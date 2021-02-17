Килиан Мбаппе
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#Килиан Мбаппе #Лига чемпионов #Футбол #Барселона #Примера #Маурисио Почеттино #Эспаньол

«Я же сказал вам, что победим». Мбаппе выполнил обещание, которое дал Почеттино на тренировке

2 часа назад
Александр Плеханов

твиттер «ПСЖ»

«ПСЖ» разгромил «Барселону» (4:1) в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов. Килиан Мбаппе оформил хет-трик и повторил достижение Андрея Шевченко. Он оставался последним игроком, который забивал три гола на «Камп Ноу». За этим рекордом Мбаппе скрывается его диалог с главным тренером «ПСЖ» Почеттино. С важным обещанием.

Вот слова Почеттино уже после игры с «Барселоной»: «Мбаппе чувствовал себя хорошо перед матчем. На тренировке в понедельник он спросил меня: «Сколько раз ты выигрывал на «Камп Ноу»?» Я ответил, что это было один раз – с «Эспаньолом». Тогда он сказал: «Завтра будет второй». В конце матча напомнил: «Я же сказал вам, что мы выиграем второй».

Transfermarkt ведет статистику матчей тренеров против конкретных команд. Там у Почеттино сейчас прописано 12 матчей против «Барселоны» за различные клубы. Статистика в них: две победы, четыре ничьи и шесть поражений. Почеттино тренировал «Эспаньол» до 2012 года. Его единственная победа на «Камп Ноу» была 21 февраля 2009 года.

твиттер «Эспаньола»

«Эспаньол» шел в Примере на последнем месте. Почеттино был уже третьим тренером клуба за сезон. Сначала он пересекся с «Барсой» в Кубке Испании. Там «Эспаньол» сыграл вничью со счетом 0:0 в первом матче, но проиграл ответный со счетом 2:3. Когда «Эспаньол» ехал на «Камп Ноу» в Примере, Почеттино еще не имел побед в тренерской карьере.

Потом его «Эспаньол» выиграл на «Камп Ноу» со счетом 2:1. Почеттино делился впечатлениями: «Я не знаю, как мы это сделали. «Эспаньол» был в самом низу таблицы, «Барселона» – в числе лидеров. Все говорили, что у «Эспаньола» нет никаких шансов. Это была особенная победа, которая оставила невероятное воспоминание».

Теперь – новый успех. Мбаппе сказал о матче «ПСЖ» и «Барсы», что даже такая победа ничего не гарантирует. Он напомнил о проблемах клуба в Лиге 1, где «ПСЖ» идет только на втором месте. Отдельно все-таки похвалил Почеттино: «Он проделал замечательную работу. Продолжил дело Тухеля, который вывел нас в финал в прошлом сезоне».

Мбаппе дважды за карьеру играл против Месси. Он забил в этих матчах пять голов

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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