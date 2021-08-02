Первое выступление трансгендера в истории Олимпиады. Ни разу не подняла штангу – но улыбалась
На Олимпиаде в Токио прошли соревнования в тяжелой атлетике среди женщин до 87 кг. В них участвовала Лорел Хаббард – первая спортсменка-трансгендер в истории Олимпийских игр.
Первая попытка получилась неудачной: Хаббард не подняла штангу весом 120 кг.
Вторая попытка у Хаббард тоже не получилась. Она с трудом удержала штангу (теперь весом 125 кг), даже успела обрадоваться, но только один судья засчитал попытку как успешную.
Третья и последняя попытка. Хаббард вновь берется за 125 кг, но не удерживает штангу. Она точно остается без медалей и с улыбкой реагирует на свой провал.
Лорел Хаббард сменила пол в 2012 году и через пять лет добилась права участвовать на соревнованиях. Главное условие – уровень тестостерона в крови (10 наномоль на литр). Хаббард его соблюдает, поэтому она и поехала в Токио.
Но большинство спортсменов и функционеров тяжелой атлетики против ее участия. Хаббард росла как юноша: у нее крепче кости и мышцы, чем у женщины. Хаббард еще как Гэвин Хаббард ставил в конце 90-х рекорды среди юниоров в Новой Зеландии.
Подробнее о ситуации с Хаббард можно почитать в материале ниже по ссылке:
Трансгендер на Олимпиаде – впервые в истории. Тяжелоатлет сменил пол и теперь соревнуется среди женщин – пока все спорят о честности
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