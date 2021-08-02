Первое выступление трансгендера в истории Олимпиады. Ни разу не подняла штангу – но улыбалась

Лорел Хаббард сменила пол в 2012 году и через пять лет добилась права участвовать на соревнованиях. Главное условие – уровень тестостерона в крови (10 наномоль на литр). Хаббард его соблюдает, поэтому она и поехала в Токио.

Но большинство спортсменов и функционеров тяжелой атлетики против ее участия. Хаббард росла как юноша: у нее крепче кости и мышцы, чем у женщины. Хаббард еще как Гэвин Хаббард ставил в конце 90-х рекорды среди юниоров в Новой Зеландии.

Подробнее о ситуации с Хаббард можно почитать в материале ниже по ссылке:

Трансгендер на Олимпиаде – впервые в истории. Тяжелоатлет сменил пол и теперь соревнуется среди женщин – пока все спорят о честности

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