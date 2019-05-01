Коутиньо мучается в «Барсе». В «Ливерпуле» он был полезен всем

Филиппе Коутиньо провел в «Ливерпуле» пять с половиной сезонов. За это время клуб участвовал в двух финалах (Кубка лиги и Лиги Европы), но ничего выиграл. Бразилец, пережил за это время с клубом и падения, и взлеты, благодаря «Ливерпулю» закрепился в сборной Бразилии.

Все лето 2017-го футбольный мир потрясывали слухи о возможном уходе Коутиньо в «Барселону». Сумма в 130 миллионов «Ливерпуль» не устроила, а в последние часы трансферного окна он и вовсе запросил 200. Сделка, понятное дело, не состоялась, зато появилась загадка – как Коутиньо будет выглядеть в следующие полгода до зимнего трансферного окна.

Бразильца неудача не смутила – он продолжал вкалывать и забивал за «Ливерпуль» во всех турнирах. Дождавшись зимы-2018, он перебрался в «Барселону» за 135 миллионов евро, где отлично провел остаток сезона – 8+5 по «гол плюс пас», два трофея (лига и Кубок).