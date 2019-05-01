Антигерой полуфинала – Милнер. Нагрубил Месси, упустил моменты, а «Ливерпуль» разгромили

Джеймс Милнер вывел «Ливерпуль» на «Камп Ноу» с капитанской повязкой на руке – Юрген Клопп оставил Хендерсона в запасе. Отыграв половину тайма, поле покинул Кейта, Милнер переадресовал повязку вышедшему Хендо. Как будто после этого что-то резко поменялось в поведении второго капитана.

В команде с такой легкой и быстроногой атакой 33-летний Милнер выглядит странно, но зачем он нужен «Ливерпулю», становится ясно, если на атаку не смотреть. Универсальность, работоспособность, умение подавать стандарты, за то в команде и ценится этот игрок, у которого нет безумных цифр по отборам, перехватам, верховым единоборствам, зато есть умение сыграть чуть ли не на любой позиции, а также 5+4 по «гол плюс пас» в чемпионате.

Впрочем, умей Милнер делать разницу в решающих матчах, едва ли бы cним так легко четыре года назад расстался «Ман Сити». В полуфинале ЛЧ он был самым заметным на поле у «Ливерпуля», и это, к сожалению, совсем не комплимент.

В скучноватом полуфинале на «Камп Ноу» Милнер за первый час оживил игру три раза – дважды простил соперника, а еще однажды – сильно возмутил его. С этого и началось, за пару минут до конца первого тайма в уже отыгранном эпизоде Милнер зачем-то влетел в корпус Месси и снес его в аут. Судья Куйперс не посчитал это хамство фолом на желтую карточку и англичанина простил. Даже авторитет Лео не помог.