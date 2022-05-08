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Карло Анчелотти
К. Анчелотти
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Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
1
Тибо Куртуа Т. Куртуа 		Вра 29 12 0 0 0 0
20
Винисиус Винисиус 		Нап 21 12 3 6 1 0
10
Лука Модрич Л. Модрич 		Пол 36 11 0 4 1 0
9
Карим Бензема К. Бензема 		Нап 34 11 15 2 1 0
3
Эдер Милитао Э. Милитао 		Защ 24 11 0 0 4 0
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Ближайшие матчи
08.05.2022 08 мая 2022 вс 22:00
Атлетико
-:-
Реал
08.05.2022 08 мая 2022 вс 22:00
Испания. Примера , 35 тур
Атлетико
-
Реал
-
Испания. Примера , 35 тур
12.05.2022 12 мая 2022 чт 22:30
Реал
-:-
Леванте
12.05.2022 12 мая 2022 чт 22:30
Испания. Примера , 36 тур
Реал
-
Леванте
-
Испания. Примера , 36 тур
15.05.2022 15 мая 2022 вс 19:30
Кадис
-:-
Реал
15.05.2022 15 мая 2022 вс 19:30
Испания. Примера , 37 тур
Кадис
-
Реал
-
Испания. Примера , 37 тур
22.05.2022 22 мая 2022 вс 19:30
Реал
-:-
Бетис
22.05.2022 22 мая 2022 вс 19:30
Испания. Примера , 38 тур
Реал
-
Бетис
-
Испания. Примера , 38 тур
28.05.2022 28 мая 2022 сб 22:00
Ливерпуль
-:-
Реал
28.05.2022 28 мая 2022 сб 22:00
Лига чемпионов , Финал
Ливерпуль
-
Реал
-
Лига чемпионов , Финал
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Таблица

И В Н П Мячи Очки
1
Реал
34 25 6 3 73:29 81
2
Барселона
34 19 9 6 63:34 66
3
Севилья
34 17 13 4 50:28 64
4
Атлетико
34 18 7 9 59:41 61
5
Бетис
34 17 7 10 56:38 58
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Результаты
04.05.2022 04 мая 2022 ср 22:00
Реал
3 : 1
Манчестер Сити
04.05.2022 04 мая 2022 ср 22:00
1/2 финала
Реал
3
Манчестер Сити
1
Лига чемпионов , 1/2 финала
30.04.2022 30 апр. 2022 сб 17:15
Реал
4 : 0
Эспаньол
30.04.2022 30 апр. 2022 сб 17:15
34 тур
Реал
4
Эспаньол
0
Испания. Примера , 34 тур
26.04.2022 26 апр. 2022 вт 22:00
Манчестер Сити
4 : 3
Реал
26.04.2022 26 апр. 2022 вт 22:00
1/2 финала
Манчестер Сити
4
Реал
3
Лига чемпионов , 1/2 финала
20.04.2022 20 апр. 2022 ср 22:30
Осасуна
1 : 3
Реал
20.04.2022 20 апр. 2022 ср 22:30
33 тур
Осасуна
1
Реал
3
Испания. Примера , 33 тур
17.04.2022 17 апр. 2022 вс 22:00
Севилья
2 : 3
Реал
17.04.2022 17 апр. 2022 вс 22:00
32 тур
Севилья
2
Реал
3
Испания. Примера , 32 тур
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