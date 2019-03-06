«Аякс» выиграл 4:1 на «Бернабеу». Так «Реал» еще не унижали
Как «Реал» пришел к сенсации
Все началось еще с празднования победы в Лиге чемпионов в Киеве. Криштиану Роналду намекнул, что может покинуть «Реал», но первым ушел Зинедин Зидан, а потом настал черед и португальца.
Мадридский клуб с радостью потратил почти две сотни миллионов, но ни один новичок так и не порадовал – Винисиус быстро бежит и финтит, но категорически не попадает в ворота, Куртуа регулярно пропускает, об остальных приобретениях даже нет смысла упоминать. Хулен Лопетеги потерял работу в сборной Испании ради «Реала», но не проработал в Мадриде и полугода.
Четыре игры подряд без забитых мячей, пять поражений в семи матчах, первое в истории крупное домашнее поражение в еврокубках, а вслед за ним и второе, 1:5, 0:3 и 0:1 от «Барселоны», оглушительный вылет из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала от команды, чья стоимость состава меньше почти втрое.
Ко всему этому в рамках одного сезона пришел клуб, который выиграл три подряд Лиги чемпионов.
Как «Аякс» пришел к сенсации
Пока «Реал» танцевал с трофеем ЛЧ, в Амстердаме протирали пыль в трофейном музее – новых кубков туда не ставили давно. На дворе была поздняя весна 2018-го, а чемпионат Голландии «Аякс» выигрывал четыре года назад. Последний Кубок страны и вовсе удалось завоевать в 2010-м.
А Лигу чемпионов так вообще вспоминать тошно. Из группы прошлый раз выходили аж в 2006-м, а последние три раза даже в группу не могли попасть, сгорая поочередно «Рапиду», «Ростову» и «Ницце». Был, конечно, финал Лиги Европы против «МЮ», но он без шансов был проигран. И опять, ни трофея, ни признания.
Летом Джастин Клюйверт уехал в Рим, а «Аякс» вопреки своей политике взращивания молодых игроков потратил 50 миллионов евро на пятерых игроков, из которых меньше 25 лет было только одному. Особенно стоило обратить внимание на возвращение Дэйли Блинда и покупку Душана Тадича, а Хаким Зиеш не слишком зажег на ЧМ-2018 и остался в клубе.
Теперь в групповой этап ЛЧ «Аякс» запрыгнул легко, вынеся «Штурм», «Стандард» и киевское «Динамо». Уже в группе голландцы не проиграли ни одного матча – они легко справились с АЕКом, взяли нужные четыре очка у «Бенфики» и свели две ничьи с «Баварией». А у себя на родине с привычным для Голландии разгильдяйством сыграли со злейшим врагом в виде «Фейеноорда» – 2:6 проиграли ему в чемпионате, а потом 3:0 разбили в Кубке.
«Реалу» сегодня не повезло больше – 1:4 от «Аякса». Реализуй голландцы все моменты, они бы выиграли с двузначным счетом.
Просто несколько цифр
• До этого семь последних матчей «Реала» против «Аякса» завершались победами испанцев с общим счетом 22:3.
• «Реал» второй раз в сезоне потерпел четыре поражения в пяти матчах.
• Еще никогда в первые 18 минут «Реал» не пропускал в ЛЧ на «Бернабеу» дважды.
• Без Серхио Рамоса в ЛЧ проиграл все три матча – два из них ЦСКА, еще один – «Аяксу».
• «Аякс» довел аж до 48 матчей серию в ЛЧ, где он не проигрывал, если забивал первым.
• «Реал» впервые вылетел из Лиги чемпионов, выиграв первый матч в гостях.
• Есть и интересное совпадение:
• Чуть больше десяти лет прошло с гола Лассе Шене в «Лужниках» – он забил «Спартаку» победный мяч за голландский НЕК в Кубке УЕФА. Сейчас Шене 32 года, и он сегодня опозорил Куртуа голом со штрафного едва ли не с линии аута.
Именно «Реал» стал первым клубом в Европе, который смог выиграть Лигу чемпионов дважды подряд. А потом и третий раз. Солидной и мощной команды больше нет, остались развалины, которые ломали вчерашние игроки «Уфы» и «Урала», а доломали парни, которых просто знали как команду из развеселого, но в последнее время мало что выигрывающего голландского футбола.
Теперь их запомнят с грохотом свергающими короля с трона и дающими ему вслед смачного пинка. До начала сезона «Реал» и «Аякс» находились на разных полюсах, но двигались навстречу друг другу – голландцы прогрессировали, испанцы деградировали. Они пересеклись в одной точке, но голландцы не нарушили своего маршрута: «Аякс» летит вверх, уже завоевав любовь Европы. «Реал» нарушил – он пропал и больше никуда не движется. Он проиграл за недели сразу три турнира. Того триумфального «Реала» больше нет.
Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч
Реал (Испания) – Аякс (Голландия) – 1:4 (0:2)
Голы: 0:1 – Зиеш, 7; 0:2 – Нерес, 18; 0:3 – Тадич, 62; 1:3 – Асенсио, 70; 1:4 – Шоне, 72.
Удаления: Начо, 90+3 – нет.
Первый матч: 2:1.