МОК обновил руководство по допуску трансгендерных людей до турниров. И предложил федерациям самим определять критерии

Международный олимпийский комитет (МОК) после двух лет консультаций выпустил руководство о «справедливости, интеграции и недискриминации по гендерной идентичности и половым различиям».

МОК признал, что не может издать общие правила для всех видов спорта. Поэтому каждая спортивная федерация должна самостоятельно разработать критерии.

В них должно быть прописано, как именно спортсмен может получить несправедливое преимущество перед другими. При разработке критериев следует учитывать «этические, социальные, культурные и правовые аспекты», написал МОК.

Чтобы помочь федерациям, МОК разработал десять принципов для создания критериев. В них среди прочего указано, что спортсменов нельзя автоматически исключать из турнира только из-за их внешности, гендера или пола. Предполагается, что критерии для выявления несправедливого преимущества должны быть другими.

МОК консультировался с 250 спортсменами при разработке документа. Предыдущие правила регулярировали допуск по уровню тесторстероа.

Руководство опубликовано спустя три месяца после выступления на Олимпиаде трансгендерной спортсменки Лорел Хаббард. Она стала первым трансгендером в истории Олимпийских игр.