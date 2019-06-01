А-А-А-А-А! Ориги выбил «Барсу» и забил в финале ЛЧ

UPD: В финале Лиги чемпионов Ориги все так же вышел на замену на 58 минуте и забил решающий мяч.

«Ливерпуль» разнес «Барселону» в полуфинале ЛЧ (4:0). Все началось с ключевого мяча Дивока Ориги–все на нем и закончилось! Парень отличился уже на седьмой минуте – эти голы стали для него первыми в карьере в Лиге чемпионов.

Еще несколько дней назад фанаты «Ливерпуля» смеялись над Ориги и подкалывали Клоппа, когда тот выпускал Дивока в чемпионате. Через несколько минут Ориги забил «Ньюкаслу» и сохранил «Ливерпуль» в чемпионской гонке.

Запоминайте этого парня. Он творит чудеса даже из запаса!