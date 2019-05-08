Мохамед Салах
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#Мохамед Салах #Лига чемпионов #Ливерпуль

Салах и его футболка с надписью «Никогда не сдавайся». Все знал!

08 мая 2019, 02:33

Два из трех главных форвардов «Ливерпуля», Роберто Фирмино Мохамед Салах, пропустили матч года. Салах получил травму в игре с «Ньюкаслом» за три дня до этого (но успел забить там гол). Его уносили с поля на носилках, а голкипер «Ньюкасла» Мартин Дубравка, с которым Салах столкнулся, даже публично объяснился: «Мне жаль, но я был сконцентрирован на мяче. Я не бил Салаха рукой или кулаком. Может быть, бедром. Я даже не уверен, я ли это вообще был. Но я подошел к нему, чтобы извиниться. Я не хотел его травмировать, я не такой человек».

Матч с «Барселоной» Салах смотрел на трибуне. Дергался, переживал, вскакивал – только никак не мог повлиять на игру. 

 

Но все равно попал в топ всех спортивных медиа планеты. Благодаря надписи на футболке. На стадион Салах пришел в черной майке с надписью Never Give Up ( «Никогда не сдавайся»).

Оказалось, сработало!

Еще Мо выложил свое фото в твиттере – 25 тысяч ретвитов и 121 тысяча лайков за час. За час!

Потом Салах выскочил к команде и отпраздновал перед трибунами вместе с ней. В этот момент надпись смотрелась на общем фоне особенно эпично.

Все фото: Global Look Press
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