«Реал» мертв. «Барса» уничтожила соперника

«Барса» идеально использовала контратаки

Все, что нужно знать об этом пункте. Пять из пяти контрвыпадов «Барселоны» закончились выходами и ударами по воротам Тибо Куртуа.

Еще несколько фактов о матче:

• 6 ассистов сделал Лионель Месси во всех Класико, в которых принимал участие. Он – лидер (как и Хави) по этому показателю среди всех футболистов «Барсы» и «Реала» в истории.

• В 23 последних Класико «Барса» забила 23 мяча – лучшая серия каталонцев за все время противостояний с «Реалом».

• 1 минута 29 секунд – столько прошло с момента стартового свистка этого матча, когда Бускетс получил желтую карточку. Это самое быстрое предупреждение в истории Класико.