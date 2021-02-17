«Ювентус» привез смешной гол на 63-й секунде – соперник подкатился под вратаря и забил

Через несколько минут ситуация едва не повторилась – на этот раз Щесны выбил мяч на соперника, но «Порту» не довел атаку до удара.

Тареми 28 лет, он перешел в «Порту» из «Риу Аве» после окончания сезона-2019/20, в котором разделил первое место в гонке бомбардиров с Винисиусом и Пицци. Сейчас у него 9+3 по «гол плюс пас» в новом сезоне. В ЛЧ он выходил в трех матчах в группе под конец.