«Я же сказал вам, что победим». Мбаппе выполнил обещание, которое дал Почеттино на тренировке

«ПСЖ» разгромил «Барселону» (4:1) в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов. Килиан Мбаппе оформил хет-трик и повторил достижение Андрея Шевченко. Он оставался последним игроком, который забивал три гола на «Камп Ноу». За этим рекордом Мбаппе скрывается его диалог с главным тренером «ПСЖ» Почеттино. С важным обещанием.

Вот слова Почеттино уже после игры с «Барселоной»: «Мбаппе чувствовал себя хорошо перед матчем. На тренировке в понедельник он спросил меня: «Сколько раз ты выигрывал на «Камп Ноу»?» Я ответил, что это было один раз – с «Эспаньолом». Тогда он сказал: «Завтра будет второй». В конце матча напомнил: «Я же сказал вам, что мы выиграем второй».

Transfermarkt ведет статистику матчей тренеров против конкретных команд. Там у Почеттино сейчас прописано 12 матчей против «Барселоны» за различные клубы. Статистика в них: две победы, четыре ничьи и шесть поражений. Почеттино тренировал «Эспаньол» до 2012 года. Его единственная победа на «Камп Ноу» была 21 февраля 2009 года.