В The Guardian работает журналист-трансгендер. Борьба с дисфорией, новое имя, поддержка тысяч людей

Сама по себе трансгендерность не болезнь (например, американские врачи исключили ее из списка психических расстройств в 2013 году), но трансгендеры часто сталкиваются с психологическими проблемами из-за принятия себя, давления общества и состояния одиночества. Все это ухудшает их здоровье и качество жизни и называется гендерной дисфорией.

У Бандини была именно такая проблема:

(примечание: поскольку Бандини считает себя женщиной, при переводе с английского мы будем использовать в глаголах женский род)

«Три года назад я рассказала об этом самым важным людям в моей жизни со слезами и приступами паники. Часть меня надеялась, что разговоры о дисфории смогут прогнать ее, другая ожидала, что мир остановится. Но мир не остановился. Был выбор – сдаться или найти новый путь. Я выбрала второй вариант, переехав в другой город, где могла начать все сначала. Я экспериментировала с тем, как себя ощущаю, и общалась с психиатрами. Потребовался миллион маленьких шагов, чтобы начать чувствовать себя комфортно».

Работа в какой-то степени мешала процессу: «Спортивная журналистика – не всегда приятное место для нестандартных мужчин, как и спорт с большой аудиторией и гигантским вниманием со стороны СМИ». Бандини считает поразительным, что в четырех главных английских футбольных лигах нет ни одного открытого футболиста-гея.

История Бандини была рассказана на сайте Guardian в августе 2019-го. Под сообщением в твиттере о ней – 34 тысячи лайков, 2700 ретвитов и множество сообщений с поздравлениями. В видео Паоло Бандини сообщает, что меняет свое имя на женское – Никки.