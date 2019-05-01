Перед полуфиналом ЛЧ «Аякс» отдыхал неделю. В Голландии перенесли весь тур
«Аякс» обыграл «Тоттенхэм» (1:0) в первой игре полуфинала Лиги чемпионов. Особенно сильно проявилась разница в физическом состоянии команд. «Аякс» в первом тайме сделал 113 передач на чужой половине поля, у «Тоттенхэма» их было 50. Все дело в различной подготовке. Сравнивайте.
В АПЛ «Тоттенхэм» борется за попадание в Лигу чемпионов. 20 апреля команда сыграла с «Ман Сити» (0:1), через три дня обыграла «Брайтон» (1:0), а потом минимально проиграла «Вест Хэму» 27 числа. Два тяжелых поражения, три игры за неделю, три дня на подготовку к «Аяксу» – такая реальность у «Тоттенхэма».
Теперь смотрите на «Аякс». 20 апреля обыгран «Гронинген», 23 числа – «Витесс». Больше матчей у клуба не было. В Голландии ради «Аякса» перенесли целый тур, чтобы команда лучше подготовилась к полуфиналу Лиги чемпионов. Не помешала даже борьба за чемпионство: «Аякс» набрал 80 очков и делит лидерство с ПСВ.
Маурисио Покеттино уже перед матчем говорил, что «Аякс» имеет преимущество из-за переноса тура. Он высказал тучу комплиментов в адрес соперника и отметил, что не будет искать оправдание в усталости. Но осадок от слов все равно остался.
Хотя тренера «Тоттенхэма» и можно понять, очень емкий ответ на его мнение подготовил Эрик тен Хаг. «Мы играем в Эредивизи и получаем 10 миллионов от телевидения. Доходы «Тоттенхэма» гораздо больше. Это несправедливо? Таковы обстоятельства», – сказал главный тренер «Аякса».
В Голландии точно меньше платят, но лига помогает «Аяксу» не первый раз. Еще перед ответной встречей с «Реалом» (4:1) для «Аякса» переносили матч со «Зволле». Тогда соперник был против, но это никого не смутило. Президент «Зволле» назвал такой перенос издевательством над чемпионатом.
С такими издевательствами «Аякс» близок к выходу в финал Лиги чемпионов. Кажется, это того стоит.