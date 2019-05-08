Салах и его футболка с надписью «Никогда не сдавайся». Все знал!
Два из трех главных форвардов «Ливерпуля», Роберто Фирмино Мохамед Салах, пропустили матч года. Салах получил травму в игре с «Ньюкаслом» за три дня до этого (но успел забить там гол). Его уносили с поля на носилках, а голкипер «Ньюкасла» Мартин Дубравка, с которым Салах столкнулся, даже публично объяснился: «Мне жаль, но я был сконцентрирован на мяче. Я не бил Салаха рукой или кулаком. Может быть, бедром. Я даже не уверен, я ли это вообще был. Но я подошел к нему, чтобы извиниться. Я не хотел его травмировать, я не такой человек».
Матч с «Барселоной» Салах смотрел на трибуне. Дергался, переживал, вскакивал – только никак не мог повлиять на игру.
Но все равно попал в топ всех спортивных медиа планеты. Благодаря надписи на футболке. На стадион Салах пришел в черной майке с надписью Never Give Up ( «Никогда не сдавайся»).
Оказалось, сработало!
Еще Мо выложил свое фото в твиттере – 25 тысяч ретвитов и 121 тысяча лайков за час. За час!
Потом Салах выскочил к команде и отпраздновал перед трибунами вместе с ней. В этот момент надпись смотрелась на общем фоне особенно эпично.