Лорел Хаббард
тяжелая атлетика
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#Лорел Хаббард #тяжелая атлетика

Первое выступление трансгендера в истории Олимпиады. Ни разу не подняла штангу – но улыбалась

вчера, 14:55

На Олимпиаде в Токио прошли соревнования в тяжелой атлетике среди женщин до 87 кг. В них участвовала Лорел Хаббард – первая спортсменка-трансгендер в истории Олимпийских игр.

Первая попытка получилась неудачной: Хаббард не подняла штангу весом 120 кг.

Вторая попытка у Хаббард тоже не получилась. Она с трудом удержала штангу (теперь весом 125 кг), даже успела обрадоваться, но только один судья засчитал попытку как успешную.

Третья и последняя попытка. Хаббард вновь берется за 125 кг, но не удерживает штангу. Она точно остается без медалей и с улыбкой реагирует на свой провал. 

Лорел Хаббард сменила пол в 2012 году и через пять лет добилась права участвовать на соревнованиях. Главное условие – уровень тестостерона в крови (10 наномоль на литр). Хаббард его соблюдает, поэтому она и поехала в Токио.

Но большинство спортсменов и функционеров тяжелой атлетики против ее участия. Хаббард росла как юноша: у нее крепче кости и мышцы, чем у женщины. Хаббард еще как Гэвин Хаббард ставил в конце 90-х рекорды среди юниоров в Новой Зеландии.

Подробнее о ситуации с Хаббард можно почитать в материале ниже по ссылке:

Трансгендер на Олимпиаде – впервые в истории. Тяжелоатлет сменил пол и теперь соревнуется среди женщин – пока все спорят о честности

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Все фото: Первый канал
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Трансгендер на Олимпиаде – впервые в истории. Тяжелоатлет сменил пол и теперь соревнуется среди женщин – пока все спорят о честности
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Максим Обрывалин
8 часов назад

Безумная клоунада продолжается. Мир сошëл с ума и стал поклоняться фрикам.

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