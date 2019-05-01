Перед полуфиналом ЛЧ «Аякс» отдыхал неделю. В Голландии перенесли весь тур

«Аякс» обыграл «Тоттенхэм» (1:0) в первой игре полуфинала Лиги чемпионов. Особенно сильно проявилась разница в физическом состоянии команд. «Аякс» в первом тайме сделал 113 передач на чужой половине поля, у «Тоттенхэма» их было 50. Все дело в различной подготовке. Сравнивайте.

В АПЛ «Тоттенхэм» борется за попадание в Лигу чемпионов. 20 апреля команда сыграла с «Ман Сити» (0:1), через три дня обыграла «Брайтон» (1:0), а потом минимально проиграла «Вест Хэму» 27 числа. Два тяжелых поражения, три игры за неделю, три дня на подготовку к «Аяксу» – такая реальность у «Тоттенхэма» .

Теперь смотрите на «Аякс». 20 апреля обыгран «Гронинген», 23 числа – «Витесс». Больше матчей у клуба не было. В Голландии ради «Аякса» перенесли целый тур, чтобы команда лучше подготовилась к полуфиналу Лиги чемпионов. Не помешала даже борьба за чемпионство: «Аякс» набрал 80 очков и делит лидерство с ПСВ.