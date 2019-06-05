Влияние Салаха снижает уровень исламофобии: краткий (и понятный) пересказ научного исследования
Мохаммед Салах – тот случай, когда футбол становится социальным явлением. Салаха боготворят в Египте: там он помогает бедным, строит школы и объединяет целую страну. Но его влияние – еще шире.
Салах появился в «Ливерпуле» в июне 2017 года и перевернул отношение к исламу как минимум в городе и графстве Мерсисайд. Immigration Policy Lab изучила феномен Салаха и его общественного влияния на массы.
IPL – большая международная группа преподавателей и студентов из университетов в Стэнфорде и Цюрихе, которая изучает иммиграционную политику. Они собирают данные по теме, проводят социологические опросы и упаковывают все это в научную оболочку. Цель – навести фокус на решение проблем беженцев в мире.
Вот важные факты и цифры из их исследования о Салахе:
● С приходом Салаха в «Ливерпуль» количество преступлений на фоне экстремизма в графстве Мерсисайд снизилось на 18,9%. Для анализа использовалась информация из 25 полицейских департаментов. В расчет не взято увеличение числа преступлений, связанных с наркотиками и нарушением общественного порядка.
● IPL проанализировала 15 миллионов твитов до появления Салаха в «Ливерпуле» и после. Количество антимусульманских комментариев со стороны болельщиков клуба сократилось в два раза (с 7,2% до 3,4%). У остальных топ-клубов АПЛ все наоборот: количество исламофобских твитов увеличилось.
● IPL опросила больше восьми тысяч болельщиков «Ливерпуля» и пришла к выводу, что из-за Салаха фанаты глубже погрузились в тему ислама. Важный показатель – про-мусульманские песнопения с трибун «Энфилда». По оценкам исследователей, личность Салаха и открытое провозглашение им веры способствует гуманизации мусульманства в европейском обществе.
● Многое решает активность Салаха: он шутит с одноклубниками на поле, свободно молится на публике, играет с дочкой на поле, добр и приветлив во время интервью, рекламных роликах и социальных сетях. Салах – разрушитель стереотипа, что в исламе скрыта угроза. Его позитивное воздействие уменьшает предвзятое отношение к мусульманам больших социальных групп и снижает риск их агрессивного поведения.
● Правительство Великобритании отмечает, что мусульмане – одни из самых бедных людей в государстве. Имидж Салаха и его мусульманские практики в Ливерпуле «снизили аппетит к преследованию и насилиям в отношении мусульман в городе».
«Немногие мусульмане в британской общественной жизни были так откровенны в отношении мусульманской идентичности и пользуются такой же любовью, как Салах», – говорится в исследовании. Для Ливерпуля Салах – не просто игрок, но и герой, который сделал жизнь в городе немного лучше.