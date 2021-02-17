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Родриго Бентанкур
Мехди Тареми
Войцех Щесны
Ювентус
Порту
«Ювентус» привез смешной гол на 63-й секунде – соперник подкатился под вратаря и забил
вчера, 23:48
«Порту» принимает «Ювентус» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Хозяева повели в счете очень рано.
- Голкипер «Юве» Войцех Щесны отпасовал Родриго Бентанкуру.
- Бентанкур вернул мяч в тот момент, когда вратаря запрессинговал форвард «Порту» Мехди Тареми.
- Тареми в подкате вбил мяч в ворота.
Гол состоялся на 63-й секунде. За последние восемь лет это самый быстрый забитый мяч в плей-офф Лиги чемпионов. В апреле 2013-го Алаба забил в четвертьфинале «Ювентусу».
Весь ужас – на лице Бентанкура.
Через несколько минут ситуация едва не повторилась – на этот раз Щесны выбил мяч на соперника, но «Порту» не довел атаку до удара.
Тареми 28 лет, он перешел в «Порту» из «Риу Аве» после окончания сезона-2019/20, в котором разделил первое место в гонке бомбардиров с Винисиусом и Пицци. Сейчас у него 9+3 по «гол плюс пас» в новом сезоне. В ЛЧ он выходил в трех матчах в группе под конец.
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