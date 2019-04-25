«Аякс» купил нового вратаря, а потом шутливо наказал его за поддержку «Фейеноорда»

Героем съемки оказался 19-летний вратарь Кьелл Схерпен. Бывший голкипер «Эммена» подписал с «Аяксом» четырехлетний контракт. Он начнет действовать с лета, а пока Схерпена наказывают за его старые посты в социальных сетях.

Еще в октябре 2011-го он оскорблял «Аякс» в твиттере. Сейчас твиты уже удалены, но Схерпен сделал это слишком поздно. Фанаты «Аякса» заметили их еще в момент начала переговоров по трансферу.

Фанатское объединение «Аякса» F-SIDE опубликовало пост «Вам не рады в Амстердаме». Они же оскорбляли Кайла и отправляли к брату. Тот умер в конце февраля.