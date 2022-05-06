Состав
|Лучшие в составе
|Поз
|Воз
|В
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|
1Самир Ханданович С. Ханданович
|Вра
|37
|34
|0
|0
|1
|0
|
23Николо Барелла Н. Барелла
|Пол
|25
|33
|3
|9
|7
|0
|
14Иван Перишич И. Перишич
|Пол
|33
|32
|7
|6
|4
|0
|
77Марсело Брозович М. Брозович
|Пол
|29
|32
|2
|1
|6
|0
|
37Милан Шкриньяр М. Шкриньяр
|Защ
|27
|32
|3
|0
|3
|0
Ближайшие матчи
Таблица
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|
1
|35
|23
|8
|4
|61:30
|77
|
2
|35
|22
|9
|4
|74:29
|75
|
3
|35
|21
|7
|7
|67:31
|70
|
4
|35
|20
|9
|6
|54:31
|69
|
5
|35
|17
|8
|10
|55:40
|59
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