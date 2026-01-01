МОК

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Олимпиада
МОК ужесточит антиковидные меры на Олимпиаде в Пекине: «Замкнутая система будет полностью отрезана от внешнего мира»
#Олимпиада-2022
Политика
Северная Корея объяснила пропуск Олимпиады «маневрами враждебных сил». Спустя четыре месяца после дисквалификации от МОК
#Олимпиада-2022
Олимпиада 2020
МОК обновил руководство по допуску трансгендерных людей до турниров. И предложил федерациям самим определять критерии
#МОК
Самбо
МОК признал шесть международных спортивных организаций. В их числе федерации по самбо, чирлидингу и кикбосингу
#Олимпиада
Олимпиада
Ски-альпинизм стал новой олимпийской дисциплиной. Его включили в программу Олимпиады 2026 года
#МОК
Олимпиада 2020
МОК впервые изменил девиз Олимпиады. К «Быстрее, выше, сильнее» добавили «вместе»
#МОК
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