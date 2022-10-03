Где смотреть матч «Интер» – «Барселона»: во сколько прямая трансляция матча Лиги чемпионов, 4 октября 2022 года

Где смотреть матч «Интер» – «Барселона»

В прямой трансляции игру будет показывать телеканал «Матч ТВ», начало – в 21:45.

Также игра будет доступна для просмотра онлайн на сайте «Матч ТВ» по этой ссылке.

«Интер» и «Барселона» в своей группе обыграли чешскую «Викторию» и уступили «Баварии». В таблице с шестью очками лидирует «Бавария», у «Интера» и «Барсы» по три очка, у «Виктории» – ноль.

«Интер» не слишком удачно начал в сезоне Серии А – по четыре матча выиграл и проиграл, идет восьмым в турнирной таблице. «Барселона» лидирует в чемпионате Испании, разделяя первое место с «Реалом».

«Интер» и «Барселона» провели между собой 14 матчей: восемь из них выиграли каталонцы и лишь два – итальянцы. Последняя победа «Интера» над «Барселоной» датирована 2010 годом – в полуфинале ЛЧ.