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#Футбол

В The Guardian работает журналист-трансгендер. Борьба с дисфорией, новое имя, поддержка тысяч людей

03 декабря 2019, 14:25

Журналист Паоло Бандини был известен как специалист по итальянскому футболу и НФЛ, а его материалы появлялись на The Guardian, ESPN и The Athletic. «Я всегда любил писать. Помню, что удовольствием были и экзамены по английскому: это возможность сесть, поиграть со словами, выразить свое воображение на бумаге».

В 2019 году, после 14 лет карьеры в медиа, Бандини опубликовал на сайте The Guardian колонку, где рассказал, что сейчас он – трансгендер. 

Трансгендерность – это несовпадение гендерной идентичности. То есть человек может быть биологически мужчиной, но ощущает себя женщиной. И наоборот. Не следует путать определения трансгендер и транссексуал. Транссексуалы – это люди, которые делали операционное вмешательство по смене пола и/или изменяли гормональный фон организма. 

Твиттер Никки Бандини

Сама по себе трансгендерность не болезнь (например, американские врачи исключили ее из списка психических расстройств в 2013 году), но трансгендеры часто сталкиваются с психологическими проблемами из-за принятия себя, давления общества и состояния одиночества. Все это ухудшает их здоровье и качество жизни и называется гендерной дисфорией. 

У Бандини была именно такая проблема:

(примечание: поскольку Бандини считает себя женщиной, при переводе с английского мы будем использовать в глаголах женский род)

«Три года назад я рассказала об этом самым важным людям в моей жизни со слезами и приступами паники. Часть меня надеялась, что разговоры о дисфории смогут прогнать ее, другая ожидала, что мир остановится. Но мир не остановился. Был выбор – сдаться или найти новый путь. Я выбрала второй вариант, переехав в другой город, где могла начать все сначала. Я экспериментировала с тем, как себя ощущаю, и общалась с психиатрами. Потребовался миллион маленьких шагов, чтобы начать чувствовать себя комфортно».

Работа в какой-то степени мешала процессу: «Спортивная журналистика – не всегда приятное место для нестандартных мужчин, как и спорт с большой аудиторией и гигантским вниманием со стороны СМИ». Бандини считает поразительным, что в четырех главных английских футбольных лигах нет ни одного открытого футболиста-гея.

История Бандини была рассказана на сайте Guardian в августе 2019-го. Под сообщением в твиттере о ней – 34 тысячи лайков, 2700 ретвитов и множество сообщений с поздравлениями. В видео Паоло Бандини сообщает, что меняет свое имя на женское – Никки.

Трансгендерный переход Бандини называет медленным процессом, поэтому понимает шок людей, связанный с этим сообщением. «Это нормально, если им потребуется время, чтобы запомнить мое новое имя или тот факт, что я говорю о себе «она» или «ее». Было бы лицемерием ждать, что люди моментально переварили бы эту информацию, в то время как у меня это заняло бесчисленные часы терапии».

Новая жизнь Бандини подразумевает другой рабочий процесс или в этом плане все остается на своем месте? «Трансгендерность никак не повлияет на мою способность к аналитике футбольного матча или отношение к тому, чем я занимаюсь. А еще – я собираюсь писать и говорить на других площадках». Это правда – Бандини продолжает обозревать матчи итальянских команд и участвует в подкастах Talksport.

В спортивных СМИ есть похожий пример, и он даже более известный. Британский велогонщик Роберт Миллар перешел в журналистику по окончании карьеры, а два года назад рассказал о смене пола. Теперь Роберта Миллара знают как Филиппу Йорк.

У Бандини нет планов продвигать идею, есть лишь призыв к пониманию:

«Все о чем я прошу – об уважении и доброте ко мне и трансгендерным людям – в то самое время, когда кажется, что этими чувствами делятся все реже».

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