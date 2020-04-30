Бабангида − важный персонаж русского рэпа. Как он повлиял на культуру, почему был уникальным и куда исчез

Все закончилось тем, что Оксимирон вылетел из полуфинала (очевидно, незаслуженно), а Бабангида взял финал. После Боб продолжал плотно троллить Мирона, дал кличку Оксана (которая к нему надолго прилипла). Тот уже почти не отвечал.

Главная фраза Оксимирона о Бабангиде в те времена на форуме: «Самый образованный рэпер – это без вопросов Бабангида, как бы я к нему ни относился. Его эрудиция действительно внушает».

Почему Бабангида не стал популярным, если был таким мощным рэпером?

Потому что всегда этому противился. Говорил, что медийность ему неприятна. Еще в 20 лет, когда у него не было никакой популярности, а треков несколько, он писал: «Ну что такое слава в сравнении с чувством морального превосходства над массой?»

Бабангида большую часть рэп-карьеры (11 лет) читал в микрофон за 100 рублей. И особо не работал над сведением – во время записи запинался, кашлял. Один раз у него даже упали с полки диски – и он оставил это в треке. С таким качеством звука и минимальными усилиями сложно стать широко популярным.

У него была своеобразная манера читки – многим она покажется монотонной и скучной. Сам Бабангида иронизировал: «Мой флоу медленный − попробуй догнать». И в том же первом интервью в 2005-м все пояснил:

«Я как бы лет пять пишу уже все в свой китайский за 100 рублей и не парюсь как-то, я не рэпер. Бабло меня вообще не привлекает. Бабло – это *** [хреново] как бы. Да и знаменитость – это же для дрочителей каких-то. Если мне есть что покушать и есть крыша над головой, все остальное не имеет значения.

Вряд ли, я думаю, буду когда-нибудь себе на корочку хлеба зарабатывать продажей болванок. Как бы если кто-то это слушает, потому что ему интересно, мне уже приятно.

Если бы, например, была ситуация, в которой стоял бы вопрос, что ты хочешь: быть модным рэпером или чтобы, допустим, «Локомотив» выиграл чемпионат России в этом сезоне, ну или там, не знаю, Николай Валуев стал бы абсолютным чемпионом в супертяжелом весе − я бы точно выбрал не рэп. Это как бы не цель для меня вообще. А развлечение одно из немногих».

Бабангида был true underground: искренним, техничным, интересным и концептуальным. Но при этом оставался недоступным для понимания людей, слушающих попсу и не оценивающих текст. Он не стремился нравиться, а просто делал, как хотел – будто писал для себя.