Влияние Салаха снижает уровень исламофобии: краткий (и понятный) пересказ научного исследования

Мохаммед Салах – тот случай, когда футбол становится социальным явлением. Салаха боготворят в Египте: там он помогает бедным, строит школы и объединяет целую страну. Но его влияние – еще шире.

Салах появился в «Ливерпуле» в июне 2017 года и перевернул отношение к исламу как минимум в городе и графстве Мерсисайд. Immigration Policy Lab изучила феномен Салаха и его общественного влияния на массы.

IPL – большая международная группа преподавателей и студентов из университетов в Стэнфорде и Цюрихе, которая изучает иммиграционную политику. Они собирают данные по теме, проводят социологические опросы и упаковывают все это в научную оболочку. Цель – навести фокус на решение проблем беженцев в мире.

Вот важные факты и цифры из их исследования о Салахе:

● С приходом Салаха в «Ливерпуль» количество преступлений на фоне экстремизма в графстве Мерсисайд снизилось на 18,9% . Для анализа использовалась информация из 25 полицейских департаментов. В расчет не взято увеличение числа преступлений, связанных с наркотиками и нарушением общественного порядка.

● IPL проанализировала 15 миллионов твитов до появления Салаха в «Ливерпуле» и после. Количество антимусульманских комментариев со стороны болельщиков клуба сократилось в два раза (с 7,2% до 3,4%). У остальных топ-клубов АПЛ все наоборот: количество исламофобских твитов увеличилось.