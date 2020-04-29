Путин пришел в дзюдо, когда сломал нос на боксе. Выступал в шерстяных носках, стал мастером и перенес смерть друга
Владимир Путин играет в хоккей, катается на горных лыжах и плавает, но его главный спорт – самбо и дзюдо. Потому что они определили жизнь: сделали из троечника и хулигана дисциплинированного спортсмена, подружили с Ротенбергами, научили лидерству.
Путин до секции: носился по коридорам школы, рос во дворах, начинал в теснейшем зале
– Что же, вас даже в пионеры только в шестом классе приняли? Неужели до тех пор все было так плохо?
– Конечно, я же хулиган был, а не пионер.
– Кокетничаете?
– Обижаете. Я на самом деле был шпаной.
Детство троечника Владимира Путина заполнял двор. С друзьями он бегал по крышам гаражей и иногда без разрешения срывался в мини-путешествия до Петропавловской крепости, чтобы лазать по пушкам (за что получал ремнем от родителей). Неорганизованность и суета, которую выделяла учительница начальных классов Тамара Чижова, помешала Путину в третьем классе стать пионером. Его не приняли.
Зато с уроками физкультуры шло хорошо. «Ему не было равных. Все упражнения Володя делал очень красиво. Особенно на турнике», – вспоминала одноклассница Анна Михайлова. На переменах Путин продолжал разбрасывать энергию: носился по коридорам и влезал в драки, но успокоился, когда жители его дома пригрозили отправкой в интернат для трудных подростков.
В восьмом классе Путин поспорил с одноклассником, что сможет повиснуть на решетке балкона на пятом этаже школы, и выиграл спор. «На большой перемене вышел на балкон, перелез через перила и повис. Затем, перебирая руками, добрался до карниза здания, запрыгнул на подоконник соседнего кабинета и спокойненько вернулся обратно», – рассказывал друг Виктор Борисенко.
Двор учил выживать. Путин сравнивал: «Роль, которую я тогда играл, была похожа на роль судебной власти, а не исполнительной». Улица диктовала условия, поэтому в 10-11 лет для сохранения авторитета во дворе и школе требовалась физическая сила. «Тогда и стало ясно, что одного характера и шпанских наклонностей недостаточно», – соглашался Путин.
Решение нашлось в секции по боксу, но все быстро закончилось, когда ему сломали нос: «Боль была страшная – невозможно было дотронуться до кончика носа». От врача и операции он отказался. Когда нос сросся, бокс из жизни уже исчез.
Альтернативой стало набиравшее популярность самбо. Рядом с домом Путин нашел маленький спортивный зал, который принадлежал спортивному обществу «Труд», где тренировались дети.
«Это был приспособленный из какого-то маленького помещения квазиспортивный зал. Он настолько маленький, что стены были обложены матами, чтобы в случае неудачного падения никто себе ничего не повредил и голову не сломал», – говорил Путин в документальном фильме «Тренер». До революции там были конюшни Юсуповского дворца, после – склады, база для баскетболистов и залы под борьбу и самбо.
В зале умещались по 20-30 человек, но тесные возможности не мешали тренировкам и объединяли. Сначала Путин занимался в шерстяных носках и самодельной куртке, которую сшила мама, но это не напрягало: «Никакого неудобства перед ребятами не испытывал, потому что все были такими же оборванцами, как и я».
Настоящая спортивная куртка появилась у Путина, когда школьный друг Виктор Борисенко ушел из секции и отдал свою. Вдвоем они по телефону пробивали секции по всему городу и напрашивались, когда везде слышали: «Набор окончен». Чтобы попасть на самбо, убеждали, что не взять их – ошибка.
Родители сначала выступали против дзюдо. Мама называла секцию «придуриванием», папа хотел, чтобы сын играл на баяне
Родители не хотели, чтобы сын занимался самбо, потому что считали: это отвлекает от учебы. Вышло наоборот. Путин прибавил в дисциплине: читал в дороге учебники, пока ехал на трамвае до спортзала, и с дневником отчитывался перед тренером. За двойки его отстраняли от тренировок и возвращали, когда он исправлял оценки. Как вспоминала учительница Вера Гуревич, Путин не любил компании и по четыре дня в неделю тратил на самбо. После этого – регулярные двух-трехнедельные сборы с двумя тренировками в день и часовыми разминками.
«Они говорили: «Это почти драка. Не нужно тебе этим заниматься», – говорил Путин об отношении родителей к занятиям. При гостях он часто слышал от мамы: «Опять придуриваться идет. Дождется когда-нибудь, что ему там ноги-руки переломают». Отец всегда хотел, чтобы сын занимался музыкой, поэтому в начальной школе отдал его на баян. Путина не цепляло: вместо этого ему нравилась гитара, на которой он играл песни Высоцкого. Когда отец просил, Путин исполнял на баяне вальс «Амурские волны» – это успокаивало.
Семья жила в коммуналке на пятом этаже. По подъезду бегали крысы, которых Путин с друзьями гонял палками: «Один раз я увидел огромную крысу и начал преследование, пока не загнал ее в угол. Бежать ей было некуда. Тогда она развернулась и бросилась на меня. Это было неожиданно и очень страшно. Теперь уже крыса гналась за мной».
Мама всегда следила за чистотой и заставляла Путина по несколько раз в день менять рубашки, а отец работал мастером на заводе и содержал на это семью. Первый тренер Анатолий Рахлин несколько раз приходил к ним и убеждал: спорт для их сына – важно, нужно и полезно. Они принимали и соглашались, но редко появлялись на тренировках и соревнованиях, даже когда Путин сильно прибавил.
1964 год. Тренер Анатолий Рахлин набрал детей 12-13 лет и запустил секцию по самбо. Среди первых учеников – Аркадий Ротенберг, который пришел в борьбу из акробатики и подтянул к тренировкам младшего брата Бориса. Через полгода к группе присоединился Владимир Путин.
Начало дружбы с Ротенбергами: делили борцовки, спали на вокзалах, терпели без еды на сборах
«Я не знаю, какая была у него побудительная причина начать заниматься самбо. Видимо, хотел быть сильным, смелым. Я думал, что Володя спокойный, а потом оказалось, что нет, он был взрывной. Мне кажется, этот атакующий стиль сохранился у него на всю жизнь», – говорил Рахлин в книге «Как отдыхает Путин».
Когда группа сформировалась, Рахлин вместо самбо начал преподавать дзюдо. Если его группе отказывали в помещении, тренировки проводились на стадионе Адмиралтейского завода, который находился на окраине Ленинграда. Сырость, холодный зал и отсутствие света не мешали. Рахлин находил в этом силу: «Я считаю, что ребята стали дружны потому, что они преодолели много испытаний: мы меняли залы, нам случалось тренироваться и на улице, заниматься в грязь и дождь, переезжая на соревнования, ночевать на вокзалах».
На самбо Путин делил одни борцовки на трех человек. Денег не хватало, поэтому на соревнования группа перемещалась по стране в общих вагонах и ночевала на станциях, когда ждала пересадку. «Помню, как-то с Украины ехали в битком набитом поезде. Все вокруг едят сало, сочных кур, огурчики-помидорчики, а мои ребята на боковых полках слюнки глотают», – говорил Рахлин.
На сборы в лагере Рахлин запрещал родителям привозить детям еду, чтобы те не прятали и не ели, пока остальные не видят. Когда Путин и братья Ротенберги находили у кого-то запасы, то доставали их и делили на всех.
Сейчас Путин владеет черным поясом по карате, но раньше относился к нему не очень. Пример – когда группа пришла на тренировку со старшим тренером «Труда» Леонидом Усвяцовым, но зал заняли каратисты. Путин рассказывал: «Смотрим, на ковре каратисты занимаются, хотя уже наше время наступило. Леня подошел к их тренеру и сказал ему об этом. Тот даже не посмотрел в его сторону – мол, иди отсюда. Тогда Леня, не говоря ни слова, перевернул его, придушил слегка, убрал с ковра, потому что тот был уже без сознания, и повернулся к нам: «Заходите, располагайтесь». Вот так мы сначала относились к карате».
В 1969 году группа Рахлина перешла на тренировки при Ленинградском металлическом заводе, где в 30-е годы функционировали секции по футболу, городкам, шахматам, плаванию и стопке других видов спорта. В том же году Путин выполнил первый взрослый разряд по самбо и влез в призы среди молодежи на чемпионате Ленинграда. Через четыре года заводской спортивный коллектив получил название «Турбостроитель», а Путин оттуда дорос до мастера спорта по самбо и дзюдо.
Путин бросал с обеих рук, почти победил чемпиона мира и потерял друга, который во время схватки сломал позвоночник и позже умер
Когда Путин впервые разговаривал с Рахлиным, то специально прибавил себе год, потому что очень хотел заниматься. «Когда Володя пришел в секцию, в спортивном плане он был вообще никакой. Без особых талантов, ничем не выделялся среди других учеников. Но прошло время, и появились первые впечатляющие результаты, – говорил Рахлин. – На ковре Владимир превращался в барса, бьющегося до последней секунды. Я считаю, что это высшее человеческое умение – быть воином на ковре, а после поединка возвращаться к состоянию философа, мыслителя».
Еще Рахлин ценил его разносторонность: «Из Володи мог получиться великий борец, многократный чемпион мира. Он очень грамотно боролся, бросал соперника в обе стороны. Вот бывает правша, а бывает левша, а Володя просто ша. Поверьте, таких очень мало».
Выносливость – отдельное прокачанное мастерство. Во время борьбы Путин делал резкий выдох, который помогал восстановиться. «Володя, у тебя что, легкие больные?» – удивлялся Рахлин. Путин отрицательно кивал и знал, как ведет себя его организм: с помощью быстрого движения диафрагмой он освобождал легкие от углекислого газа.
В Путина и других учеников Рахлин вкладывал мысль, что в жизни важно учиться и получать высшее образование: «Куда раньше мог пойти спортсмен без образования и профессии? В банщики, дворники, охранники или бандиты. Поэтому моя задача была – дать ученикам ремесло, чтобы парни могли крепко стоять на ногах».
В 1970 году Путин поступил на юридический факультет Ленинградского госуниверситета. Там он загрузился учебой и отошел от спорта, но регулярно тренировался по вечерам. Итог – мастер спорта по самбо, а через два года – мастер спорта по дзюдо.
В университете Путин подружился с Владимиром Черемушкиным, который приехал из Украины и подрабатывал дворником, чтобы жить в служебной комнате и получать дополнительные деньги к стипендии. Однокурсник Путина Леонид Полохов рассказывал об их взаимоотношениях: «Путин относился к Черемушкину с безграничным уважением. Они все время проводили вместе, мы их даже называли «шерочка с машерочкой».
По примеру Путина Черемушкин занялся дзюдо, но все закончилось плохо: в 1973 году на соревнованиях между вузами Черемушкин неправильно совершил бросок и воткнулся головой в ковер. Из-за смещения позвонков и разрыва связки его парализовало – через несколько дней он умер.
«Конечно же, Володя очень переживал. Он был удручен, расстроен, убит. Путин даже собирался вынести вопрос о гибели друга на кафедру физической подготовки. Он хотел, чтобы виновные понесли наказание», – вспоминал об инциденте Рахлин. На церемонии прощания в актовом зале университета Путин сдерживал эмоции, но расплакался на кладбище, когда все ушли: «Хороший был парень. А я до сих пор жалею, что заразил его дзюдо...».
Еще один важный эпизод из времен дзюдо и самбо – схватка с чемпионом мира и Европы Владимиром Кюллененым. Максимальное удивление, когда Путин перебросил Кюлленена через спину: «В принципе должны были тут же остановить схватку, но поскольку он чемпион мира, было неприлично так сразу закончить борьбу», – вспоминал Путин.
После той схватки Кюлленен записал в дневник: «Я вышел с пижонским настроем, схватка ничего не решала, мог проиграть чисто и все равно выходил в 1/8 финала. На краю ковра он отлично провел переднюю подножку влево, упал я на бок, дали два балла. Вот до чего доводит пижонство». В 90-х его убили в Санкт-Петербурге. Как вспоминает Путин, у Кюлленена были проблемы с алкоголем.
Путин написал две книги про дзюдо и видит в нем философию: «Вышли на ковер, поклонились, а могли сразу противнику в лоб дать»
В 1970 году Путин познакомился с Василием Шестаковым, который тогда присоединился к группе Рахлина. На матах они пересеклись один раз в финале первенства Ленинграда, и Шестаков победил: «Я тогда выиграл за счет собственного веса». В 1975 году они вместе с командой готовились к Спартакиаде в Кишиневе и зашли в магазин, чтобы купить бутылку вина «Букет Молдавии». «Давай возьмем бутылочку. Будем в чай добавлять. Ведь на травах оно», – убеждал Шестаков. Путин согласился, но передумал пить, когда вернулся в номер. Шестаков выпил целую бутылку один и крепко уснул. У Путина выспаться не получилось: мешала стоявшая в Молдавии жара, мошки и непрекращающийся храп Шестакова.
С Шестаковым Путин выпустил две совместных книги в соавторстве с профессором института физкультуры имени Лесгафта Алексеем Левицким – «Дзюдо. История, теория, практика» и «Учимся дзюдо с Владимиром Путиным». «Поздним вечером я приходил к нему в кабинет, и – представьте картину! Два мужика в цивильных костюмах лежали на ковре, выясняли, куда должна быть направлена кисть руки, куда голову повернуть. Выявляли технику того или иного приема», – описывал Шестаков.
«Дзюдо – это ведь не просто спорт, это философия. Это уважение к старшим, к противнику, там нет слабых, – объяснял Путин в книге «От первого лица. Разговоры с Владимиром Путиным». – В дзюдо все, начиная от ритуала и заканчивая какими-то мелочами, несет в себе воспитательный момент. Вот вышли на ковер, поклонились друг другу… А могли и по-другому – вместо «поклонились» сразу противнику в лоб дать».
Путин сохранил дзюдо внутри. На одной из часовых тренировок он травмировал палец, когда боролся с олимпийским чемпионом-2016 Бесланом Мудрановым, но перебинтовался и продолжил работу: «Спорт только тогда спорт, когда это связано с потом, с кровью, с тяжелой работой».
Периодически Путин посещает клуб «Турбостроитель», в котором развивался как спортсмен. В 2013 году там он последний раз встретился с первым тренером Анатолием Рахлиным: поздравил с 75-летием и подарил президентские часы с серийным номером 75. В мае Рахлин получил орден почета, но через несколько месяцев умер. На похоронах Путин без охраны прошелся по пустой улице рядом с тренировочным зданием до набережной.