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#Олимпиада #МОК

МОК признал шесть международных спортивных организаций. В их числе федерации по самбо, чирлидингу и кикбосингу

3 часа назад

Официальное признание от Международного олимпийского комитета (МОК) получили федерации:

  • Чирлидинга
  • Муай-тай (тайский бокс)
  • Самбо
  • Кикбоксинга
  • Лакросса (командный вид спорта, с клюшками и резиновым мячом)
  • Айсштока (командный вид спорта, разновидность керлинга)

Признание международных федераций по этим видам спорта не означает их включение в программу Олимпиад. Пока они только получают ежегодное финансирование МОК и имеют возможность стать олимпийскими видами спорта.

Если самбо включат в программу Олимпиады, то он станет первым олимпийским видом спорта из СССР/России. Его официально зарегистрировали в 1938 году, а в 2009-м представители федерации впервые заявили о намерении войти в олимпийскую программу.

Источник:
ТАСС
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