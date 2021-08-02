Трансгендер на Олимпиаде – впервые в истории. Тяжелоатлет сменил пол и теперь соревнуется среди женщин – пока все спорят о честности

Лорел Хаббард из Новой Зеландии – первая женщина-трансгендер в истории Олимпиад. Второго августа она поднимет штангу среди женщин весом до 87 килограммов. Эта история продолжает большой спор о том, могут ли люди после смены пола с мужского на женский соревноваться среди женщин. Честно ли это? Равно ли гендерное самоощущение человека его физиологическим характеристикам? Смена пола и гормональная терапия точно не сохраняют мужской уровень силы? Что чувствуют соперницы трангендерной женщины? Ответы и нюансы во всех этих вопросах формируются только сейчас. И Лорел Хаббард становится той исторической персоной, от которой зависит будущий статус трангендеров в профессиональном спорте.

Хаббард получила право на Олимпиаду из-за сниженного уровня тестостерона, но не только он влияет на силу человека

Международный Олимпийский Комитет защищает Хаббард, потому что она попала на Олимпиаду по правилу нормы тестостерона. Его показатель в крови должен быть не больше 10 наномоль на литр за год до первого старта и во время соревнований. После генной терапии Хаббард соблюдает эту норму. Хотя для женщины характерен тестостерон значительно ниже: 0,12-1,78 наномоль на литр крови. У мужчины тестостерон зависит от возраста: от 3 до 30 наномоль.

Все противники участия Хаббард говорят, что показатель тестостерона сейчас не так важен. Половое созревание прошло у Хаббард, когда она была мальчиком. Ее мышцы и кости окрепли тогда, и генная терапия на них не сильно повлияла. Например, сила мышц после терапии снижается максимум на 10-12%. Есть научное исследование, которое доказывает: в тяжелой атлетике мужчины сильнее на 30%. То есть у Хаббард все равно остается преимущество.

С этим аргументом соглашается даже МОК. Его научный директор Ричард Баджетт говорит: да, Хаббард пережила мужское половое созревание, но есть еще психологический фактор: ей пришлось через многое пройти, чтобы остаться в спорте после смены пола. МОК признает, что ситуация все равно сложная, а правила надо дорабатывать, чтобы конкуренция оставалась честной, а трансгендерные люди тоже могли соревноваться: