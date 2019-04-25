«Аякс» купил нового вратаря, а потом шутливо наказал его за поддержку «Фейеноорда»
В твиттере «Аякса» появилось такое видео. Парень сидит за столом и пишет на листке бумаги фразу «Аякс» – лучший клуб Нидерландов». Над ним стоит генеральный директор клуба Эдвин ван дер Сар, который контролирует процесс. Публикация собрала уже больше тысячи ретвитов.
Героем съемки оказался 19-летний вратарь Кьелл Схерпен. Бывший голкипер «Эммена» подписал с «Аяксом» четырехлетний контракт. Он начнет действовать с лета, а пока Схерпена наказывают за его старые посты в социальных сетях.
Еще в октябре 2011-го он оскорблял «Аякс» в твиттере. Сейчас твиты уже удалены, но Схерпен сделал это слишком поздно. Фанаты «Аякса» заметили их еще в момент начала переговоров по трансферу.
Фанатское объединение «Аякса» F-SIDE опубликовало пост «Вам не рады в Амстердаме». Они же оскорбляли Кайла и отправляли к брату. Тот умер в конце февраля.
Дело не только в одних твитах ребенка. Просто Схерпен давно болеет за «Фейеноорд», а в одном из интервью даже рассказывал, что хочет там играть. Отношения с фанатами пока складываются тяжело, но футбольные навыки позволяют Схерпену выходить в «Аяксе».
Пока его будут использовать в матчах молодежной команды и привлекать к тренировкам с основой, но Схерпен получил хороший опыт в матчах за «Эммен». Вратарь уже повторил достижения Нико ван Зоггеля, сыграв 32 игры в высшем дивизионе в подростковом возрасте.
«Кьелл – большой талант. Здорово, что он выбрал «Аякс». Онана продлил контракт, но мы смотрим в будущее», – отреагировал на его трансфер спортивный директор «Аякса» Марк Оверманс.
Сознание самого Схерпена тоже поменялось. Вот так он описал урок от «Аякса»: «Мудрые учителя провели для меня хорошие занятия. Мне пришлось что-то вложить в бумагу, и теперь меня осенило. Это здорово. Горжусь своим переходом в «Аякс» и жду начала».
За 32 матча парень пропустил 70 голов. Не удивляйтесь, ведь «Эммен» – аутсайдер. Здесь доверились воспитаннику и довели его до трансфера в «Аякс». Схерпен играет не без ошибок, но постоянно развивается. Например, растет. 19-летний вратарь с ростом 204 см – это впечатляет уже само по себе.