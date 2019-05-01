Антигерой полуфинала – Милнер. Нагрубил Месси, упустил моменты, а «Ливерпуль» разгромили
Джеймс Милнер вывел «Ливерпуль» на «Камп Ноу» с капитанской повязкой на руке – Юрген Клопп оставил Хендерсона в запасе. Отыграв половину тайма, поле покинул Кейта, Милнер переадресовал повязку вышедшему Хендо. Как будто после этого что-то резко поменялось в поведении второго капитана.
В команде с такой легкой и быстроногой атакой 33-летний Милнер выглядит странно, но зачем он нужен «Ливерпулю», становится ясно, если на атаку не смотреть. Универсальность, работоспособность, умение подавать стандарты, за то в команде и ценится этот игрок, у которого нет безумных цифр по отборам, перехватам, верховым единоборствам, зато есть умение сыграть чуть ли не на любой позиции, а также 5+4 по «гол плюс пас» в чемпионате.
Впрочем, умей Милнер делать разницу в решающих матчах, едва ли бы cним так легко четыре года назад расстался «Ман Сити». В полуфинале ЛЧ он был самым заметным на поле у «Ливерпуля», и это, к сожалению, совсем не комплимент.
В скучноватом полуфинале на «Камп Ноу» Милнер за первый час оживил игру три раза – дважды простил соперника, а еще однажды – сильно возмутил его. С этого и началось, за пару минут до конца первого тайма в уже отыгранном эпизоде Милнер зачем-то влетел в корпус Месси и снес его в аут. Судья Куйперс не посчитал это хамство фолом на желтую карточку и англичанина простил. Даже авторитет Лео не помог.
Хотя многие вспомнили, что Месси сотворил в момент, когда Милнер еще выступал в «Ман Сити».
Через две минуты после возобновления второго тайма Милнер запускал мяч из пределов штрафной – хороший сэйв сделал тер Штеген, но англичанин из выгодной позиции пробил слабо. Самый же крутой момент был упущен спустя 12 минут – Салах выкатывал мяч под удар Милнеру, который врывался в штрафную, но пробил выше.
Матч получился полностью антимилнеровским. Важнейший гол на выезде «Ливерпуль» не забил из-за него, а, вероятно, решающий мяч в этом матче провел как раз обиженный Милнером Месси, причем в атаке, где треснула именно средняя линия. Потом аргентинец реализовал стандарт, и «Ливерпулю» стало совсем грустно – 0:3.
Три удара, два в створ, два ключевых паса, два отбора, один перехват, касаний больше всех в команде – совершенно не провальный по цифрам матч для Милнера. Он как обычно делал все, что умеет лучше – биться, бороться, выгрызать, а ему хотели выдать роль героя. В футбол же играть получается лучше у того, кого он кинул в аут. Разницу Лео Месси показал красиво. С ним так вести себя нельзя.
Лига чемпионов. Плей-офф. 1/2 финала. Первый матч
Барселона (Испания) – Ливерпуль (Англия) – 3:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Суарес, 26; 2:0 – Месси, 75; 3:0 – Месси, 82.
«Барселона»: тер Стеген, Пике, Ракитич, Бускетс, Коутиньо (Семеду, 60), Суарес, Месси, Лангле, Альба, Роберто, Видаль.
«Ливерпуль»: Алиссон, Фабиньо, ван Дейк, Вейналдум (Фирмино, 78), Милнер (Ориги, 84), Кейта (Хендерсон, 24), Мане, Салах, Гомес, Робертсон, Матип.
Предупреждения: Лангле, 39; Суарес, 81; Альба, 86 – Фабиньо, 81.