 (до сих пор популярна в узких кружках). Однажды я заковырял мяч с несчастного навеса и заорал с другом – мы забили! И поняли, что тут потеть интереснее, чем в FIFA. Переобулись за пару вечеров.
За преодолеваемый порог вхождения PES всегда награждает стабильным интересом. Хочется вовлекаться дальше, скачивать моды и смеяться над чуваками, которые недовольно ковыряют в носу: «А где здесь нормальные английские команды?»
FIFA же последние лет десять работает по другой тактике. Она удачно встречает яркой поляной, где вроде бы куча блюд, но потом все пробуешь и догоняешь – у разноцветных шариков M&M’S одни дороги по языковым рецепторам.
Команд и режимов много, но все так предсказуемо, все так вторично и попсово, что просто грустно – игру покупают ради гипертрофированного футбола, который быстрее и веселее реальности. Но вот вообще не футбол.
Простите, но тут еще немного помучаю с метафорами о еде.
FIFA – это «Макдоналдс». По-своему, вкусно, но постоянно есть и восхищаться? Окей, ладно-ладно, ценители есть. И да – это обязательный пункт любого игрока PES – обосрать FIFA. А я ортодокс, ведь даже с каждой следующей частью кто-то из старых фанатов обязательно повторял: PES умерла, вайб старых частей выветрился, FIFA – безальтернативные короли, давайте смиримся.
Игра FIFA появилась в больничной палате на бумажке и через взятку китайской авиакомпании. В идею не верил никто
Но мне хватило силы только раз признаться, что PES провалилась. В 2013-м вышла кошмарная PES 2014 – ровно через год после ультралегендарной 13-й части.
Никто тогда не ждал, что KONAMI выпустит что-то культовое, но у них получилось. PES 2013 отказалась на время от гонки за FIFA и дал нам свое родное: медленный геймплей и пас – как главное оружие в атаке. Только поиграв в эту часть тонны часов, я нашел секрет, как самыми слабыми ноунеймами забивать любой «Барселоне». Нужно всего лишь перекатывать мяч с одного фланга на другой – однажды защитник не успеет и освободит зону.
И с 13-й частью на свой пик вышла культура модификаций. Это когда в игре есть любые команды, лиги и стадионы, а тебе нужно просто грамотно распаковать архив работяг, которые в 3D-редакторе пыхтели над лицом Алексея Сапогова и «Ареной Химки».
Однажды я скачал 70 гигов подобных модов и кайфовал. Например, там можно было увидеть туалеты на стадионе «Ростова». И услышать такой диалог во время игры, который вырезали с реального матча:
- Только Русь! Только победа!
- Да вы *** *** нести!
Все эти моды, конечно, пахнут колхозностью и местами плохой проработкой. Но это просто свой андеграундный слой, без которого PES был бы другой игрой.
Так почему сейчас время бросать Pro Evolution Soccer? Ее же еще больше хейтят, может фанатам снова сопротивляться против мейнстрима по старой памяти?
Нет, уже нечего защищать. После выброшенного в историю названия не хочется даже отыскивать хорошее. eFootball – это уже не про PES, а про лебезящего перед FIFA мальчика, который теперь и выглядит аркадно, и нацелен только на успешный онлайн-режим – он у KONAMI пять лет стабильно корявый и унылый.
Эй, точно стоило ради этого предавать всю суть игры?