Самбо

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Путин пришел в дзюдо, когда сломал нос на боксе. Выступал в шерстяных носках, стал мастером и перенес смерть друга
#Владимир Путин
# новости
Вадим Немков – чемпион Bellator в полутяжелом весе
82-летний олимпийский чемпион по вольной борьбе найден мертвым в Подмосковье
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Самбо
МОК признал шесть международных спортивных организаций. В их числе федерации по самбо, чирлидингу и кикбосингу
#Олимпиада
MMA
Вадим Немков – чемпион Bellator в полутяжелом весе
#Вадим Немков
Олимпиада
82-летний олимпийский чемпион по вольной борьбе найден мертвым в Подмосковье
#Александр Иваницкий