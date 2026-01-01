Мехди Тареми

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Нападающий «Порту» получил две желтые карточки за две минуты в игре с «Ювентусом». После этого его клуб пропустил
#Мехди Тареми
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Иранский форвард «Порту» – необычный герой Лиги чемпионов. Забил ножницами, когда вернулся после удаления
#Мехди Тареми
«Ювентус» привез смешной гол на 63-й секунде – соперник подкатился под вратаря и забил
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#Лига чемпионов
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