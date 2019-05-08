Милнер рыдает в объятиях Клоппа – сильнейшая эмоция вечера. От него не ждали

● Но вообще, Милнер – боец. В ноябре он сломал нос в матче с «Арсеналом», но забил на боль и доиграл до конца.

● Еще Милнер известен тем, что он тотальный универсал и может сыграть на всех позициях. Например, в декабре 2018-го он вышел против «Борнмута» на 500-й для себя матч АПЛ. И вышел крайним защитником. Для него это норма: в первых клубах он вообще играл только на флангах атаки (на разных), в «Ман Сити» стал больше играть в центре, а в «Ливерпуле» перешел к опорной зоне.

● Для Клоппа Милнер – важный тыл, который по характеру легко уходит в тень ради успеха команды. Он перестраивается по заданию тренера и выкладывается для других. Например, в прошлом сезоне ЛЧ он побил рекорд турнирам по голевым передачам за сезон (9!), но сам забил ноль голов.

● За ноль эгоизма его ценят в ответ. В той игре с «Борнмутом» Салах отдал Милнеру свою награду лучшего игрока матча в честь его юбилея.

● Милнер так бурно рыдал, потому что ему уже 33, но это до сих пор не выигрывал междунароный трофей, хотя год назад больно проиграл с «Ливерпулем» финал Лиги чемпионов. Чтобы выложиться на клубном уровне, несколько лет назад Милнер даже отказался от вызовов в сборную.

● Кстати, недавно одноклубник Вирджил Ван Дейк подколол Милнера, назвав его стариком. В ответ в одном из ближайших матчей он забил гол и отпраздновал, показав походку с тростью. С самоиронией все в порядке.