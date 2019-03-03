«Реал» мертв. «Барса» уничтожила соперника
Очередное Класико, и очередная победа «Барсы». Каталонцы в этот раз заготовили идеальный план, который помог им: а) Грамотно обыграть соперника; б) Избежать ненужных пропущенных голов;
Бэйла снова никто не заметил
В какой бы форме не был Бэйл, какие бы футболисты с ним не играли, Гарет – одна из главных атакующих сил «Реала». Козырь валлийца – скорость. Команда Вальверде не дала ему играть, используя футболистов с теми же скиллами. Бэйл играл справа. Слева зону в «Барсе» перегружают Дембеле и Альба. Вальверде использовал нестандартные для «Барсы» 4+4+2 и избавил клуб от шальных выпадов Бэйла. За 61 минуту страданий страйкер сделал всего один удар, обвел соперника всего раз, после чего уступил место Асенсио.
У «Реала» не было командной игры
Количество пасов «Мадрида» за этот матч не дошло до 400. Все дело в том, что Вальверде поставил идеальных игроков в центр поля и перекрыл связь между главными плеймейкерами соперника – Модричем и Каземиро. У Бускетса 5 перехватов, у Артура – 2. Ракитич внимательно следил за перемещениями Крооса, не давал ему быстро реагировать на изменение игры на чужой половине поля. Такими ходами «Барса» разрушила командную игру соперника – ему приходилось полагаться на индивидуальные проходы, которые тоже не впечатляли.
«Барса» идеально использовала контратаки
Все, что нужно знать об этом пункте. Пять из пяти контрвыпадов «Барселоны» закончились выходами и ударами по воротам Тибо Куртуа.
Еще несколько фактов о матче:
• 6 ассистов сделал Лионель Месси во всех Класико, в которых принимал участие. Он – лидер (как и Хави) по этому показателю среди всех футболистов «Барсы» и «Реала» в истории.
• В 23 последних Класико «Барса» забила 23 мяча – лучшая серия каталонцев за все время противостояний с «Реалом».
• 1 минута 29 секунд – столько прошло с момента стартового свистка этого матча, когда Бускетс получил желтую карточку. Это самое быстрое предупреждение в истории Класико.
• 91% – процент, показывающий точность передач Коутиньо. Он – лучший игрок встречи по этому показателю. Любопытно, что у Коутиньо было два голевых момента, но ни один из них он не реализовал.
• 6 ударов нанес Месси в этом матче, но только один из них полетел в створ ворот Куртуа.
• 100% – такой показатель сейвов Тер Штегена в двух Класико подряд.