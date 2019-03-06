«Аякс» выиграл 4:1 на «Бернабеу». Так «Реал» еще не унижали

Как «Аякс» пришел к сенсации

Пока «Реал» танцевал с трофеем ЛЧ, в Амстердаме протирали пыль в трофейном музее – новых кубков туда не ставили давно. На дворе была поздняя весна 2018-го, а чемпионат Голландии «Аякс» выигрывал четыре года назад. Последний Кубок страны и вовсе удалось завоевать в 2010-м.



А Лигу чемпионов так вообще вспоминать тошно. Из группы прошлый раз выходили аж в 2006-м, а последние три раза даже в группу не могли попасть, сгорая поочередно «Рапиду», «Ростову» и «Ницце». Был, конечно, финал Лиги Европы против «МЮ», но он без шансов был проигран. И опять, ни трофея, ни признания.



Летом Джастин Клюйверт уехал в Рим, а «Аякс» вопреки своей политике взращивания молодых игроков потратил 50 миллионов евро на пятерых игроков, из которых меньше 25 лет было только одному. Особенно стоило обратить внимание на возвращение Дэйли Блинда и покупку Душана Тадича, а Хаким Зиеш не слишком зажег на ЧМ-2018 и остался в клубе.



Теперь в групповой этап ЛЧ «Аякс» запрыгнул легко, вынеся «Штурм», «Стандард» и киевское «Динамо». Уже в группе голландцы не проиграли ни одного матча – они легко справились с АЕКом, взяли нужные четыре очка у «Бенфики» и свели две ничьи с «Баварией». А у себя на родине с привычным для Голландии разгильдяйством сыграли со злейшим врагом в виде «Фейеноорда» – 2:6 проиграли ему в чемпионате, а потом 3:0 разбили в Кубке.



«Реалу» сегодня не повезло больше – 1:4 от «Аякса». Реализуй голландцы все моменты, они бы выиграли с двузначным счетом.