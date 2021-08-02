Трансгендер на Олимпиаде – впервые в истории. Тяжелоатлет сменил пол и теперь соревнуется среди женщин – пока все спорят о честности
Лорел Хаббард из Новой Зеландии – первая женщина-трансгендер в истории Олимпиад. Второго августа она поднимет штангу среди женщин весом до 87 килограммов. Эта история продолжает большой спор о том, могут ли люди после смены пола с мужского на женский соревноваться среди женщин. Честно ли это? Равно ли гендерное самоощущение человека его физиологическим характеристикам? Смена пола и гормональная терапия точно не сохраняют мужской уровень силы? Что чувствуют соперницы трангендерной женщины? Ответы и нюансы во всех этих вопросах формируются только сейчас. И Лорел Хаббард становится той исторической персоной, от которой зависит будущий статус трангендеров в профессиональном спорте.
Хаббард получила право на Олимпиаду из-за сниженного уровня тестостерона, но не только он влияет на силу человека
Международный Олимпийский Комитет защищает Хаббард, потому что она попала на Олимпиаду по правилу нормы тестостерона. Его показатель в крови должен быть не больше 10 наномоль на литр за год до первого старта и во время соревнований. После генной терапии Хаббард соблюдает эту норму. Хотя для женщины характерен тестостерон значительно ниже: 0,12-1,78 наномоль на литр крови. У мужчины тестостерон зависит от возраста: от 3 до 30 наномоль.
Все противники участия Хаббард говорят, что показатель тестостерона сейчас не так важен. Половое созревание прошло у Хаббард, когда она была мальчиком. Ее мышцы и кости окрепли тогда, и генная терапия на них не сильно повлияла. Например, сила мышц после терапии снижается максимум на 10-12%. Есть научное исследование, которое доказывает: в тяжелой атлетике мужчины сильнее на 30%. То есть у Хаббард все равно остается преимущество.
С этим аргументом соглашается даже МОК. Его научный директор Ричард Баджетт говорит: да, Хаббард пережила мужское половое созревание, но есть еще психологический фактор: ей пришлось через многое пройти, чтобы остаться в спорте после смены пола. МОК признает, что ситуация все равно сложная, а правила надо дорабатывать, чтобы конкуренция оставалась честной, а трансгендерные люди тоже могли соревноваться:
«Все согласны, что трансгендерные женщины – это женщины. У МОК нет четких правил по допуску таких людей. Все зависит от национального отбора. Хаббард его прошла, и мы должны отдать должное ее храбрости и упорству, потому что она прошла олимпийскую квалификацию».
Сегодняшние правила по допуску трансгендеров МОК принял в 2015 году. Баджетт соглашается, что они получились неоднозначными, но было бы странно менять регламент уже перед Олимпиадой. Президент МОК Томас Бах также отвечал на вопрос об участии Хаббард: она честно прошла отбор, но после Токио-2020 в регламенте будут какие-то изменения.
Трансгендеры уже участвуют в профессиональных соревнованиях. На этой Олимпиаде еще один трансгендер мог быть в сборной США: Крис Мосье, который родился женщиной, занял 12-е место в спортивной ходьбе и не отобрался на Игры. Зато он стал первым спортсменом-трансгендером, которого поддержал Nike.
Несмотря на поддержку МОК, против участия Хаббард выступают многие тяжелоатлетки
Хаббард как женщина выступает в тяжелой атлетике с 2017 года. Спустя пять лет после операции по смене пола.
Все это время люди из тяжелой атлетики критикуют организаторов за нечестные условия. Например, тяжелоатлетка Анна ван Беллинген говорит:
«Я понимаю, что определить правовые рамки для участия трансгендеров в спорте очень сложно. Но любой, кто был в тяжелой атлетике на высоком уровне, знает до мозга костей: эта конкретная ситуация несправедлива по отношению к спорту».
В 2018-м против участия Хаббард выступили австралийцы. Организаторы протест не приняли, но Хаббард все равно не смогла участвовать – получила травму прямо перед стартом турнира.
Главный протест против Хаббард выражало государство Самоа. Там Хаббард выиграла Тихоокеанские игры, опередив местную спортсменку. О ней высказывался премьер-министр страны. Проигравшая Хаббард на тех соревнованиях Юниарра Сипайя открыто расстраивалась:
«Это несправедливо. Лорел сменила пол, но осталась мужчиной на физическом и ментальном уровне. И я очень злилась, когда ВАДА взяло у меня кровь на допинг, а Хаббард проигнорировало. Но ее участие дало мне силы, и я поняла, что женщины могут соревноваться почти на равных даже с мужчинами. И мы их можем победить».
Хаббард при этом не считается главной фавориткой Олимпиады. Из крупных успехов у нее пока только победа на этапе Кубка мира в Риме и второе место на чемпионате мира 2017 года.
История Хаббард. Она родилась сыном новозеландского мэра, а ее ДТП суд скрывал от журналистов
Сейчас Хаббард – 43. Она, кстати, самый старый тяжелоатлет на Олимпиаде. Родилась она в новозеландском Окленде, мэром которого в 2004-м стал ее отец Дик Хаббард. Позднее он не переизбрался на новый срок и ушел в бизнес.
Мальчиком Хаббард звали Гэвином. Он пошел в тяжелую атлетику, потому что хотел восполнить в себе нехватку мужественности. Хаббард в конце 90-х был одним из лучших юниоров в тяжелой атлетике Новой Зеландии, но быстро закончил карьеру из-за психологических проблем и уже тогда готовился к смене пола: «Я думала, что мужской спорт сделает меня мужчиной, но это не так».
Хаббард – закрытый человек: редко дает интервью и не ведет соцсети. В Токио Хаббард максимально ограждает себя от журналистов. Она не появляется на публичных тренировках, хотя журналисты в основном приходят туда как раз ради нее.
В интервью Хаббард говорит, что не может всем нравиться, но ощущает от людей тепло и поддержку. В 2018 году Хаббард сломала руку и получила от врачей прогноз, что карьера скоро закончится. Но она вернулась в спорт – и говорит, что сделала это благодаря фанатам: «Поддержка и одобрение Новой Зеландии провели меня сквозь тьму».
На хейт Хаббард отвечает: я готова ждать, когда люди посмотрят на меня по-другому – как просто на хорошую спортсменку.
Жизнь Хаббард почти незаметна, но один громкий случай все же добрался до медиа. В октябре 2018-го по ее вине случилось ДТП. Врачи делали пострадавшему мужчине операцию на позвоночнике. Хаббард выплатила штраф в 13 тысяч долларов и получила отстранение от тренировок на месяц. Суд запретил журналистам рассказывать об этом инциденте (он мог повлиять на ее подготовку к Олимпиаде). Но медиа отсудили право и дали новость о ДТП.