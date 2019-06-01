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#Дивок Ориги #Лига чемпионов #Ливерпуль #АПЛ #Барселона

А-А-А-А-А! Ориги выбил «Барсу» и забил в финале ЛЧ

01 июня 2019, 23:58
Александр Плеханов

UPD: В финале Лиги чемпионов Ориги все так же вышел на замену на 58 минуте и забил решающий мяч.

«Ливерпуль» разнес «Барселону» в полуфинале ЛЧ (4:0). Все началось с ключевого мяча Дивока Ориги–все на нем и закончилось! Парень отличился уже на седьмой минуте – эти голы стали для него первыми в карьере в Лиге чемпионов.

Еще несколько дней назад фанаты «Ливерпуля» смеялись над Ориги и подкалывали Клоппа, когда тот выпускал Дивока в чемпионате. Через несколько минут Ориги забил «Ньюкаслу» и сохранил «Ливерпуль» в чемпионской гонке.

Запоминайте этого парня. Он творит чудеса даже из запаса!

Бельгийский нападающий принадлежит «Ливерпулю» с лета 2014 года. За это время он дважды уходил в аренду, а единственный успешный год в Англии был у Дивока еще в сезоне-2016/17. Тогда Ориги забил семь раз и сделал еще четыре голевых паса.

В этом сезоне АПЛ Ориги почти не видно. В чемпионате у него только 11 матчей, в которых Дивок проводил на поле в среднем по 28 минут. Один раз Ориги играл в Кубке Англии. Еще он сыграл в семи матчах ЛЧ, но в пяти из них появлялся на замену.

Теперь смотрите его раскладку по голам в этом сезоне. Это намного важнее количества матчей. 

  1. Сыграл семь минут в дерби с «Эвертоном». Забил победный мяч на последних секундах.
  2. Провел полную игру с «Уотфордом». Команда выиграла 5:0, Ориги забил третий мяч.
  3. Вышел на 18 минут в матче с «Ньюкаслом». Принес победу, забив на 86 минуте.
  4. Оказался в основе в кубковой игре с «Вулверхэмптоном». Забил, но команда проиграла.
  5. Попал в состав на ответный полуфинал ЛЧ с «Барсой». Забил дважды, «Ливерпуль» победил и вышел в финал ЛЧ.

Четыре из шести голов Ориги принесли «Ливерпулю» очень важные победы. Еще в одном случае он поучаствовал в командной феерии. Лишь в единственной игре с голом Ориги «Ливерпуль» проиграл, но и там сам форвард был на поле одним из лучших. 

В этом «Ливерпуле» 24-летний Ориги не будет играть в основном составе. Для этого у него не хватает способностей и таланта. Над его ошибками посмеиваются болельщики, а Фирмино, Салах и Мане при любых раскладах выше классом. Дивок ведет собственную борьбу и прогрессирует – за этим и остался.

Сравните его вклад со статистикой Даниэля Старриджа. Того выпустили на 18 матчей АПЛ, где Старридж забил дважды. Форвард поучаствовал в разгроме «Вест Хэма» (4:0) и принес «Ливерпулю» ничью с «Челси» (1:1). На групповом этапе ЛЧ Старридж забил один из мячей «ПСЖ» (3:2), а еще отличился в проигранной встрече Кубка лиги с тем же «Челси» (1:2).

Важное отличие Ориги от Старриджа в том, что Дивок распределил свои голы по всему сезону. Если он нужен команде, то выходит и создает в любое время года. Старридж свой последний гол в сезоне забил еще 29 сентября. Поэтому он не попал в основу даже после травм Фирмино и Салаха. Старриджа выпустили только тянуть время. 

Кстати, фартовый Ориги уже помогал «Ливерпулю» в еврокубках. В 2016-м «Ливерпуль» рубился с «Боруссией» в четвертьфинале Лиги Европы. Тогда команда Клоппа прошла дальше с общим счетом 5:4 – Ориги забил в обоих матчах. Для таких встреч он все еще нужен «Ливерпулю».

Именно Ориги сделал то, что не смогли его звездные партнеры! 

Фото обложки: «Ливерпуль» 

Все фото: Global Look Press
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