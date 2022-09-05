Где смотреть матч «ПСЖ» – «Ювентус»: во сколько прямая трансляция матча Лиги чемпионов, 6 сентября 2022 года

В первом туре Лиги чемпионов «ПСЖ» примет «Ювентус» в Париже. Матч пройдет во вторник, 6 сентября. Он начнется в 22:00 по московскому времени.

«Матч ТВ» проведет прямую трансляцию игры «ПСЖ» – «Ювентус». Начало – в 21:45.

Также игру «ПСЖ» – «Ювентус» можно смотреть онлайн на сайте «Матч ТВ» по этой ссылке.

«ПСЖ» начал сезон с победы в Суперкубке Франции, а затем выиграл пять из шести матчей в Лиге 1. У «Ювентуса» тоже нет поражений, но результаты скромнее – всего две победы в пяти играх Серии А.

Параллельно в этой же группе «Бенфике» сыграет с «Маккаби» из Хайфы.