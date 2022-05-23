«Ливерпуль» – «Реал». Обзор, прогноз и ставки на финал Лиги чемпионов: 28 мая

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – «Реал»

«Матч ТВ» покажет прямую трансляцию игры, начало – в 21:40.

Канал «Матч! Футбол 1» также начнет ее в 21:40.

Встречу можно посмотреть на сайте «Матч ТВ».

«Ливерпуль» выиграл группу с «Миланом», «Порту» и «Атлетико», победив во всех шести матчах. В плей-офф он прошел «Интер», «Бенфику» и «Вильярреал».

«Реал» стал первым в группе с «Интером», «Шерифом» и «Шахтером», потеряв очки только в одной игре. В плей-офф он был сильнее «ПСЖ», «Челси» и «Ман Сити».

«Ливерпуль» не проигрывает больше двух месяцев – после поражения от «Интера» он сыграл 18 матчей, из которых победил в 14-ти. В АПЛ он остался вторым, претендуя на чемпионство до последних минут последнего тура. «Реал» выиграл лишь один матча из последних четырех, но у него нет задач в Примере – чемпионство было оформлено досрочно.

«Ливерпуль» и «Реал» играли восемь раз в своей истории – неизменно в Кубке или Лиге чемпионов.

В 2009-м дважды в 1/8 финала победил «Ливерпуль», в 2021-м – «Реал» прошел соперника в 1/4.

В 2014-м два матча в группе выиграл «Реал».

В 1981 году «Ливерпуль» выиграл в финале 1:0, в 2018-м – «Реал» победил в решающей игре 3:1.

У «Реала» травмирован Алаба, под вопросом участие Бэйла, который четыре года назад в финале против «Ливерпуля» сделал дубль. За «Ливерпуль» не сыграет Гомес, есть проблемы со здоровьем у Салаха, Фабиньо и ван Дейка.