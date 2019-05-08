Салах и его футболка с надписью «Никогда не сдавайся». Все знал!

Два из трех главных форвардов «Ливерпуля», Роберто Фирмино Мохамед Салах, пропустили матч года. Салах получил травму в игре с «Ньюкаслом» за три дня до этого (но успел забить там гол). Его уносили с поля на носилках, а голкипер «Ньюкасла» Мартин Дубравка, с которым Салах столкнулся, даже публично объяснился: «Мне жаль, но я был сконцентрирован на мяче. Я не бил Салаха рукой или кулаком. Может быть, бедром. Я даже не уверен, я ли это вообще был. Но я подошел к нему, чтобы извиниться. Я не хотел его травмировать, я не такой человек».

Матч с «Барселоной» Салах смотрел на трибуне. Дергался, переживал, вскакивал – только никак не мог повлиять на игру.