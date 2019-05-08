Разбираем тот самый гол «Ливерпуля» с углового. Кажется, никто не понял, как они это сделали

Эмоции Юргена Клоппа делают ситуацию еще безумнее: «Нужно быть непредсказуемыми в моментах. Я видел, как мяч летел в ворота, но я не видел угловой. Я не видел, кто исполнял передачу. Бен Вудберн вообще спросил, что случилось».

«Думаю, это было на уровне инстинктов. Просто один из тех моментов, когда видна возможность забить. Очевидно, Див был включен, чтобы завершить пас голом. Он был лучшим на поле, а это один из самых запоминающихся эпизодов», – рассказал Трент.

Вальверде признал, что его команду шокировал четвертый гол «Ливерпуля». «Барсе» это осознание ситуации уже не поможет.

Скриншоты и видео взяты с официального канала «Матч ТВ» на YouTube