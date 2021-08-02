Лорел Хаббард
тяжелая атлетика
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#Лорел Хаббард #тяжелая атлетика

Трансгендер на Олимпиаде – впервые в истории. Тяжелоатлет сменил пол и теперь соревнуется среди женщин – пока все спорят о честности

вчера, 06:00
Автор:
Дмитрий Проскурин

CBS This Morning

Лорел Хаббард из Новой Зеландии –  первая женщина-трансгендер в истории Олимпиад. Второго августа она поднимет штангу среди женщин весом до 87 килограммов. Эта история продолжает большой спор о том, могут ли люди после смены пола с мужского на женский соревноваться среди женщин. Честно ли это? Равно ли гендерное самоощущение человека его физиологическим характеристикам? Смена пола и гормональная терапия точно не сохраняют мужской уровень силы? Что чувствуют соперницы трангендерной женщины? Ответы и нюансы во всех этих вопросах формируются только сейчас. И Лорел Хаббард становится той исторической персоной, от которой зависит будущий статус трангендеров в профессиональном спорте.

Хаббард получила право на Олимпиаду из-за сниженного уровня тестостерона, но не только он влияет на силу человека

Международный Олимпийский Комитет защищает Хаббард, потому что она попала на Олимпиаду по правилу нормы тестостерона. Его показатель в крови должен быть не больше 10 наномоль на литр за год до первого старта и во время соревнований. После генной терапии Хаббард соблюдает эту норму. Хотя для женщины характерен тестостерон значительно ниже: 0,12-1,78 наномоль на литр крови. У мужчины тестостерон зависит от возраста: от 3 до 30 наномоль.

Все противники участия Хаббард говорят, что показатель тестостерона сейчас не так важен. Половое созревание прошло у Хаббард, когда она была мальчиком. Ее мышцы и кости окрепли тогда, и генная терапия на них не сильно повлияла. Например, сила мышц после терапии снижается максимум на 10-12%. Есть научное исследование, которое доказывает: в тяжелой атлетике мужчины сильнее на 30%. То есть у Хаббард все равно остается преимущество.

С этим аргументом соглашается даже МОК. Его научный директор Ричард Баджетт говорит: да, Хаббард пережила мужское половое созревание, но есть еще психологический фактор: ей пришлось через многое пройти, чтобы остаться в спорте после смены пола. МОК признает, что ситуация все равно сложная, а правила надо дорабатывать, чтобы конкуренция оставалась честной, а трансгендерные люди тоже могли соревноваться:

«Все согласны, что трансгендерные женщины – это женщины. У МОК нет четких правил по допуску таких людей. Все зависит от национального отбора. Хаббард его прошла, и мы должны отдать должное ее храбрости и упорству, потому что она прошла олимпийскую квалификацию».

Сегодняшние правила по допуску трансгендеров МОК принял в 2015 году. Баджетт соглашается, что они получились неоднозначными, но было бы странно менять регламент уже перед Олимпиадой. Президент МОК Томас Бах также отвечал на вопрос об участии Хаббард: она честно прошла отбор, но после Токио-2020 в регламенте будут какие-то изменения.

Трансгендеры уже участвуют в профессиональных соревнованиях. На этой Олимпиаде еще один трансгендер мог быть в сборной США: Крис Мосье, который родился женщиной, занял 12-е место в спортивной ходьбе и не отобрался на Игры. Зато он стал первым спортсменом-трансгендером, которого поддержал Nike.

Несмотря на поддержку МОК, против участия Хаббард выступают многие тяжелоатлетки

Хаббард как женщина выступает в тяжелой атлетике с 2017 года. Спустя пять лет после операции по смене пола.

Все это время люди из тяжелой атлетики критикуют организаторов за нечестные условия. Например, тяжелоатлетка Анна ван Беллинген говорит

«Я понимаю, что определить правовые рамки для участия трансгендеров в спорте очень сложно. Но любой, кто был в тяжелой атлетике на высоком уровне, знает до мозга костей: эта конкретная ситуация несправедлива по отношению к спорту».

XinHua / global look press

В 2018-м против участия Хаббард выступили австралийцы. Организаторы протест не приняли, но Хаббард все равно не смогла участвовать – получила травму прямо перед стартом турнира.

Главный протест против Хаббард выражало государство Самоа. Там Хаббард выиграла Тихоокеанские игры, опередив местную спортсменку. О ней высказывался премьер-министр страны. Проигравшая Хаббард на тех соревнованиях Юниарра Сипайя открыто расстраивалась:

«Это несправедливо. Лорел сменила пол, но осталась мужчиной на физическом и ментальном уровне. И я очень злилась, когда ВАДА взяло у меня кровь на допинг, а Хаббард проигнорировало. Но ее участие дало мне силы, и я поняла, что женщины могут соревноваться почти на равных даже с мужчинами. И мы их можем победить».

Хаббард при этом не считается главной фавориткой Олимпиады. Из крупных успехов у нее пока только победа на этапе Кубка мира в Риме и второе место на чемпионате мира 2017 года.

История Хаббард. Она родилась сыном новозеландского мэра, а ее ДТП суд скрывал от журналистов

Сейчас Хаббард – 43. Она, кстати, самый старый тяжелоатлет на  Олимпиаде. Родилась она в новозеландском Окленде, мэром которого в 2004-м стал ее отец Дик Хаббард. Позднее он не переизбрался на новый срок и ушел в бизнес. 

Мальчиком Хаббард звали Гэвином. Он пошел в тяжелую атлетику, потому что хотел восполнить в себе нехватку мужественности. Хаббард в конце 90-х был одним из лучших юниоров в тяжелой атлетике Новой Зеландии, но быстро закончил карьеру из-за психологических проблем и уже тогда готовился к смене пола: «Я думала, что мужской спорт сделает меня мужчиной, но это не так».

Хаббард – закрытый человек: редко дает интервью и не ведет соцсети. В Токио Хаббард максимально ограждает себя от журналистов. Она не появляется на публичных тренировках, хотя журналисты в основном приходят туда как раз ради нее.

В интервью Хаббард говорит, что не может всем нравиться, но ощущает от людей тепло и поддержку. В 2018 году Хаббард сломала руку и получила от врачей прогноз, что карьера скоро закончится. Но она вернулась в спорт – и говорит, что сделала это благодаря фанатам: «Поддержка и одобрение Новой Зеландии провели меня сквозь тьму».

На хейт Хаббард отвечает: я готова ждать, когда люди посмотрят на меня по-другому – как просто на хорошую спортсменку.

Жизнь Хаббард почти незаметна, но один громкий случай все же добрался до медиа. В октябре 2018-го по ее вине случилось ДТП. Врачи делали пострадавшему мужчине операцию на позвоночнике. Хаббард выплатила штраф в 13 тысяч долларов и получила отстранение от тренировок на месяц. Суд запретил журналистам рассказывать об этом инциденте (он мог повлиять на ее подготовку к Олимпиаде). Но медиа отсудили право и дали новость о ДТП.

Автор:
Дмитрий Проскурин
Дружит со Славоем Жижеком и Николой Влашичем.
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