Коутиньо мучается в «Барсе». В «Ливерпуле» он был полезен всем
Филиппе Коутиньо провел в «Ливерпуле» пять с половиной сезонов. За это время клуб участвовал в двух финалах (Кубка лиги и Лиги Европы), но ничего выиграл. Бразилец, пережил за это время с клубом и падения, и взлеты, благодаря «Ливерпулю» закрепился в сборной Бразилии.
Все лето 2017-го футбольный мир потрясывали слухи о возможном уходе Коутиньо в «Барселону». Сумма в 130 миллионов «Ливерпуль» не устроила, а в последние часы трансферного окна он и вовсе запросил 200. Сделка, понятное дело, не состоялась, зато появилась загадка – как Коутиньо будет выглядеть в следующие полгода до зимнего трансферного окна.
Бразильца неудача не смутила – он продолжал вкалывать и забивал за «Ливерпуль» во всех турнирах. Дождавшись зимы-2018, он перебрался в «Барселону» за 135 миллионов евро, где отлично провел остаток сезона – 8+5 по «гол плюс пас», два трофея (лига и Кубок).
После чемпионата мира, где сборная Бразилии считалась фаворитом, но не добралась даже до медалей, Коутиньо проводил сезон, который он себе в актив едва ли запишет. В чемпионате Испании он сыграл почти во всех матчах, но набрал лишь семь очков по «гол плюс пас» – совершенно не то, на что рассчитывали и он, и клуб. У бразильца рухнули не только результативные показатели, но и статистика ударов, обводок, даже отборов.
В «Барсе» Коутиньо жестоко деградировал – он не мог выиграть конкуренцию на фланге у Дембеле, который своими выкрутасами доставал руководство клуба. В центре поля от бразильца не было никакого толку. Заменить Иньесту полноценно не получилось вообще. «В последние пару недель я выглядел неважно, у меня мало что получалось, но я продолжаю работать над собой», – сказал Коутиньо, благодарив Месси за то, что тот уступил право пробить пенальти в игре с «Севильей». Это был январь, на дворе уже май, но Коут все так же невнятен и совершенно нестабилен.
Пока все гадали, как «Ливерпуль» переживет потерю Коутиньо, Юрген Клопп побил трансферный рекорд по покупке защитника – за 85 миллионов в клуб перешел Вирджил ван Дейк. И без бразильца «Ливерпуль» продолжил отжигать в еврокубках, не сделав к трофею лишь последний шаг – проиграл «Реалу» в финале ЛЧ.
У «Ливерпуля» еще оставались деньги от продажи Коутиньо, и клуб использовал в том числе и их для дальнейшего укрепления состава, когда перешли Алиссон, Кейта и Фабиньо. Сейчас «красные» продолжают рубиться в ЛЧ и до сих пор участвуют в чемпионской гонке в АПЛ. Это и ответ на вопрос, стала ли команда хуже после ухода Коутиньо.
Для самого Коутиньо и «Барселоны» период не самый удачный. Публичные скандалы у каталонского клуба происходят нечасто, но даже бразилец при его-то скромном характере, едва не нарвался, когда, забив в ворота «МЮ» в 1/4 ЛЧ, вместо празднования заткнул уши. «Не нужно слушать людей, которые хотят демотивировать. Их речь отвлекает от настоящей цели», – объяснил Коутиньо.
Вальверде продолжает публично поддерживать бразильца, его ассистент Йон Аспиазу в январе был менее позитивен: «Коутиньо теперь не на том уровне, на котором он был в прошлом году».
В остальном у Коута все отлично. Благодаря своим личным качествам, он быстро стал своим в команде, на недавнем дне рождения его жены присутствовали Суарес, Месси, Альба и Бускетс с семьями, о нем хорошо отзываются партнеры, его бросилась поздравлять вся команда, когда он забил в ворота «МЮ».
Бывают идеальные трансферы, от которых выигрывают сразу три стороны: одна получает хорошие деньги, вторая – крутого игрока, а третья – сам футболист – имеет возможность прогрессировать. В ситуации с Коутиньо – у «Ливерпуля» все отлично, «Барса» хоть и берет трофеи, но не может быть бразильцем полностью довольна, сам он прекрасно понимает, что может гораздо больше. Победила та сторона, которая все лучше просчитала. Вероятно, сегодня на «Камп Ноу» она наглядно покажет Коутиньо, насколько хорошо ей без него живется.