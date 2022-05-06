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Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
1
Самир Ханданович С. Ханданович 		Вра 37 34 0 0 1 0
23
Николо Барелла Н. Барелла 		Пол 25 33 3 9 7 0
14
Иван Перишич И. Перишич 		Пол 33 32 7 6 4 0
77
Марсело Брозович М. Брозович 		Пол 29 32 2 1 6 0
37
Милан Шкриньяр М. Шкриньяр 		Защ 27 32 3 0 3 0
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Ближайшие матчи
06.05.2022 06 мая 2022 пт 19:45
Интер
-:-
Эмполи
06.05.2022 06 мая 2022 пт 19:45
Италия. Серия А , 36 тур
Интер
-
Эмполи
-
Италия. Серия А , 36 тур
11.05.2022 11 мая 2022 ср 22:00
Ювентус
-:-
Интер
11.05.2022 11 мая 2022 ср 22:00
Италия. Кубок , Финал
Ювентус
-
Интер
-
Италия. Кубок , Финал
15.05.2022 15 мая 2022 вс 21:45
Кальяри
-:-
Интер
15.05.2022 15 мая 2022 вс 21:45
Италия. Серия А , 37 тур
Кальяри
-
Интер
-
Италия. Серия А , 37 тур
22.05.2022 22 мая 2022 вс -:-
Интер
-:-
Сампдория
22.05.2022 22 мая 2022 вс -:-
Италия. Серия А , 38 тур
Интер
-
Сампдория
-
Италия. Серия А , 38 тур
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Таблица

И В Н П Мячи Очки
1
Милан
35 23 8 4 61:30 77
2
Интер
35 22 9 4 74:29 75
3
Наполи
35 21 7 7 67:31 70
4
Ювентус
35 20 9 6 54:31 69
5
Рома
35 17 8 10 55:40 59
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Результаты
01.05.2022 01 мая 2022 вс 19:00
Удинезе
1 : 2
Интер
01.05.2022 01 мая 2022 вс 19:00
35 тур
Удинезе
1
Интер
2
Италия. Серия А , 35 тур
27.04.2022 27 апр. 2022 ср 21:15
Болонья
2 : 1
Интер
27.04.2022 27 апр. 2022 ср 21:15
20 тур
Болонья
2
Интер
1
Италия. Серия А , 20 тур
23.04.2022 23 апр. 2022 сб 19:00
Интер
3 : 1
Рома
23.04.2022 23 апр. 2022 сб 19:00
34 тур
Интер
3
Рома
1
Италия. Серия А , 34 тур
19.04.2022 19 апр. 2022 вт 22:00
Интер
3 : 0
Милан
19.04.2022 19 апр. 2022 вт 22:00
1/2 финала
Интер
3
Милан
0
Италия. Кубок , 1/2 финала
15.04.2022 15 апр. 2022 пт 20:00
Специя
1 : 3
Интер
15.04.2022 15 апр. 2022 пт 20:00
33 тур
Специя
1
Интер
3
Италия. Серия А , 33 тур
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