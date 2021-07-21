PES умерла. Раньше это были магия андеграунда и величие кривой культуры – но игра предала себя ради фастфуда фифы

За преодолеваемый порог вхождения PES всегда награждает стабильным интересом. Хочется вовлекаться дальше, скачивать моды и смеяться над чуваками, которые недовольно ковыряют в носу: «А где здесь нормальные английские команды?»

FIFA же последние лет десять работает по другой тактике. Она удачно встречает яркой поляной, где вроде бы куча блюд, но потом все пробуешь и догоняешь – у разноцветных шариков M&M’S одни дороги по языковым рецепторам.

Команд и режимов много, но все так предсказуемо, все так вторично и попсово, что просто грустно – игру покупают ради гипертрофированного футбола, который быстрее и веселее реальности. Но вот вообще не футбол.

Простите, но тут еще немного помучаю с метафорами о еде.

FIFA – это «Макдоналдс». По-своему, вкусно, но постоянно есть и восхищаться? Окей, ладно-ладно, ценители есть. И да – это обязательный пункт любого игрока PES – обосрать FIFA. А я ортодокс, ведь даже с каждой следующей частью кто-то из старых фанатов обязательно повторял: PES умерла, вайб старых частей выветрился, FIFA – безальтернативные короли, давайте смиримся.

Игра FIFA появилась в больничной палате на бумажке и через взятку китайской авиакомпании. В идею не верил никто

Но мне хватило силы только раз признаться, что PES провалилась. В 2013-м вышла кошмарная PES 2014 – ровно через год после ультралегендарной 13-й части.

Никто тогда не ждал, что KONAMI выпустит что-то культовое, но у них получилось. PES 2013 отказалась на время от гонки за FIFA и дал нам свое родное: медленный геймплей и пас – как главное оружие в атаке. Только поиграв в эту часть тонны часов, я нашел секрет, как самыми слабыми ноунеймами забивать любой «Барселоне». Нужно всего лишь перекатывать мяч с одного фланга на другой – однажды защитник не успеет и освободит зону.

И с 13-й частью на свой пик вышла культура модификаций. Это когда в игре есть любые команды, лиги и стадионы, а тебе нужно просто грамотно распаковать архив работяг, которые в 3D-редакторе пыхтели над лицом Алексея Сапогова и «Ареной Химки».