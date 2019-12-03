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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
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Олимпиада
Клубы плей-офф Лиги чемпионов: четыре новичка, не из топ-5 лиг – только «Порту»
#Лига чемпионов
вчера, 01:04
Игрок «Ман Сити» не забил с линии чужих ворот. Еще и вынес из них мяч
#Рубен Диаш
02 декабря, 02:50
«Зенит» потратил на игроков из чемпионата Португалии почти 130 млн за десять лет
#Зенит
06 октября, 19:30
Португальская лига показала весь чемпионский сезон «Порту» как одну катку в «Супер Марио»
1
#Порту
27 июля, 20:02
1
Заменял сам себя, превышал скорость, его отцу угрожали посредники «Интера». Истории о новичке «Сочи» – Имбула
#Жанелли Имбула
04 марта, 16:17
#новости спорта
«Олимпиакос» вышел в плей-офф ЛЕ, хотя и проиграл «Порту»
вчера, 00:54
Гвардиола сыграл нулевую ничью в ЛЧ впервые с 2015 года
02 декабря, 11:02
«Марсель» выиграл в Лиге чемпионов впервые за 14 матчей. Из группы в плей-офф вышел «Порту»
02 декабря, 00:55
Роналду играет в Лиге чемпионов в 18-м сезоне подряд. Больше серия только у Касильяса – 20 сезонов
05 ноября, 00:21
«Марсель» проиграл 12-й матч подряд в Лиге чемпионов и повторил антирекорд турнира
04 ноября, 00:41
«МЮ» приобрел Теллеса у «Порту»
05 октября, 22:02
Все группы Лиги чемпионов сезона-2020/21
01 октября, 19:19
«Вулверхэмптон» купил 18-летнего нападающего «Порту» Фабио Силву за 40 млн. Это 11 португалец в клубе
05 сентября, 20:30
В первом раунде Лиги Европы вылетели все 4 клуба из Португалии
#Лига Европы
28 февраля, 00:51
Игрок «Порту» услышал расистское оскорбление, сам ушел с поля и послал фанатов в инстаграме
#Мусса Марега
17 февраля, 14:46
Мы забыли про Зе Луиша, а он положил красотищу. Подработал грудью, забил через себя в падении
#Зе Луиш
03 декабря 2019, 11:03
Успокоились, а теперь важное: как «Краснодару» это удалось?
#Краснодар
14 августа 2019, 00:26
«Матч ТВ» показал скрины из договора о трансляции игры «Краснодара» и «Порту». Споры продолжаются
#Лига чемпионов
14 августа 2019, 18:35
Забудьте про «Шапи-тайм». Сулейманов – игрок основы
#Магомед-Шапи Сулейманов
13 августа 2019, 23:49
Новый вратарь «Порту» восхищался нереальными сейвами Касильяса. Теперь он сам их творит
#Аугустин Марчесин
13 августа 2019, 15:36
Зачем Спаич убегает в ворота «Краснодара» во время штрафных? Мы разобрали оба момента
#Урош Спаич
07 августа 2019, 23:10
«Краснодар» вышел на Лигу чемпионов с кучей легионеров. Это не оправдалось, но возможно только здесь
#Краснодар
07 августа 2019, 22:10
Сульшер на счастливом «Камп Ноу», «Тоттенхэм» и «Ман Сити» сыграют трижды за 2 недели. Главное из же...
#Лига чемпионов
15 марта 2019, 14:45
#Лига чемпионов
15 марта 2019, 14:45
«Рома» второй год подряд страдает из-за судей
#Рома
07 марта 2019, 12:10