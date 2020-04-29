Путин пришел в дзюдо, когда сломал нос на боксе. Выступал в шерстяных носках, стал мастером и перенес смерть друга

Владимир Путин играет в хоккей, катается на горных лыжах и плавает, но его главный спорт – самбо и дзюдо. Потому что они определили жизнь: сделали из троечника и хулигана дисциплинированного спортсмена, подружили с Ротенбергами, научили лидерству.

Путин до секции: носился по коридорам школы, рос во дворах, начинал в теснейшем зале

– Что же, вас даже в пионеры только в шестом классе приняли? Неужели до тех пор все было так плохо?

– Конечно, я же хулиган был, а не пионер.

– Кокетничаете?

– Обижаете. Я на самом деле был шпаной.

Детство троечника Владимира Путина заполнял двор. С друзьями он бегал по крышам гаражей и иногда без разрешения срывался в мини-путешествия до Петропавловской крепости, чтобы лазать по пушкам (за что получал ремнем от родителей). Неорганизованность и суета, которую выделяла учительница начальных классов Тамара Чижова, помешала Путину в третьем классе стать пионером. Его не приняли.