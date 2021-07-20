МОК признал шесть международных спортивных организаций. В их числе федерации по самбо, чирлидингу и кикбосингу

Официальное признание от Международного олимпийского комитета (МОК) получили федерации:

Чирлидинга

Муай-тай (тайский бокс)

Самбо

Кикбоксинга

Лакросса (командный вид спорта, с клюшками и резиновым мячом)

Айсштока (командный вид спорта, разновидность керлинга)

Признание международных федераций по этим видам спорта не означает их включение в программу Олимпиад. Пока они только получают ежегодное финансирование МОК и имеют возможность стать олимпийскими видами спорта.

Если самбо включат в программу Олимпиады, то он станет первым олимпийским видом спорта из СССР/России. Его официально зарегистрировали в 1938 году, а в 2009-м представители федерации впервые заявили о намерении войти в олимпийскую программу.