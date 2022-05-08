Состав
|Лучшие в составе
|Поз
|Воз
|В
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|
1Тибо Куртуа Т. Куртуа
|Вра
|29
|12
|0
|0
|0
|0
|
20Винисиус Винисиус
|Нап
|21
|12
|3
|6
|1
|0
|
10Лука Модрич Л. Модрич
|Пол
|36
|11
|0
|4
|1
|0
|
9Карим Бензема К. Бензема
|Нап
|34
|11
|15
|2
|1
|0
|
3Эдер Милитао Э. Милитао
|Защ
|24
|11
|0
|0
|4
|0
Ближайшие матчи
Таблица
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|
1
|34
|25
|6
|3
|73:29
|81
|
2
|34
|19
|9
|6
|63:34
|66
|
3
|34
|17
|13
|4
|50:28
|64
|
4
|34
|18
|7
|9
|59:41
|61
|
5
|34
|17
|7
|10
|56:38
|58
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