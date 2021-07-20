Олимпиада
МОК
МОК признал шесть международных спортивных организаций. В их числе федерации по самбо, чирлидингу и кикбосингу
3 часа назад
Официальное признание от Международного олимпийского комитета (МОК) получили федерации:
- Чирлидинга
- Муай-тай (тайский бокс)
- Самбо
- Кикбоксинга
- Лакросса (командный вид спорта, с клюшками и резиновым мячом)
- Айсштока (командный вид спорта, разновидность керлинга)
Признание международных федераций по этим видам спорта не означает их включение в программу Олимпиад. Пока они только получают ежегодное финансирование МОК и имеют возможность стать олимпийскими видами спорта.
Если самбо включат в программу Олимпиады, то он станет первым олимпийским видом спорта из СССР/России. Его официально зарегистрировали в 1938 году, а в 2009-м представители федерации впервые заявили о намерении войти в олимпийскую программу.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые