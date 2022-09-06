Где смотреть матч «Интер» – «Бавария»: во сколько прямая трансляция матча Лиги чемпионов, 7 сентября 2022 года

«Интер» и «Бавария» сыграют в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 7 сентября и начнется в 22:00 по Москве.

Телеканал «Матч! Футбол 1» покажет игру в прямом эфире. Эфир стартует в 21:45 по московскому времени. На «Матч ТВ» в это же время будет трансляция игры «Наполи» – «Ливерпуль».

Трансляцию матча «Интер» – «Бавария» можно посмотреть онлайн на сайте «Матч ТВ» по этой ссылке.

В этой группе вместе с ними выступают «Барселона» и «Виктория Пльзень». Их матч пройдет параллельно.